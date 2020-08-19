Огненный апокалипсис в США: полыхает одно из крупнейших химпроизводств в мире (ФОТО, ВИДЕО)
В Техасе уже более шести часов горят склады одного из крупнейших мировых заводов по производству полиэтилена Poly America.
Причиной возгорания называют упавшую прямо на склад линию электропередачи.
Клубы токсичного плотного черного дыма видны далеко от места пожара.
Местных жителей призвали эвакуироваться.
К тушению привлечены бригады спасателей из соседних городов.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597856467
Можно было бы порадоваться такой мелочи, как пожар на химзаводе в Пиндостане, если бы его устроили, к примеру, китайцы. Только это вряд ли: жыдосаксы это сделали САМИ. Следовательно, повода для радости нету https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html