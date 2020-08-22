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Навальный, Тихановская и технология «сакральной жертвы»

15:55. 22 августа 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков про: состояние здоровья Навального, встречу Тихановской с идеологом «цветных» революций Бернаром Леви, ситуацию в Белоруссии, либеральное сектантство в России, позицию Лукашенко по отношению к России – а также многое-многое другое.

Хронометраж:
00:00 — Что случилось с Навальным
07:34 — О ситуации на Донбассе
08:49 — О встрече Тихановской с Бернаром Леви
13:56 — О «шатком равновесии» в Белоруссии
19:53 — Про либеральную секту в России
23:08 — Ускорят ли сегодняшние события в Белоруссии интеграцию с Россией
23:45 — О продолжении войны в Сирии
27:08 — Сможет ли Россия выйти на новый уровень жизни
28:17 — Будет ли Белоруссия прежней после народных волнений
30:17 — Падет ли «режим Лукашенко»
31:22 — Что будет с Россией после Путина
32:37 — Как бороться с ювенальной юстицией
35:15 — О позиции Кремля по отношению к событиям в Белоруссии
37:20 — Почему Лукашенко не движется в сторону интеграции с Россией
38:05 — Почему не происходят забастовки на частных предприятиях
41:06 — Что будет с нефтью и мировой экономикой
46:27 — Чем не выгодны кредиты
47:28 — О Пашаеве и деле Ефремова
50:06 — Как преподают историю молодому поколению
50:45 — Был ли Хрущев сознательным предателем России
52:39 — Кем был Николае Чаушеску
53:43 — О российской вакцине от коронавируса
57:16 — О сближении Израиля и ОАЭ
58:33 — Когда произойдёт национализация элит в России

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-tihanovskaja-i-tehnologija-sakralnoj-zhertvy-118446

Метки: блог, Видео

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