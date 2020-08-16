«Боевики Вагнера» рассказали, как их задерживали в Минске (ВИДЕО)

В конце июля в Белоруссии задержали 33-х россиян, сотрудников частного охранного предприятия. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков в период президентских выборов. Корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев взял интервью у освобождённых. Они подробно рассказали, как обстояло дело с вербовкой, задержанием и освобождением.

СМИ практически сразу же выяснили, что арест российских граждан оказался провокацией украинских спецслужб, которые пытались расстроить отношения России и Белоруссии, а самих россиян попытаться забрать на Украину и там их судить.

Вербовка

«На „Авито“ было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах», — рассказал сотрудник охранной структуры.

На вопрос, не вызвал ли подозрение человек, которого никто не знал лично, он ответил, что первоначально такие подозрения были, но в дальнейшем тот называл такие вещи, которые не мог знать человек со стороны, не имеющий отношения к делу.

«Далее происходит следующее: Сергей Петрович просит увеличить количество охраны с 30 до 60, а потом и до 90 человек, аргументируя это тем, что необходимо полностью поменять всю смену охраны, — продолжил сотрудник.

— Спустя два месяца он увеличил список до 180 человек. Основное его требование — наличие боевого опыта. В первую очередь его интересовал Донбасс и Сирия».

Сам Сергей Петрович, по его словам, звонил с сирийского номера; связь проходила по телефону или с помощью мессенджеров.

Потом охранникам заявили, что Сергей Петрович погиб и назначен новый куратор Артур. Он вёл разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэлу.

«На нас вышла Лариса Николаевна Самарина, представившаяся логистом. Она оплатила нам автобус, и мы убыли в Белоруссию. На границе два микроавтобуса нас довезли до гостиницы IBB в Минске».

«За сутки до отлета Самарина сказала, что у неё не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул — Гавана — Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий „Белорусочка“ для отдыха».

По словам россиян, вели они себя там адекватно. Кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками.

Задержание

«Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову, — рассказывает сотрудник охранного агентства. — Все думали, что это ошибка, не понимали, что вообще происходит».

Первоначально увезли по райотделам и уже потом в следственные изоляторы.

«Первые три дня к нам относились сурово; считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии».

Политическими моментами охранники не интересовались. «О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал».

Консул появился очень быстро; он сказал, что в России поддерживают нас и понимают несуразность ситуации.

Освобождение

«Нас всех собрали в комнате. Представители белорусской стороны заявили, что разобрались в ситуации и сказали, что мы — свободные люди. Все вздохнули спокойно, были рады, что всё закончилось, хотели попасть домой. Нам отдали вещи, которые у нас были в момент задержания. Нас посадили в автобус и в сопровождении представителей правоохранительных органов довезли до границы с Российской Федерацией».

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