В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. На этот раз в центре внимания оказалась, с высокой долей вероятности, агент британских спецслужб Мария Певчих, которая таинственным образом доставила одну из трёх бутылок в номере, где ночевал Навальный, на борту медицинского рейса в Германию, на которой (о чудо) по чистой случайности был найден «Новичок».

#Навальный #Певчих #Ми6

Хронометраж:

00:00 — О попытке самосожжения мужчины в Белоруссии

05:29 — Как резолюция Европарламента связана с Навальным

08:14 — О роли Марии Певчих в деле Навального

12:11 — Об оценке Тихановской

12:58 — Почему российский МИД ведёт «беззубую» политику

15:02 — Как Минниханов победил на выборах в Татарстане

17:29 — Как создавался искусственный голод во времена Гражданской войны

19:18 — За кого голосовать украинцам на выборах

21:20 — Закончилась ли гегемония США

22:40 — Произойдёт ли полная интеграция России и Белоруссии

23:30 — Кем завербован Навальный

25:23 — Почему на Западе не любят Трампа

28:49 — О необходимости появления патриотов во власти России

30:46 — Как будет развиваться ювенальная юстиция в РФ

32:14 — О деятельности Андрея Фурсова

34:05 — Возможно ли возрождение социализма

35:20 — Как Белорусской власти реагировать на «женские митинги»

37:28 — Есть ли у России суверенитет сегодня

38:04 — Может ли правительство регулировать цены

40:18 — О влиянии Запада на Минфин России

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/britanskij-agent-pevchih-i-ljosha-2-prichiny-i-sledstvie-119475