Лукашенко, «цветные» технологии и ошибка Максима Шевченко

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru) главное внимание, безусловно, было уделено ситуации в Белоруссии. Большинство вопросов было именно об этом. Про Хабаровск не было ни одного вопроса. Отсюда напрашивается парадоксальный вывод – главный пострадавший от попытки раскачки ситуации после выборов в Белоруссии – Фургал. О нем все забыли.

Хронометраж:

0:00 Приветственное слово

0:38 Под каким флагом и гимном выступают протестующие в Белоруссии

2:42 Как коллаборационисты используют символку

6:48 Что на самом деле происходит в Белоруссии

12:01 О книге «Сны распятой птицы»

15:01 Где военные конфликты возможны в течение 1-5 лет

15:18 Возможен ли майдан в России в 2024 году

16:42 Сын банкира Александра Лебедева станет пэром в Англии

17:13 О российской вакцине против коронавируса

17:47 Почему на Западе так активно пропагандируются алкоголь и разврат?

19:05 Девушки с цветами в Белоруссии — новая ли это технология

20:28 Почему ведущий Анатолий Кузичев сочувствует прозападным провокаторам в Минске

21:29 Почему США давят на Китай? Где они найдут столько дешёвых рабочих рук?

22:32 5 лет операции в Сирии – каковы результаты?

23:36 Что будет с Ливаном?

24:32 Почему у США особое отношение к ОАЭ?

25:00 Правда ли что в 1941 году немецкие промышленники предлагали Сталину мир, но он выдвинул очень категоричные условия?

25:35 О фейке ИА «Панорама» про «заявление Чубайса» о платном образовании после 3 класса

26:20 Почему Пашинян пошёл против России?

28:58 Почему власть в России так мягко ведёт с себя с либеральной оппозицией?

30:35 Зачем прибалтам и полякам Белоруссия

33:46 Почему Лукашенко не поводит митинг своих сторонников

35:19 Какие шаги необходимо предпринять Лукашенко, чтобы нормализировать ситуацию

36:18 О разгроме Красной Армии под Варшавой в 1920 и польских концлагерях

38:22 Как построить дом для кота Клёпы

40:08 Выйдет ли программа «По-Стáриковски» с Ворсобиным?

41:18 Об отношениях России и Турции

42:21 Про познания о сионизме

42:59 Почему белорусский народ не выходит на акции поддержки интеграции с Россией

44:31 Почему белорусы не рвутся в Россию

46:16 О необходимости совершенстования выборной системы в Росссии

46:56 Почему Белоруссия не подготовилась к «цветной» революции?

47:17 Стал ли Лукашенко не нужным для США и России

47:29 Сколько ещё ждать интеграции России и Белоруссии

49:44 Когда Грефу запретят тратить деньги граждан России на игры с медициной и образованием?

51:16 Почему МИД России не реагирует на события в Ереване?

52:02 Не сменить ли Гордону амплуа на чисто актёрское?

52:38 Чем закончится дело Тинькова?

53:27 Об отношении к Лукашенко

54:18 В чём цель информационной кампании Хуан Карлос?

56:01 Смогут ли граждане Белоруссии получить гражданство России по упрощенной схеме?

57:10 Сможет ли Президент убрать Грефа?

57:32 Лукашенко или Помпео — из двух зол выбирают меньшее

57:50 Об ошибке Максима Шевченко

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Источник: https://nstarikov.ru/lukashenko-cvetnye-tehnologii-i-oshibka-maksima-shevchenko-118182