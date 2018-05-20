Макиавелли и его идеи в современном обществе

«Цель оправдывает средства» и «Победителей не судят — эти жёсткие высказывания Никколо Макиавелли всегда вспоминаются, когда хочется подчеркнуть злонравность действий какого-то политика (обычно это называют «аморальность», что некорректно, поскольку мораль, во-первых, явление общественное — это общепринятые нормы нравственности, а во-вторых, какая-то нравственность есть у каждого, нет человека без нравственности, дело в том злая она или добрая). Пример второму — Гитлер, Муссолини, Хорти, Горбачёв, Ельцин и др.). Людей, которые придерживаются этого принципа (а таких очень много), называют «макиавеллистами».

Однако в последние годы теории Макиавелли вызывают много дискуссий в разрезе новейших научных направлений и сфер деятельности. Наиболее обсуждаемыми являются вопросы морали, применимости учения Макиавелли в контексте политики и совсем новый аспект — использование учения Макиавелли как руководства по «практическому менеджменту». Кто такой Никколо Макиавелли и каковы основные направления его учения, рассмотрим в данной статье.

Никколо Макиавелли вошёл в историю политической мысли как создатель новой «науки о политике». Толкование им политики отделялось как от теологии, так и от этики, что впервые было озвучено публично.



Этим понятием обычно обозначают политику, основанную на культе насилия, злонравия. Никколо Макиавелли считается родоначальником современной политологии как науки, при этом в своих книгах по политическому устройству выдвинул ряд принципов, которыми современные политики и бизнесмены придерживаются в своей деятельности как его последователи.

Следует заметить, что сам Макиавелли не был крупным политическим деятелем, что не мешало, видимо, ему использовать принцип «цель оправдывает средства» в реальной жизни, раз он эти принципы так ярко и выпукло описывал в своих трудах. Набраться всегда есть везде, даже служа в качестве государственного секретаря во Флоренции.

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ — РОДОНАЧАЛЬНИК СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Портрет Никколо Макиавелли. Художник Санти ди Тито, вторая половина XVI века

Никколо родился 3 мая 1469 года недалеко от города-государства Флоренции в семье адвоката. Он получил классическое образование. В ту эпоху территория современной Италии была ареной непрерывной борьбы между самостоятельными итальянскими государствами. В эту борьбу вмешивались Франция, Испания и Священная Римская империя. Своя игра была и у Папы Римского. Он наблюдал за деятельностью Чезаре Борджиа, руководил флорентийской милицией.

Никколо Макиавелли занимал пост государственного секретаря во Флоренции. Он выполнял различные дипломатические поручения и вволю поварился в котле политической жизни.



В конце концов в 1513 году (в сорок четыре года) он был обвинён в заговоре, арестован, освобождён, после чего удалился в своё поместье, где создал ряд произведений, которые и сегодня, спустя более чем 500 лет, популярны среди политиков и бизнесменов и считаются мировой классикой.



В 1520 году он вернулся во Флоренцию, в качестве историографа написал «Историю Флоренции».

Макиавелли умер в 1527 году и кенотаф в его честь находится в церкви Санта-Кроче во Флоренции.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ МАКИАВЕЛЛИ

Он считал политическую сферу самостоятельной, относительно независимой от других областей жизни общества. Предметом политической науки Макиавелли считал власть во всех её проявлениях. Макиавелли анализировал (в своих трудах) политику Италии как социальную реальность, а не как воображаемый, идеальный мир.



Государство Макиавелли рассматривал как политическую форму организации общества, но отличал от самого понятия «общество».

Он сформулировал концепцию циклического развития государственных форм. В основе этой концепции лежала идея кругооборота, взаимообращения добра и зла. Тиранию, олигархию и охлократию (власть толпы, черни) он считал формами, «дурными во всех отношениях». «Хорошими сами по себе» считал монархию, аристократию, демократию.

Предпочтение Макиавелли отдавал смешанной форме государства, умеренной республике. Слово «республика» в буквальном переводе с латинского языка означает «общественное, общее дело». В республике, по мнению Макиавелли, сочетались достоинства монархии (сильное объединяющее начало), аристократии (мудрость и добродетельное правление) и демократии (свобода и участие людей в управлении).

Теоретически он отделял политику государства от норм морали (общепринятых в обществе нравственных стандартов поведения) и подходил к достижению важных политических целей с жёстко рациональных позиций. Макиавелли был сторонником объединения раздробленной Италии с помощью сильной власти и любыми средствами.



Но Италия стала единой лишь в 1870 году, через триста с лишним лет после смерти теоретика.

Почему взгляды Макиавелли до сих пор живы в политической сфере? Дело в том, что за почти пятьсот лет после его «Государя» в политической сфере западной цивилизации мало что изменилось.



Более того, реальные политические события в различных странах впоследствии неоднократно подтверждали идеи, которые были высказаны в своё время итальянским мыслителем-теоретиком, например, то, каким путём приходили и добивались власти ряд правителей-диктаторов в западной цивилизации и не только в ней. Хотя, конечно, существовали и другие способы ведения политики.

В обстановке феодальной раздробленности, в которой находилась Италия, Макиавелли полагал, что сильный, хотя бы и жестокий и лишённый угрызений совести правитель лучше, чем бесконечная усобица. Так, Макиавелли писал:

«Что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж выбирать, то надежнее выбрать страх.



Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечёт нажива: пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но, когда у тебя явится в них нужда, они тотчас же от тебя отвернутся.



И худо придётся тому государю, который, доверяясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая даётся за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время».

Макиавелли отстаивал поведение правителя, которое мы могли бы счесть нравственно порицаемым, злонравным, он же считал его приемлемым, но только при определённых обстоятельствах, когда свободе государства угрожали. В действительности он поддерживал представление о том, что мы теперь называем чрезвычайными полномочиями правительства.

Он полагал, что человек должен всегда действовать в согласии со временем, и это правило относил и к этике взаимоотношений.

«Просто неразумно и непрактично постоянно придерживаться морали. Каждому, кто намеревается быть всегда добродетельным, придётся претерпеть много бед от недобродетельного большинства».

Часто о Макиавелли пишут, что он поддерживал тиранию. Однако Макиавелли определял тиранию как правление в собственных корыстных целях и презирал её, так же как и коррупцию, полностью противоречащую интересам государства. А свои трактаты Макиавелли делал исключительно для применения в общественной деятельности; он вовсе не концентрировался на частных отношениях.

Макиавелли выделял два типа отношений: общественные и частные — и отмечал, что необходимо, чтобы в обществе были такие нравы, при которых ценность каждого из типов отношений была повседневно и неотъемлемо равна другому.



Однако, если возникает конфликт между государством и личностью, тогда приоритет приобретают интересы государства, то есть общественный тип отношений. Соответственно, в определённых ситуациях цель не оправдает средства, а диктует средства. Хотя следует заметить, что можно идти и от средств, когда «средства оправдывают цель».

Обстоятельства, по мнению некоторых, периодически требуют, чтобы правительство действовало способами, которые, по Макиавелли, будут публично нравственно приемлемы для общества, но будут скрыто нести зло и будут нравственно порицаемы, если правда об их сути всплывёт.

Макиавелли не поддержал бы общий принцип, что цель оправдывает средства; он полагал, что одна особенная цель (свобода) диктует средства. В этом бы он разошёлся с некоторыми политиками прошлого и современности, которые этот принцип берут за основу.



Не был он и нравственно порочен или бессовестен: он просто полагал, что принципы выстраивания отношений в обществе были опасно догматическими, непрактичными и безответственными. Поэтому можно сказать, что нравственно порочное изображение Макиавелли — не что иное, как искажение образа того, кто наблюдал власть, как вокруг себя, так и на собственном опыте, замечая то, что действительно работало в условиях жизни его общества.



Взгляд Макиавелли на эффективное руководство помогает понять инструменты, философию, которые, по его мнению, необходимы для достижения целей в политике. При этом нужно опять-таки заметить, что есть и другие средства, которые не попали в поле рассмотрения Макиавелли, как в силу особенностей эпохи, так и в силу личных его качеств.

Интересно, что Никколо Макиавелли считается автором идеи о всеобщей воинской повинности (трактат «О военном искусстве»), которая чуть позже была введена повсеместно.

Изучение рынка, поведения продавцов и покупателей является едва ли не ключом к пониманию покупательских решений. Интерактивный подход, управление взаимоотношениями потребителей и производителей услуг — все эти дисциплины позаимствовали свои базовые идеи (принципы) из Макиавелли с поправкой на современную среду применения.



Например, использование простого языка для передачи сложных идей считается моментом первостепенной важности. Правильный подбор сообщения и использование политических технологий с тем, чтобы «протолкнуть» политические идеи и общаться с избирателями, — всё это есть у Макиавелли.



Сегментирование рынка и понимание того, чего хотят люди, — основа основ практики продаж на рынке. «Государь» и «О военном искусстве» полны фундаментальных исследований такого рода, равно как и примеров их применения.

Пользоваться этим или нет — нравственный выбор каждого, но ознакомится — точно стоит, хотя бы для того, чтобы понимать, как на нас пытаются воздействовать и управлять нам.

Теперь остановимся более подробно на сути его трактата «Государь», в котором как раз и сконцентрированы основные постулаты идей Макиавелли.

О ПРОИЗВЕДЕНИИ «ГОСУДАРЬ»

В 1513 году Макиавелли поселился в своём имении Страде близ Флоренции.

В это время он написал своё рассуждение о первой декаде (десяти книгах) Тита Ливия, трактат о военном искусстве, «Историю Флоренции» и книгу «Государь», посвящённую герцогу Урбинскому, к которому он обращается в конце её с пламенным воззванием стать освободителем Италии от варваров.

Он говорит:

«Италия, находящаяся в рабстве хуже египетского рабства евреев, ждёт своего Моисея, освободителя и законодателя; она готова идти за знаменем, лишь бы нашёлся человек, который поднял бы знамя».

По мнению Макиавелли, никакие нравственные обязанности не должны удерживать герцога от этого дела.

«Оно справедливо, потому что та война справедлива, которая необходима, и свято оружие, когда оно единственная надежда».

Для успешности войны по его мнению необходимо преобразование военного устройства:



воинами должны быть граждане;



наёмные войска бессильны и опасны;



нужно сформировать национальное войско введением всеобщей обязанности служить в нём.



Современные учёные полагают, что необходимо понимать трактат как руководство для государя, желающего освободить от иноземцев и объединить Италию. С этой точки зрения понятно, что Макиавелли ставит первой надобностью государя приобретение военного могущества.



Кроме того он доказывает примером испанского короля Фердинанда Католика, что очень полезным политическим орудием может служить вероучение (Фердинанд Католик действительно следовал тем принципам, которые излагает Макиавелли).

Цитата Николло Макиавелли

Мыслитель считал, что вероучения — важные средства политики, поскольку помогают воздействовать на умы и нравы людей. Именно поэтому умные правители и законодатели всегда ссылаются на волю богов, а «нужное» вероучение помогает создать, сплотить армию и завоевать территории.



Макиавелли считал, что государство должно использовать вероучение для руководства людьми, поскольку людям свойственно сомневаться в распоряжениях человека, но распоряжения божества не обсуждаются.



Сам Макиавелли не был религиозен в смысле слепого следования тому или иному вероучению, но если для достижения цели требуется опираться на то, во что верят широкие слои населения, он не видел даже повода для сомнений — необходимо это использовать.

Трактат о государе не более как теоретические построения, возникшие из анализа тогдашней деятельности правителей. Ближе всего подходил к идеалу политического деятеля по понятиям Макиавелли Цезарь Борджиа; в трактате о государе оправдываются всякие его поступки, «полезные для расширения могущества».

Заметки на полях Ни одна семья в истории Италии не оставила такого следа и не обросла столькими легендами, мифами, слухами и предположениями, как клан Борджиа.



Их сластолюбие и жестокость вошли в предание, об их скандальных похождениях судачил весь Рим — и это в самую распутную и кровавую эпоху, когда никого было не удивить ни развратом, ни инцестом, ни заказными убийствами (https://kulturologia.ru/blogs/250317/33927/).



Род подарил католическому миру двух римских пап, два десятка кардиналов, и почти за каждым из них тянулась очень дурная слава.



Но настоящим исчадием всего «святого» семейства стал истинный плод с «яблони» Борджиа — жестокий красавец Чезаре (Цезарь).

Чезаре (Цезарь) Борджиа — политический идеал Макиавелли Чезаре (Цезарь) Борджиа (1475 — 1507), политический деятель эпохи Возрождения из испанского рода Борха (Борджиа).



Его цель была — создать на базе папства сильное итальянское государство, а ещё — своё собственное, которое бы заняло большую часть Апеннинского полуострова и играло решающую роль на европейской арене.



Посол Флоренции при дворе Борджиа — Никколо Макиавелли, писал позднее, что Чезаре действительно мог объединить Италию. Он был удачлив, целеустремлен и дьявольски хитер. Предпринял неудачную попытку создания в центральной Италии собственного государства под эгидой Святого Престола, который занимал его отец — Александр VI. Погиб в бою, пережив отца менее чем на четыре года. Чезаре (Цезарь) Борджиа был похоронен в церкви Санта-Мария-де-Виана, недалеко от места гибели.



Покоя он не обрёл и после смерти. Через двести лет епископ Калахоррский, бывший в тех местах, узнал, чья это могила, и, помня о Борджиа-отравителях, приказал удалить из церкви «нечестивые останки». Где они теперь — неизвестно.Таков был политический идеал Никколо Макиавелли: порочный и не считающийся ни с какими средствами ради достижения целей (https://www.samara.kp.ru/daily/26175.7/3063759/).

Макиавелли хвалит даже вероломное убийство мелких владетелей в Синигалье. Он говорит, что можно совершать какие угодно злодейства, чтоб упрочивать повиновение страхом.



Понятия Макиавелли о людях очень дурны; он говорит:

«о людях вообще можно сказать, что они неблагодарны, непостоянны, лживы, трусливы и корыстолюбивы».

Потому для государя полезнее действовать страхом, чем желание приобрести любовь. Ложь, вероломство, жестокость хороши, когда нужны для упрочения власти.



Но истреблять внутренних врагов следует всех за один раз, чтобы спокойствие общества не подвергалось продолжительному страданию. Когда свирепости длятся мало времени, они меньше раздражают народ.



Государь должен по возможности щадить денежные интересы своих подданных, потому что людям легче терять жизнь, чем имущество. Вывод из всех своих рассуждений Макиавелли высказывает в конце книги словами:

«Государь, в особенности новый, не может соблюдать всего того, за что считаются люди хорошими. Ему часто бывает надо для сохранения власти поступать против честности, жалости и религиозных заповедей, но он должен заботливо притворяться сострадательным, честным, религиозным».



Мы видим, что Никколо Макиавелли даёт советы о том, как нужно действовать для приобретения власти, а не о том, как должно править государством, когда власть уже упрочена; его книга руководство не для всех государей, а только для тех, кто хочет захватить власть или основать новое государство, возможно, и на обломках старого.



Он сам знает, что рекомендуемые им средства дурны; он только считает их необходимыми для объединения Италии, для её освобождения от иноземного владычества. Правда, что он ошибается и в этом: те дурные средства, которые рекомендует он, никогда не приносили ничего, кроме вреда.

Таким образом, в трактате «Государь» Макиавелли разбирает те условия и способы действий, которые позволяют правителю успешно приобретать и удерживать власть в государстве: он должен, по мысли Макиавелли, повиноваться только голосу рассудка, а в случае необходимости — пренебрегать любыми высоконравственными соображениями.



Под неизгладимым впечатлением падения Савонаролы он писал:

«…Многие люди измышляли такие государства и владения, которых никто никогда не знал в этом мире. Правила, по которым мы живём, и те, по которым нам следовало бы жить, так сильно отличаются друг от друга, что человек, бросающий уже сделанное ради того, что он должен был бы делать, скорее губит себя этим, чем спасает…



Поэтому правителю нужно поступать надлежащим образом, когда это возможно, но он должен знать, как пойти на зло, если это необходимо».

Не удивительно, что и современники Макиавелли, и последующие поколения находили его советы шокирующими.



Разумеется, вероломство, обман и жестокость в политике были вещами обычными, однако они традиционно считались отступлением от «христианских добродетелей», к которым подобало стремиться всем людям, включая королей и принцев.



Макиавелли не просто вывел на общее обозрение скрытые принципы повседневной политики, но и поставил их выше христианских заповедей: ведь он писал о том, как следует вести успешную политику, используя и вероучения. Подобная форма была непростительна, он срывал табу, но игнорировать содержание общество не могло. И в этом несомненная заслуга Макиавелли, за что можно быть ему благодарными.

В поздних сочинениях Макиавелли стал высказывать некоторые сомнения в успешности политики настоящего «макиавеллиевского» правителя: ведь, в конце концов, сам он был республиканцем и почитателем Римской республики.

В ЧЁМ СОСТОИТ ОТЛИЧИЕ УЧЕНИЯ МАКИАВЕЛЛИ ОТ ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ?

«Государь» и сегодня остаётся книгой, вызывающей самые противоречивые оценки.



В 2001 году этот трактат был признан Немецким литературным обществом самой спорной книгой всех времён и народов, обойдя «Лолиту» Набокова и «Молот ведьм» (знаменитый средневековый трактат, написанный в конце XV века теологами-доминиканцами Яковом Шпренгером и Генрихом Инститорисом. Этот труд объединил опыт борьбы инквизиции с многочисленными ересями, став самым значительным документом того времени).

Тем не менее, идеи Макиавелли и поныне используются в политике, которая со времени «Государя» осознаётся как искусство прихода к власти и удержания власти, а также как наука об укреплении государства и власти правителя.



Его идеи таким образом используются и в управлении, и в социальной психологии, и в других современных науках.

Само понятие «макиавеллистический» используется для обозначения борьбы за власть и — шире — за достижение цели любой ценой, невзирая на средства достижения цели, а также в смысле

«откровенный и циничный, не смущающийся творения откровенного зла в политике».

Трактат Макиавелли разительно отличается от политических трактатов Античности (в первую очередь, от книг Платона и Аристотеля), всегда строившихся на оглашаемой нравственной, этической основе (в «этическом государстве» действуют не законы, а общепринятые принципы нравственности, которые поддерживаются общественным мнением) и подчинявшей государство интересам народа.



Отличаются его идеи и от Средневековых опусов, в которых государство рассматривалось как проявление божественной воли, а не как инструмент в руках волевого государя, действующего отнюдь не по Божьему промыслу.

Конечно же, такая откровенность шокировала современников, и «Государь» был впервые напечатан уже после смерти автора в 1532 году. В 1546 году на Тридентском соборе прозвучало утверждение, что «Государь» написан рукой Сатаны, а с 1559 года трактат Макиавелли включили в первый «Индекс запрещённых книг».

МАКИАВЕЛЛИЗМ КАК МОДНОЕ СЛОВО СОВРЕМЕННОСТИ

В лингвистике есть понятие «модных слов» — употребляют их все, но часто не к месту и обычно не зная до конца их значения. Так и макиавеллизм стал одной из особенностей, расходящейся с общепринятыми нормами, и ,следовательно, — одним из направлений политической риторики XX века, да и XXI тоже.

Макиавеллизм предполагает схему «цель оправдывает средства», то есть для достижения цели в государстве необходимо пренебречь общепринятыми нравственными нормами. Власть и хитрость — вот два главных кита умелого политического лидера. Можно спорить с принципом макиавеллизма, но невозможно отрицать, что политическая жизнь, особенно западной цивилизации, проникнута борьбой за власть. Какова базовая концепция цивилизации — таковы и принципы её жизни.

Проявляется макиавеллизм в ситуациях, когда политик обладает свободой действий, когда у него хотя бы немного развязаны руки (то есть степень автономности высока). В таком положении оказался, например, американский политик Генри Киссинджер.

Макиавеллизм чаще всего расцветает в условиях абсолютистских, тоталитарных режимов, а также в период кризисов и революций, за которыми неизменно и следуют вышеперечисленные режимы.

Вообще многие лидеры XX века пользовались принципами Макиавелли, даже иногда не будучи с ними знакомыми. Что ещё раз доказывает их применимость правителями многих стран в своей деятельности. Вот только некоторые из этих принципов.

Макиавеллизм как деградация общественных нравов

Сторонники умеренного, так называемого «морального» подхода к политике считают, что лишь потребность выживания в опасных условиях приводит политика к формуле «цель оправдывает средства», хотя одно это оправдание показывает порочность такого подхода.



Получается, что в одних ситуациях — один подход — «добренький», а в других (кризисных или ещё каких) — жестокий и циничный. И эти «философы» сетуют только о том, что эта формула может распространяться на мирное стабильное время. По их мнению — это, свидетельствует о деградации общественных нравов.



Они не ставят вопрос вообще о том, что сам принцип порочен. Нет, для них он порочен только когда «всё хорошо», а как прижмёт или в отношении каких-то групп при определённых условиях — все средства хороши. Такой однобокий, не побоимся этого слова, фашистский подход и породил жестокость колониализма, расизма, нацизма и политтехнологов «цветных» революций современности.

При этом макиавеллизму почему-то ставится в вину, что век технологий и всеобщности образования, век прогресса науки стал также веком войны, ядерного оружия, геноцида. Причина не в нём, а в нравах людей, использующих такие принципы на практике в отношении других людей. Причина — в фашистском мышлении: «я могу творить всё что угодно в отношении них, потому что…» (и далее следует то или иное обоснования своего права вседозволенности по тем или иным признакам: цвета кожи, вероисповедания, нации, идеологии или даже того, что «кризис — вы держитесь…»).

Макиавеллизм как принципы управления людьми

Макиавеллизм, как и многие политические явления, объясняется психологией. В научных трудах макиавеллизм всегда присутствует в контексте управления общественным мнением и массовым бессознательным.

Доктор психологических наук В.В. Знаков (родился в 1950 году, основоположник изучения проблемы макиавеллизма в отечественной психологической науке) считал, что макиавеллист — это

«субъект, который манипулирует другими на основе кредо, определённых жизненных принципов, которые служат ему оправданием манипулятивного поведения».

В трудах Знакова выявлена связь макиавеллизма личности с подозрительностью, враждебностью, негативизмом, ориентацией на «Я» в общении, низкой степенью альтруистичности. То есть макиавеллизм присущ агрессивным эгоистам, если не сказать — социопатам.

Макиавеллизм как миф

Как и любое яркое явление, макиавеллизм «оброс» деталями и подробностями, которые развили учение Никколо и само явление макиавеллизма, сделали их не тождественными.



Здесь надо согласиься с многочисленными экспертами, настаивающими на необходимости осторожности в проецировании макиавеллизма на плоскость межличностных отношений. Подкрепляется миф конечно же средствами массовой информации, которые сводят весь макиавеллизм к знаменитой фразе «Цель оправдывает средства».

Усложняет анализ современной политики на предмет следования принципам Макиавелли большая разница между оглашаемым и реализуемым по факту. Естественно, подробный и правильный анализ будет проведён спустя десятилетия.

Макиавеллизм в политике присутствует скорее «Летучим голландцем». Зато процветает в современных гуманитарных науках.



Современные менеджеры (управленцы, если по-русски) перепробовали уже все науки: увлечение методами психологии породило поведенческую (бихевиористскую школу), интерес к точным наукам сделал доминирующим методом последних лет количественный подход.



И несмотря на все эти научные изыскания, простые тезисы Макиавелли действуют и поныне, особенно на Западе, в рамках его концепции жизни.

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«…Желающий предвидеть будущее должен обратиться к прошедшему. … Все события в мире во всякое время могут быть сопоставимы с подобными им в старину. Природа людей … во все времена почти одна и та же»

Такими словами знаменитый флорентиец Никколо Макиавелли заканчивает одну из последних глав своего трактата «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». Это высказывание близко по смыслу с тем, что можно найти в книге Екклесиаста в первой главе:

«9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

И это качество заезженной пластинки верно для западной цивилизации уже давно занимающейся самокопированием и хождением по кругу, которое у многих её представителей вызывает «томление духа». Это описал в своих произведениях Иван Антонович Ефремов, назвав «инферно». Развитие же — это всегда движение по спирали, но не имитационное брождение по кругу.

Однако при этом Макиавелли же сказал, что:

«если кто-то пожелает заняться преобразованиями, и чтобы они ни у кого не вызывали протеста, он должен сохранить хотя бы следы прежних порядков. В таком случае народ не заподозрит изменений существующего строя, даже если новые установления будут несколько противоположны прежним».

В этом смысле либералы всех мастей поступают чрезвычайно глупо, даже не пытаясь сделать вид преемственности новейшей истории с советской и занимаясь оголтелой десоветизацией.

Может ли теория Макиавелли быть применима к современности? Мы можем, в качестве примера рассмотреть события России в 90-х годов.



В эти годы в стране отсутствовало единство. В начале 90-х годов вслед за развалом СССР была реальная опасность распада и России. Парад суверенитетов, охвативший российские автономии, привёл на грань выхода из России Татарстана, Чечни и т.д.



В этих условиях актуальна была концепция Макиавелли «О гражданском единовластии» (глава IX), в которой фактически обосновываются многие идеи нынешней «суверенной демократии». В этой главе Макиавелли пишет:

«Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут».

Долгое время наше общество было изолировано от социально-экономических воззрений Запада. Мы не имели ту интеллектуальную традицию, и с готовностью воспринимаем её готовые, отдельные к употреблению, постулаты.



И уже повсюду слышны рассуждения о «среднем классе», который надо создавать, пестовать, холить и лелеять.



Но эти рассуждения основываются на том, что толпо-«элитарное» устройство общества — единственно возможное. Так и Николо Макиавелли изучал взаимоотношения толпы и «элиты».

Он обратил внимание на то, что преподнесение обществу «элитариями» самих себя как лучших, избранных, а потому достойных творить то, что заблагорассудится — не работает, по крайней мере, в течение длительного времени.



Он выявил закон циркуляции «элит».



Когда одна «элита» перестаёт эффективно убеждать в своей «избранности» толпу, то эту «элиту» сменяет некая новая «элита», которую Макиавелли назвал «элитой львов». Однако «элита львов» постепенно перерождается в «элиту лис», что является первым признаком её деградации и грядущей смены «элит».

Но Макиавелли не увидел всей системы толпо-«элитаризма», её рукотворности, считая, что такова неизменная природа человечества — влачить существование в такой системе отношений, не думая об альтернативе.



Мы не думаем, что идеи Макиавелли взяли бы на вооружение некоторые политические деятели, если он увидел и описал бы всю систему, а уж тем более — если бы предложил альтернативу ей. Хорошо, хоть высветил некоторые алгоритмы данной системы и выложил их напоказ всем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Макиавелли — это теоретик-мыслитель, который жил в Эпохе Возрождения, который сумел весьма определённо постичь смысл основных тенденций эпохи, в которой жил, смысл её политических устремлений, требований и изложить, сформулировать их так, что они становились не просто высказываниями, афоризмами и максимами, а чтобы смогли самым активным способом воздействовать на тех, кто стремился к преобразованию, желая создать и увидеть свою новую Италию, не чураясь любых методов).

Есть разные мнения разных людей о Макиавелли, некоторые из них относятся к произведениям и к личности Макиавелли противоречиво. Некоторые очень резко негативно, за то, что он безжалостно и беспощадно раскрывал механизмы политической власти, её задачи, средства, и цели. А некоторые из Макиавелли делают политического мыслителя и политического деятеля, дела и мысли которого пригодны во все времена и во всех обстоятельствах.

Макиавелли был первым в истории, кто отделил политику от нравов общества и вероучений и сделал её самостоятельной дисциплиной, с присущими ей принципами и законами.

Вот уже почти 500 лет как Николло Макиавелли ушёл из жизни, а его работы вызывают дискуссии, эмоции. Макиавелли до сих пор в тех или иных аспектах упоминается философами, политологами, историками, а сегодня даже менеджерами.

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ИАЦ

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