Навальный, Тихановская и технология «сакральной жертвы»

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков про: состояние здоровья Навального, встречу Тихановской с идеологом «цветных» революций Бернаром Леви, ситуацию в Белоруссии, либеральное сектантство в России, позицию Лукашенко по отношению к России – а также многое-многое другое.

Хронометраж:

00:00 — Что случилось с Навальным

07:34 — О ситуации на Донбассе

08:49 — О встрече Тихановской с Бернаром Леви

13:56 — О «шатком равновесии» в Белоруссии

19:53 — Про либеральную секту в России

23:08 — Ускорят ли сегодняшние события в Белоруссии интеграцию с Россией

23:45 — О продолжении войны в Сирии

27:08 — Сможет ли Россия выйти на новый уровень жизни

28:17 — Будет ли Белоруссия прежней после народных волнений

30:17 — Падет ли «режим Лукашенко»

31:22 — Что будет с Россией после Путина

32:37 — Как бороться с ювенальной юстицией

35:15 — О позиции Кремля по отношению к событиям в Белоруссии

37:20 — Почему Лукашенко не движется в сторону интеграции с Россией

38:05 — Почему не происходят забастовки на частных предприятиях

41:06 — Что будет с нефтью и мировой экономикой

46:27 — Чем не выгодны кредиты

47:28 — О Пашаеве и деле Ефремова

50:06 — Как преподают историю молодому поколению

50:45 — Был ли Хрущев сознательным предателем России

52:39 — Кем был Николае Чаушеску

53:43 — О российской вакцине от коронавируса

57:16 — О сближении Израиля и ОАЭ

58:33 — Когда произойдёт национализация элит в России

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-tihanovskaja-i-tehnologija-sakralnoj-zhertvy-118446