Захотят ли японцы вновь стать объектом атомных ударов?

Вопросы безопасности выходят на первый план российско-японских отношений

Итак, то, о чем предупреждали Японию и Южную Корею российские и китайские политики и военные, начинает происходить. Как пишет японская газета деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун», спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азии, в том числе в Японии. Маршалл Биллингсли. Фото: REUTERS Leonhard Foeger На переговорах со своими азиатскими союзниками о размещении на их территории американских наступательных ракет Вашингтон будет объяснять этот шаг «непосредственной угрозой Китая, который наращивает ядерный потенциал». Маршалл Биллингсли называет ракеты средней дальности «стабилизирующими оборонительными мощностями, которые дадут гарантии защиты союзникам Вашингтона, а также остановят Китай в попытках военного шантажа». Биллингсли уверяет, что речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности. Её разрабатывают в США с 2019 года, то есть с момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Это как раз тот вид оборонительного потенциала, который понадобится таким странам, как Япония», – настаивает американский спецпредставитель. Однако хорошо известно, что эти ракеты при атаке могут быть как в неядерном, так и в ядерном снаряжении.

Российская сторона неоднократно предупреждала Токио о своей серьёзной озабоченности использованием территории Японии для размещения ракетного оружия США. Комментируя состоявшиеся в марте 2017 года встречи «два плюс два», японское информационное агентство Киодо писало по поводу возражений Москвы против установки в Японии систем ПРО США Aegis Ashore и THAAD: «Сергей Шойгу заявил, что ПРО США «нарушат баланс в Тихоокеанском регионе», а Сергей Лавров раскритиковал «блоковый подход» Японии к обеспечению безопасности в регионе».

Как известно, в июне японский Совет национальной безопасности принял решение отказаться от установки в Японии в запланированные сроки систем Aegis Ashore. Хотя отказ был прикрыт ссылками на дороговизну и техническое несовершенство системы, в действительности японские власти опасаются протестов населения префектур, где эти ракеты должны были быть размещены.

Пока японское правительство никак не отреагировало на заявление спецпредставителя Биллингсли. Однако рано или поздно это придётся делать. И тут кабинету Абэ предстоит объясняться с политической оппозицией и с населением, не желающим превращаться в объекты, на которые нацелено ракетное и иное оружие возмездия соседних стран. Объясняться придётся и с руководителями этих стран, которые предупреждали Токио о последствиях превращения Японских островов в театр ракетно-ядерной войны.

Базы США в Японии

В прошлом году российский президент Владимир Путин заявлял японцам, что видит угрозу для российских дальневосточных баз в случае, если США разместят свои ракеты в Японии и Южной Корее. Премьер Абэ тогда ответил, что Токио не получал от Вашингтона подобного предложения. Теперь ситуация меняется. Устами Маршалла Биллингсли администрация США сделала такое предложение.

Вопросы безопасности выходят на первый план российско-японских отношений. Российский президент вынужден публично выражать озабоченность военной политикой Страны восходящего солнца, особенно её всё более тесной привязанностью к военной стратегии США. Напомним недавние слова В. Путина в ответ на вопрос японского корреспондента:

«Вы сказали о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, но она уже там есть, на Окинаве крупнейшая американская база уже давно существует, десятилетия уже, мы знаем. Теперь по поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях. Для нас это непонятная, закрытая часть. Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода. Вам лучше, чем всем остальным коллегам, известно, я тоже в курсе, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и её расширением. Он против, но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, – против. Далеко ходить не нужно, это все опросы показывают, люди на улицу выходят, требуют вывода этой базы. И, во всяком случае, они против того, чтобы укреплять военно-воздушную составляющую американских вооружённых сил, связанных с тем, что там уже есть. Существуют планы укрепления и развития. Все против, но это происходит. Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения. И, конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны. Я много раз говорил США, могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…»

Думаю, нет иллюзий у российского военно-политического руководства и по поводу того, на кого будут нацелены размещённые в Японии американские ракеты. И Россия, и Китай обладают достаточным военным потенциалом, чтобы минимизировать, а при необходимости и нейтрализовать исходящую с японской территории угрозу. Вот только отвечает ли такое развитие обстановки интересам народа Японии и народов соседних стран?

КОШКИН Анатолий Аркадьевич – доктор исторических наук, профессор Института стран Востока.

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Источник: https://nstarikov.ru/zahotjat-li-japoncy-vnov-stat-obektom-atomnyh-udarov-118256