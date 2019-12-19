Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2019

Территория полураспада

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Сотрудников СБУ обвинили в сбыте информации на Донбассе

Сотрудников СБУ обвинили в сбыте информации на оккупированных Киевом территориях Донбасса. В пресс-службе Генпрокуратуры Украины уточнили, что ведомством в сотрудничестве с СБУ разоблачена деятельность гражданского лица и служащих «ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей» (украинские органы контрразведки, действующие на оккупированных территориях Народных республик Донбасса — прим. РВ), которые подозреваются в «сбыте информации, полученной незаконным путем». «По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединениях и телефонных трафиках с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. По месту жительства и работы фигурантов прошли обыски. Решается вопрос об объявлении должностным лицам подозрения по статьям о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации и нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер (ч. 1 ст. 359, ч. 2 ст. 163 УК Украины), и избрании меры пресечения. Читайте также: Кровавая провокация ВСУ под Донецком

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Мечтающему отнять Кубань у РФ депутату Рады напомнили, как он “получил в пятак” в Крыму

Группа депутатов украинской Рады озаботилась “возвращением” Кубани. Российские эксперты предложили нардепам посетить данный регион. Коллаж: ФБА “Экономика сегодня” В Верховной раде Украины 18 декабря была открыта выставка “История украинской Кубани: возвращаем своих”. Ее организовало межфракционное объединение “Кубань”, представитель которого Алексей Гончаренко анонсировал выставку с трибуны парламента. В своей речи одиозный депутат-русофоб призвал “не забывать украинскую историю”, в которой якобы была Кубань, и “возвращать” ее жителей “в украинское культурное и социальное поле”. “Хочу, чтобы украинская Кубань была нашим вариантом острова свободы Куба”, – объявил Гончаренко. Заявление украинского депутата вызвало насмешки в российской экспертной и политической среде. Политолог Дмитрий Куликов в эфире канала “Россия 1″ усомнился, что жители Кубани знают о происходящем вокруг их региона на Украине. Также он напомнил, как Гончаренко в начале марта 2014 года ездил в доживавший последние дни на Украине Крым, где был избит местными жителями. “Он уже ездил в Крым, огреб там в пятак и еле ноги оттуда уволок. Теперь может поехать на Кубань. Думаю, что мужики с радостью встретят его, примут как родного”, – пошутил Куликов. Коллаж: ФБА “Экономика сегодня” По мнению журналиста Владимира Аверина, заявлением об “украинской Кубани” Гончаренко подставил сам себя. Если депутат и его единомышленники допускают наличие у Украины право возвращать тех, кого она считает украинцами, в свою культуру, язык и общность, значит, тем же правом обладает и Россия в отношении так называемого “русского мира” – регионов Украины с большинством русского населения. “Это та же самая логика. И если он ее принимает для Украины, то неизбежно, сделав еще один логический шаг, он должен принять право русского населения Украины и русского народа эту часть не оставлять. Думаю, кто-нибудь догадается и объявит его “путинским агентом”, – заметил Аверин. Отметим, Гончаренко – не единственный украинский политик, открыто заявляющий о претензиях на Кубань. Ранее с подобными мыслями выступал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: в Москве отреагировали на это рекомендацией посетить профильного врача.

Григорий Егоров

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Дрессированный бунт: как люди Авакова дрались с людьми Авакова

Десяток пострадавших полицейских и журналистов, столько же задержанных и после отпущенных хулиганов, недоумевающие фермеры-протестанты и загаженный Мариинский парк – всё, что оставил после себя внезапный налёт национал-радикалов на Верховную раду, собирающуюся начать торговать хвалёными украинскими чернозёмами.

Среди первых комментариев относительно случившегося превалируют мнения, что это была репетиция непременных будущих столкновений. Причём радикалы тренируются уличным боям с полицией, полиция тренируется нападать и отбиваться. Торговля землёй тут – дело десятое, только повод.

В любом случае заинтересованность сторон в драке была заметна невооружённым глазом. Установка политико-протестных палаток, которые в Киев появляются как вши на дворняге, могла пройти мимо внимания правоохранителей, палаткой больше – палаткой меньше. Но решили не допустить – в итоге драка. Отрежессированная, но драка, с камнями, файерами, бутылками, кровью.

Самым примечательным является то, что люди Авакова в лице «Национального корпуса» дрались с людьми Авакова из полиции. Картинка вышла отменная – протесты заметили все мировые СМИ.

Сам Аваков вопросом продажи земли не обеспокоен. Радикалам тем более земля и растаможка автосекондхенда безразличны. Но повод в лице появившихся под Радой фермеров и примкнувших к ним «евробляхеров» представился отменный.

Министр внутренних дел Украины, судя по всему, достиг паритета в отношениях с Зеленским и потому взялся за картинки, отвлекающие внимание общества от неких важных решений – земельного вопроса, административно-территориальных изменений в Конституцию, голосовать за которые будут в четверг и так далее.

Наезд на «ветеранов» и «волонтёров», озвученных полицией убийц Шеремета, наверняка тоже этой режиссуры, ведь «ветеранство» и «волонтёрщина» на 90% состоят из активных порохоботов. На фоне нового уголовного дела против Пети, удар по «героям войны» вполне логичен. Дело затянется, и порохоботский актив (те, кто посмелее) будет занят защитой своих, что и происходит. Обращает на себя внимание, что порошенковцев не было на протестных мероприятиях у Рады.

События 17 декабря, помимо отвлекающего маневра, также имеют несколько целей. Аваков демонстрирует дисциплину своих легионов по обе стороны драки – они чётко справились с поставленной задачей. Видео присутствия на шоу азов-фюрера демонстрирует его спокойствие: наблюдая за разворачивающимся сюжетом, Билецкий даже переходит на привычный для него русский язык, хотя журналист говорит с ним на мове.

Что касается радикальной пехоты, которой в силу отсутствия мозга не объяснить тонкостей и красоты игры, столкновение – прекрасный повод выпустить пар. Опять же, нацистам тоже нужен пиар.

Им дали возможность «мятежа на поводке» с гарантиями безопасности. Кстати, первые линии полиции вышли в атаку на палаточный городок даже без спецсредств, слезоточивый газ появился, только чтобы остудить перевозбудившихся юношей «Нацкорпуса», которые прибыли «на войну» тоже без надлежащего оружия (если вспомнить, как экипированы бойцы банд-группировок в готовящихся силовых столкновениях – арматура, цепи, ножи, травматы).

Характерно и то, что скандал возник именно во время выезда Зеленского в Азербайджан, заявившего из Баку, что «на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги, из-за них пострадали и митингующие, и полицейские». Мол, мы прислушались к народу, обсуждаем закон и вносим изменения для гарантированного движения Украины к лучшей жизни, «несмотря на сопротивление старых элит», хотя ни Порошенко, ни Тимошенко к протесту радикалов отношения не имели. Но свой удар получили. Как оно там говорится: «Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал!»

Примечательно, что пиар-драку «подсветила» реакция посольства США, отметившего в «Твиттере»: «Соединённые Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной рады». То есть и нашим и вашим – вполне в духе задуманного Аваковым, Зеленским и другим не менее заинтересованным лицам.

Василий Качура

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New York Times: Это опасно — сайт «Русская Весна» помог посадить в ЕС украинского военного на 24 года (ФОТО)

В суде над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом использовали как доказательство российскую пропаганду, в частности материал «Русской Весны», пишет The New York Times. Также пропагандой названы два видео от RT. «Мало кто оспаривал вину украинца Виталия Маркива, когда итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы этим летом. Его обвиняют в том, что он скоординировал артиллерийский удар в зоне конфликта своей родной страны, убив итальянского военного фотографа», — говорится в статье NYT. «В доказательствах фигурирует статья сайта „Русская Весна“, которую украинское правительство назвало неправдивой», — уточняет американское издание. Напомним, ранее «Русская Весна» опубликовала справку, адресованную на тот момент командующему Нацгвардией Украины, генерал-лейтенанту Алерову Ю.В., в которой представлен список из 9 военнослужащих НГУ, выступающих свидетелями по данному делу. В документе говорится о том, что с вышеперечисленными военнослужащими проведен инструктаж про важность подтверждения версии защиты. Мало того, с них взяты письменные обязательства про неразглашение любых обстоятельств, противоречащих официальной версии защиты. В результате, как отмечает The New York Times, «присяжные написали в окончательном постановлении, что соратники г-на Маркива „были проинструктированы дать заранее согласованные ответы“ и что статья „Русской Весны“ „содержит некоторые элементы, которые, как представляется, указывают на правду“». «Тревожный сценарий и большая проблема» «Использование судом пропаганды и дезинформации, независимо от их убедительности, обеспокоило экспертов и политиков», — пишет издание, приводя мнение профессора юриспруденции Серены Катроколо, которая отметила, что «включение в дела материалов из сомнительных источников» является «частью тревожного сценария и большей проблемы». «Итальянской журналистике часто не хватает скрупулезности», — непонятно к чему пишет NYT, ведь речь в суде шла о статье «Русской Весны». В свою очередь, председатель Союза журналистов Ломбардии Паоло Перукки приветствовал вердикт, заявив, что не собирается рассуждать о якобы «фейках». «Даже сломанные часы правильно показывают время дважды в день», — подчеркнул он. Напомним, нацгвардейца Маркива обвинили в соучастии в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Читайте также: Война на Донбассе и предательство «братушек» (ФОТО)

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Вскрыты секретные данные о подготовке Майдана на Украине

Всплыли секретные данные о том, кто стоял за переворотом на Украине. В распоряжении экс-премьер-министра Николая Азарова появились доказательства того, что к этому причастны Соединенные Штаты. Политик сообщил, что настоящие патриоты из Службы безопасности Украины (СБУ) передали ему запись переговоров покойного американского сенатора Джона Маккейна и бывшего посла США в Киеве Джеффри Пайета с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком. В разговоре сторон также упоминались имена «настоящих лидеров» майдана — Андрея Парубия и Сергея Пашинского. По его словам, перечисленная троица проявила себя «мерзавцами» и «дешевыми марионетками». Ссылаясь на запись, Азаров заявил, что перечисленные украинские политики выполнили омерзительный заказ своих американских хозяев. Он уточнил, что американцы ставили перед провокаторами как минимум две задачи — не допустить Таможенного союза Украины с Россией и не допустить утверждения русских в Крыму. Азаров подчеркнул, что готов поделиться имеющейся информацией с новой украинской властью. Он считает, что виновники государственного переворота должны быть наказаны. Политик призвал провести соответствующее расследование. Если команда Владимира Зеленского не побоится и попытается провести расследование, то многие из тех, кто стоит за переворотом, могут оказаться на скамье подсудимых. Для нынешнего украинского президента это станет так называемой проверкой на вшивость. Если он действительно готов объявить настоящих преступников госпереворота, то должен отреагировать на призывы Николая Азарова. По крайней мере, проверить данные. Впрочем, испугаться в данной ситуации Зеленский может не американских марионеток, а их кураторов. Дело попахивает международным скандалом. Именно Вашингтон контролировал и финансировал Майдан. Последствия привели к обвинениям в адрес России и санкциям. Американцы в случае расследования начнут давить на Украину, чтобы не допустить прямого обвинения США. Читайте также: «Ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?» — отец Зеленского обвинил Парубия Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Фашизма нет? Рада под аплодисменты узаконила группировку наследников гитлеровцев (ВИДЕО)

В парламенте Украины состоялись любопытные события, которые тесно связаны с неонацистской организацией «Пласт», уходящей корнями ещё в Первую мировую войну, когда лояльные австрийцам первые предатели-украинцы составили основу группировки, ставшей предтечей «СС». Правда, украинская история теперь умалчивает, как эти «доблестные воины» в ужасе позорно убегали от российских войск. К сожалению, «Пласт» не просто не перестал существовать, но и продолжил свое «развитие», пополнив свои ряды такими коллаборационистами, как Бандера и Шухевич, ныне ставших «героями» Украины. И вот в XXI веке представители «Пласта» торжественно внесли в зал заседаний так называемый «Вифлеемский огонь», что было встречено бурными овациями, хотя депутаты в нормальной стране должны были бы в этот момент перекреститься. Ведь именно так назвали огонь, который гитлеровцы принесли в высший законодательный орган страны. Как пояснил с трибуны «голова кыйивського осэрэдку “Пласта”», традиция носиться с этим огнём возникла в 1988 году, взяв начало с той же Австрии. Сегодня же малолетний субъект с немытым фюрерским чубчиком вещает, что это «огонь мира» в борьбе с российской агрессией, которую так до сих пор никто и не отыскал, но в ней уже якобы были убиты более полутысячи фашиков из «Пласта». Следующим шагом стало придание украинскими депутатами официального государственного статуса организации «Пласт». Но чего же ожидать от униатов? Однако ведь деды-прадеды у большинства украинцев были людьми православными и знают лишь о Благодатном Огне, который сходит на величайший праздник Воскресения Христа. Хотя на Украине всегда всё не так, поэтому им потребовался некий заменитель. И так как чуда схождения Огня в присутствии предавших веру предков окатоличенных униатов никогда не происходит, они элементарно решили поджигать свою свечу от другой обычной свечи в Вифлееме. Почему в Вифлееме, а не в Иерусалиме, где совершилось главное событие христианства — чудо Воскресения? Потому что Пасха — главный праздник только для православных, а на Украине об этом по-прежнему всячески пытаются позабыть, причём очень активно внедряя новые мифы. Именно так и происходит переформатирование сознания населения. Но если Порошенко и «соросята» Зеленского сами рады отказаться от своей идентичности, то к другим возникает немало вопросов. Почему оппозиционные партии с пеной у рта рукоплещут юным фашистам? А ведь это на сегодняшний день и станет «патриотическим воспитанием» украинской молодежи. Читайте также: Новый план Зеленского: резкий разворот Украины в идеологии (ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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«Аваков чёрт»: Украинцев зовут на митинг за отставку главы МВД

В соцсетях активно анонсируют акцию «Аваков заеднав» за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Людей приглашают под Офис президента на Банковую, 11, в воскресенье, 22 декабря. Начало акции — в 15.00. В тексте приглашения указывается: «Арсен Аваков — министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на общественных активистов. Ему не место на посту министра, он должен сесть, а не оставаться идти на повышение. Никаких индульгенций, договорняков и компромиссов. От ментовского произвола не застрахован никто. Последние события еще раз показывают, что нам наконец пора объединяться. Встречаемся 22 декабря в 15:00 под Офисом президента. Будем требовать отставки Авакова. Если одной встречи будет мало, то будем приходить регулярно и напоминать, что Аваков заеднав. Аваков — черт», — говорится в сообщении. Читайте также: «Ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?» — отец Зеленского обвинил Парубия

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МИД Украины заявил о неудаче в Минске

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На заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря не удалось достичь желаемого прогресса, в частности по обмену удерживаемых лиц. Об этом вечером в среду, 18 декабря, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов. «Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться… нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске… Я проверял, что происходит сейчас — наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут», — сказал министр. Он напомнил, что Украина планировала получить заверения в том, что будет объявлено новое перемирие. «Вместе с тем было объявлено, что “давайте будем продлевать перемирие, которое было договорено в июле, и сделаем его лучше”», — сказал Пристайко. «Мы отдельно в гуманитарной подгруппе хотели договориться о том, что до Нового года обменяются все согласованные на всех согласованных. Есть такой принцип — давайте поменяем “всех на всех”. Действительно, хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать», — рассказал украинский министр. Ситуацию прокомментировал представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник. «После заседания в “нормандском формате” представители Киева приехали в Минск неготовыми выполнять обязательства, взятые на себя Н4 в Париже. Кавалерийским наскоком, без выполнения обязательств — не вышло. Никто не испугался, и настаивают на чётких гарантиях и обязательствах! Время играет против Киева. Не на тех напали!» — отметил он. Читайте также: У Зеленского рассказали, кто не попадёт в список на обмен

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В ДНР выпустили марку со Сталиным (ФОТО, ВИДЕО)

В ДНР выпустили почтовую марку с портретом Иосифа Сталина, первую в серии «Великие люди». Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило марку и конверт первого дня, посвященные выдающемуся революционеру и политическому деятелю Иосифу Сталину. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия. «18 декабря 2019 года ГП «Почта Донбасса» вводит в обращение самую ожидаемую марку года. Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты приурочен ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно Сталин возглавляет (и уже почти два десятилетия подряд!) рейтинг выдающихся людей всех времен и народов, представляемый Левада-Центром. В 2019 году роль Иосифа Сталина в истории СССР положительно оценивают рекордные 70% россиян. Хотя и без соцопросов понятно, что это знаковая фигура планетарного масштаба. Без малого три десятилетия Сталин руководил первым в мире социалистическим государством, и вехи биографии «отца народов» — это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву. Государственное предприятие «Почта Донбасса» открывает филателистическую серию «Великие люди» выпуском художественной почтовой марки № 171 «Иосиф Виссарионович Сталин». На марке — парадный портрет И.В. Сталина. Номинальная стоимость марки — 39 рос. руб. Тираж — 16 тысяч экземпляров». Читайте также: «Ты создал Майдан. Теперь снова хочешь?» — отец Зеленского обвинил Парубия

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Разрушая планы Киева. Джокер ДНР

У правительства, у мафии и даже у военных есть планы — они планировщики, которые пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не планировщик, а скорее — разрушитель планов. Я постоянно доказываю, как никчёмны их планы, когда разрушаю их замыслы, или использую инерцию их действий против них самих.

Украинские информационные солдатики потратили много сил и времени на подготовку ряда информационных атак. Эти акции планируются на конец этой недели, скорее всего в ночь с воскресенья на понедельник. По их замыслу, жители Донбасса должны поверить в их информацию до того, как кто-то сможет её опровергнуть. Но я решил разрушить и этот план, посветив вас во все его тонкости. Тем более, я хочу оставить за собой эксклюзивное право на всякие техногенные катастрофы и эпидемии. Ах-ха-ха-ха-ха…

И, так, вот, что эти негодники задумали:

— Информационная акция «Кливаж». Распространить средствами подконтрольных СМИ и Интернет-ресурсов информацию об экологической катастрофе связанной с резким повышением радиационного фона в районе г. Енакиево, на территории шахты «Юный коммунар». Аргументация – 16 сентября 1979 года был произведён подземный ядерный взрыв на глубине 903 метра между угольными пластами «Девятка» и «Кирпичёвка», с целью повышения безопасности отработки угольных пластов.

— Информационная акция «Здоровье». Распространить средствами подконтрольных Интернет-ресурсов информацию о выявлении проблем связанных с ухудшением общего состояния здоровья и увеличением количества заболеваний туберкулёзом среди жителей ЛДНР из-за выбросов химических веществ на «Алчевском металлургическом комбинате» в г.Алчевск. Аргументация – 12 августа Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Алчевский металлургический комбинат». Предприятие в упадке и не имеет возможности соблюдать нормы безопасности.

— Информационная акция «Шахтёр». Распространить средствами подконтрольных Интернет-ресурсов информацию о низкой социальной защищенности данной категории граждан в ЛДНР, постоянные задержках выплат заработной платы. Аргументация – имеющиеся негативные информационные поводы, в частности связанные с Комитетом шахтёрских жён.

Думаю, после моей публикации, украинским информационным солдатикам придётся поменять свои планы и потратить время на выдумку чего-нибудь другого. Ах-ха-ха-ха-ха-ха….

Джокер ДНР

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Кто сидит ни за что. Допрос Лукаш

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Настоящие друзья Шеремета

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