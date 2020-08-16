Кто заказал и оплатил переворот в Беларуси

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Простой факт заключается в том, что человек порабощает себя путами кармических оков, всякий раз, когда он преступает какой-либо священный закон природы; и тогда, когда за этим следует страдание, он горестно восклицает: “Почему я, Господи?”. Понимание это искусство распутывания Гордиевых узлов, завязанных невежеством.
Ну вот , протестующие озвучили политические требования у Дома правительства : отставка Лукашенко, Тихановская – президент ( тут же признаётся Западом, как Гуайдо) , свободная Беларусь ( что это такое ??) , новые выборы, уголовные дела на милицию ( капец правопорядку) , компенсация пострадавшим.
Великолепное выступление очень интересного военного.
Наиболее точное выступление отражающее действительность было у Олега Царева (Украина).
Лакмусовая бумажка здесь бывший военный в РБ, которого Маруся подозревает в любовнике заграницей.
Если все это Лукашенко выдержит и выведет комбинацию до конца,
то “лакмусовая бумажка” покажет.
Великолепное мнение здесь было у второй “маруси”. Оно наиболее правильное.