Лукашенко, «цветные» технологии и ошибка Максима Шевченко
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru) главное внимание, безусловно, было уделено ситуации в Белоруссии. Большинство вопросов было именно об этом. Про Хабаровск не было ни одного вопроса. Отсюда напрашивается парадоксальный вывод – главный пострадавший от попытки раскачки ситуации после выборов в Белоруссии – Фургал. О нем все забыли.
Хронометраж:
0:00 Приветственное слово
0:38 Под каким флагом и гимном выступают протестующие в Белоруссии
2:42 Как коллаборационисты используют символку
6:48 Что на самом деле происходит в Белоруссии
12:01 О книге «Сны распятой птицы»
15:01 Где военные конфликты возможны в течение 1-5 лет
15:18 Возможен ли майдан в России в 2024 году
16:42 Сын банкира Александра Лебедева станет пэром в Англии
17:13 О российской вакцине против коронавируса
17:47 Почему на Западе так активно пропагандируются алкоголь и разврат?
19:05 Девушки с цветами в Белоруссии — новая ли это технология
20:28 Почему ведущий Анатолий Кузичев сочувствует прозападным провокаторам в Минске
21:29 Почему США давят на Китай? Где они найдут столько дешёвых рабочих рук?
22:32 5 лет операции в Сирии – каковы результаты?
23:36 Что будет с Ливаном?
24:32 Почему у США особое отношение к ОАЭ?
25:00 Правда ли что в 1941 году немецкие промышленники предлагали Сталину мир, но он выдвинул очень категоричные условия?
25:35 О фейке ИА «Панорама» про «заявление Чубайса» о платном образовании после 3 класса
26:20 Почему Пашинян пошёл против России?
28:58 Почему власть в России так мягко ведёт с себя с либеральной оппозицией?
30:35 Зачем прибалтам и полякам Белоруссия
33:46 Почему Лукашенко не поводит митинг своих сторонников
35:19 Какие шаги необходимо предпринять Лукашенко, чтобы нормализировать ситуацию
36:18 О разгроме Красной Армии под Варшавой в 1920 и польских концлагерях
38:22 Как построить дом для кота Клёпы
40:08 Выйдет ли программа «По-Стáриковски» с Ворсобиным?
41:18 Об отношениях России и Турции
42:21 Про познания о сионизме
42:59 Почему белорусский народ не выходит на акции поддержки интеграции с Россией
44:31 Почему белорусы не рвутся в Россию
46:16 О необходимости совершенстования выборной системы в Росссии
46:56 Почему Белоруссия не подготовилась к «цветной» революции?
47:17 Стал ли Лукашенко не нужным для США и России
47:29 Сколько ещё ждать интеграции России и Белоруссии
49:44 Когда Грефу запретят тратить деньги граждан России на игры с медициной и образованием?
51:16 Почему МИД России не реагирует на события в Ереване?
52:02 Не сменить ли Гордону амплуа на чисто актёрское?
52:38 Чем закончится дело Тинькова?
53:27 Об отношении к Лукашенко
54:18 В чём цель информационной кампании Хуан Карлос?
56:01 Смогут ли граждане Белоруссии получить гражданство России по упрощенной схеме?
57:10 Сможет ли Президент убрать Грефа?
57:32 Лукашенко или Помпео — из двух зол выбирают меньшее
57:50 Об ошибке Максима Шевченко
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P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко, Греф и Союзмультфильм, 08.08.08
- Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске
- Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
Источник: https://nstarikov.ru/lukashenko-cvetnye-tehnologii-i-oshibka-maksima-shevchenko-118182