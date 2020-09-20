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Британский агент Певчих и Лёша 2%, причины и следствие

11:11. 20 сентября 2020 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. На этот раз в центре внимания оказалась, с высокой долей вероятности, агент британских спецслужб Мария Певчих, которая таинственным образом доставила одну из трёх бутылок в номере, где ночевал Навальный, на борту медицинского рейса в Германию, на которой (о чудо) по чистой случайности был найден «Новичок».

#Навальный #Певчих #Ми6

Хронометраж:
00:00 — О попытке самосожжения мужчины в Белоруссии
05:29 — Как резолюция Европарламента связана с Навальным
08:14 — О роли Марии Певчих в деле Навального
12:11 — Об оценке Тихановской
12:58 — Почему российский МИД ведёт «беззубую» политику
15:02 — Как Минниханов победил на выборах в Татарстане
17:29 — Как создавался искусственный голод во времена Гражданской войны
19:18 — За кого голосовать украинцам на выборах
21:20 — Закончилась ли гегемония США
22:40 — Произойдёт ли полная интеграция России и Белоруссии
23:30 — Кем завербован Навальный
25:23 — Почему на Западе не любят Трампа
28:49 — О необходимости появления патриотов во власти России
30:46 — Как будет развиваться ювенальная юстиция в РФ
32:14 — О деятельности Андрея Фурсова
34:05 — Возможно ли возрождение социализма
35:20 — Как Белорусской власти реагировать на «женские митинги»
37:28 — Есть ли у России суверенитет сегодня
38:04 — Может ли правительство регулировать цены
40:18 — О влиянии Запада на Минфин России

 

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/britanskij-agent-pevchih-i-ljosha-2-prichiny-i-sledstvie-119475

Метки: блог, Видео

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