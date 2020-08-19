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М.В.Попов. 5. «Политическая оценка требований по зарплате». Курс ПССТК-2016.

13:25. 19 августа 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

 лекции профессора по кафедре экономики и права Михаила Васильевича Попова "Политическая оценка требований по зарплате" 31 октября 2016 г. по курсу "Политические составляющие социально-трудовых конфликтов" рассматривался вопрос о том, какая по величине зарплата может считаться справедливой по меркам товарного хозяйства, которым является капитализм.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TQwhZ1cQ8p8

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