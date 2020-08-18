1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Последний съезд
01. Михаил Горбачев идет с толпой делегатов на XXVIII и последний съезд Коммунистической партии Советского Союза
02. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Сзади (в центре) Евгений Примаков.
03. Министр обороны СССР Дмитрий Язов на открытии XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза
04. Сторонник жесткой линии Егор Лигачев
05. Делегаты Коммунистической партии во время выступления
06. Член Политбюро Александр Яковлев выступает на XXVIII съезде КПСС
07. Выступление лидера консервативного крыла в партии Егора Лигачева
09. Владимир Крючков, председатель КГБ, выступает на на XXVIII съезде КПСС
11. Выступление Михаила Горбачева
15. Михаил Горбачев выступает в коридоре в окружении толпы делегатов
16. Михаил Горбачев слушает выступление одного из делегатов
18. Борис Ельцин беседует со сторонниками
20. Эдуард Шеварднадзе получает пост министра иностранных дел СССР
21. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин покидает съезд после принятия решения о выходе из КПСС. Государственный Кремлевский дворец.12 июля
23. Одинокий Михаил Горбачев на трибуне
24. Бездомные протестуют во время XXVIII съезда Коммунистической партии СССР
26. Реформаторская организация «Клуб московских избирателей» протестует во время последнего, XXVIII съезда Коммунистической партии