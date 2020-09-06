«Бутылка Навального», вакцина «Спутник V» и перехват Лукашенко

В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков – да так много, что я увлёкся ответами и перестал следить за временем. В итоге вышло почти два часа живого общения с подписчиками. Поэтому было принято решение разделить запись прямого эфира на две части. Вот что из этого получилось.

Хронометраж:

00:00 — Что случилось с Алексеем Навальным

06:22 — Почему необходимо назначать губернаторов

07:47 — Нужно ли упростить получение гражданства России для жителей Узбекистана

09:02 — Как Путин играет на политическом поле

09:52 — Будет ли Майдан в Казахстане

10:30 — О поправках в Конституцию РФ

11:10 — Как раньше отмечали День Победы над Японией

12:05 — О российской вакцине от коронавируса

12:56 — Есть ли у Путина преемник

13:37 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

14:20 — О предстоящих выборах и партии «За Правду»

17:37 — Что подписал Вучич в Вашингтоне

22:26 — Что будет с Украиной после постройки Северного потока-2

25:22 — Об отношении к НОДу

26:24 — О трагедии в Беслане

28:40 — Какая борьба сейчас идёт в США

32:26 — Чего сейчас опасается Лукашенко

34:25 — О премии ВРАЛ и технологии очернения

36:27 — Будет ли продвижение в интеграции России и Белоруссии

37:50 — Для чего Мишустин строит газовые заправки

38:12 — Как в Белоруссии борются с протестующими

40:44 — О канале «Рой ТВ» и Максиме Калашникове

41:08 — Будет ли у России и Белоруссии общая валюта

42:04 — Как Запад подталкивает российскую элиту к измене

43:40 — О едином учебнике истории

44:14 — Куда делся Гуайдо

46:44 — Почему Путин не может уволить Набиуллину и Силуанова

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/butylka-navalnogo-vakcina-sputnik-v-i-perehvat-lukashenko-118991