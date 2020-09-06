«Бутылка Навального», вакцина «Спутник V» и перехват Лукашенко
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков – да так много, что я увлёкся ответами и перестал следить за временем. В итоге вышло почти два часа живого общения с подписчиками. Поэтому было принято решение разделить запись прямого эфира на две части. Вот что из этого получилось.
Хронометраж:
00:00 — Что случилось с Алексеем Навальным
06:22 — Почему необходимо назначать губернаторов
07:47 — Нужно ли упростить получение гражданства России для жителей Узбекистана
09:02 — Как Путин играет на политическом поле
09:52 — Будет ли Майдан в Казахстане
10:30 — О поправках в Конституцию РФ
11:10 — Как раньше отмечали День Победы над Японией
12:05 — О российской вакцине от коронавируса
12:56 — Есть ли у Путина преемник
13:37 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
14:20 — О предстоящих выборах и партии «За Правду»
17:37 — Что подписал Вучич в Вашингтоне
22:26 — Что будет с Украиной после постройки Северного потока-2
25:22 — Об отношении к НОДу
26:24 — О трагедии в Беслане
28:40 — Какая борьба сейчас идёт в США
32:26 — Чего сейчас опасается Лукашенко
34:25 — О премии ВРАЛ и технологии очернения
36:27 — Будет ли продвижение в интеграции России и Белоруссии
37:50 — Для чего Мишустин строит газовые заправки
38:12 — Как в Белоруссии борются с протестующими
40:44 — О канале «Рой ТВ» и Максиме Калашникове
41:08 — Будет ли у России и Белоруссии общая валюта
42:04 — Как Запад подталкивает российскую элиту к измене
43:40 — О едином учебнике истории
44:14 — Куда делся Гуайдо
46:44 — Почему Путин не может уволить Набиуллину и Силуанова
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Польская «оппозиция» Белоруссии и падение рубля
- Навальный, Тихановская и технология «сакральной жертвы»
- Лукашенко, «цветные» технологии и ошибка Максима Шевченко
- Выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко, Греф и Союзмультфильм, 08.08.08
- Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске
- Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
- Информационный суверенитет и политическая цензура
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
Источник: https://nstarikov.ru/butylka-navalnogo-vakcina-sputnik-v-i-perehvat-lukashenko-118991
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