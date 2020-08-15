Протесты в Хабаровске. 15.08.2020
14:39. 15 августа 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске между тем продолжаются митинги с требованиями вернуть Фургала в Хабаровск и судить его судом присяжных в Хабаровске, а не в Москве.
Попутно выдвигаются и другие требования. В этот раз можно было услышать и слова в поддержку протестов в Белоруссии.
Присланный из Москвы Дегтярев с задачей погасить протесты, очевидно не справляется от слова совсем.
Вот здесь лучше всего видно, сколько действительно людей ходит на эти митинги.
Само шествие и митинг.
Также в некоторых городах прошли небольшие митинги и пикеты в поддержку протестов в Хабаровску и в Белоруссии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6098568.html