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Кто заказал и оплатил переворот в Беларуси

15:10. 16 августа 2020 182 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

 

Источник: https://youtu.be/wjTfzYtnft4

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14826 13748
    жора шапов 16 августа 2020 в 19:53

    Ну вот , протестующие озвучили политические требования у Дома правительства : отставка Лукашенко, Тихановская – президент ( тут же признаётся Западом, как Гуайдо) , свободная Беларусь ( что это такое ??) , новые выборы, уголовные дела на милицию ( капец правопорядку) , компенсация пострадавшим.

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  • 4885 3285
    малыш 16 августа 2020 в 21:07

    Великолепное выступление очень интересного военного.
    Наиболее точное выступление отражающее действительность было у Олега Царева (Украина).
    Лакмусовая бумажка здесь бывший военный в РБ, которого Маруся подозревает в любовнике заграницей.
    Если все это Лукашенко выдержит и выведет комбинацию до конца,
    то “лакмусовая бумажка” покажет.
    Великолепное мнение здесь было у второй “маруси”. Оно наиболее правильное.

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