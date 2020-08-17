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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 августа 2020

11:26. 17 августа 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Армия Израиля предотвратила попытку теракта на территории Вифлеема

Армия  Израиля сообщила о предотвращении попытки теракта с использованием «коктейля Молотова» вблизи гробницы праматери Рахили в Вифлееме, передает RT.

«Наши силы заметили террориста, который пытался бросить «коктейль Молотова» в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена», — говорится в заявлении в Twitter.

В конце мая в Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейских, они открыли огонь.

Нападавшего госпитализировали, полицейские не пострадали.

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Он дизайнер, он так видит



Сирийское министерство религии опубликовало новую символику в своем Фейсбуке.
Пользователи сначала недоумевали, а потом в них начали просыпаться разные ассоциации.
После поступления критических комментариев, сотрудники министерства религии решили не испытывать судьбу дальше и убрали сей чудесный дизайнерский продукт.
В общем, "девочки-дизайнеры" не только у нас беспределят.

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ЕС обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море

ЕС обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море | Русская весна

Правительство Турции должно прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 16 августа.

«Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность, а также полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом», — заявил дипломат.

По его словам, возобновление буровых работ турецким судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.

«Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации, которая является единственным путем к стабильности и устойчивому решению», — отметил Боррель.

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Метки: главное, компиляция

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