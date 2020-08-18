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1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Последний съезд

09:52. 18 августа 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Михаил Горбачев идет с толпой делегатов на XXVIII и последний съезд Коммунистической партии Советского Союза


02. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Сзади (в центре) Евгений Примаков.


03. Министр обороны СССР Дмитрий Язов на открытии XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза


04. Сторонник жесткой линии Егор Лигачев


05. Делегаты Коммунистической партии во время выступления


06. Член Политбюро Александр Яковлев выступает на XXVIII съезде КПСС


07. Выступление лидера консервативного крыла в партии Егора Лигачева


09. Владимир Крючков, председатель КГБ, выступает на на XXVIII съезде КПСС


11. Выступление Михаила Горбачева


14. Скучающие делегаты


15. Михаил Горбачев выступает в коридоре в окружении толпы делегатов


16. Михаил Горбачев слушает выступление одного из делегатов


17. Юрий Черниченко на съезде


18. Борис Ельцин беседует со сторонниками


19. Зал заседаний


20. Эдуард Шеварднадзе получает пост министра иностранных дел СССР


21. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин покидает съезд после принятия решения о выходе из КПСС. Государственный Кремлевский дворец.12 июля


23. Одинокий Михаил Горбачев на трибуне


24. Бездомные протестуют во время XXVIII съезда Коммунистической партии СССР


26. Реформаторская организация «Клуб московских избирателей» протестует во время последнего, XXVIII съезда Коммунистической партии

Источник: https://humus.livejournal.com/7358338.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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