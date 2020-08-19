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Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО)

20:01. 19 августа 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Техасе уже более шести часов горят склады одного из крупнейших мировых заводов по производству полиэтилена Poly America.

Причиной возгорания называют упавшую прямо на склад линию электропередачи.

Клубы токсичного плотного черного дыма видны далеко от места пожара.

Местных жителей призвали эвакуироваться.

К тушению привлечены бригады спасателей из соседних городов.

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Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1597856467

Метки: Новости

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