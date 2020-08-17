Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 августа 2020

Правительство Турции должно прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 16 августа.

«Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность, а также полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом», — заявил дипломат.

По его словам, возобновление буровых работ турецким судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.

«Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации, которая является единственным путем к стабильности и устойчивому решению», — отметил Боррель.

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