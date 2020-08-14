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Показания Воскресенского

11:25. 14 августа 2020 62 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


КГБ Белоруссии опубликовало видео с задержанным активистом штаба сидящего в СИЗО Бабарико Юрием Воскресенским, который утверждает, что получал деньги на организацию протестов от московских политологов Суздальцева и Болкунца.

Показания координатора штаба Бабарико Юрия Воскресенского

- В мае текущего года вошел в инициативную группу Бабарико Виктора Дмитриевича, отвечал за Первомайский район города Минска. Сбор подписей, организация волонтеров, своевременная передача подписных листов в штаб, распространение информационных материалов, получаемых мною через канал Бабарико.

- Где распространяли?

- В сети Фейсбук. Примерно в июне на меня через сеть Фейсбук вышли московские политологи.

- Кто вышел на вас?

- Московский политолог Дмитрий Болтунец. На встрече Дмитрий Болтунец представил меня своему коллеге тоже политологу Андрею Суздальцеву. Они оба политологи постоянно участвуют в передаче Владимира Соловьева, в том числе и комментируют на белорусскую тематику. На встрече мы познакомились, и они предложили общаться и дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь.

- В чем должно было заключаться изучение?

- Передавать им открытую информацию, которую я брал из Телеграмм-каналов.

- Это все из открытых источников?

- Из открытых источников, безусловно. Возможно, с какими-то комментариями человека-политолога, находящегося здесь в Беларуси на передовой.

- С вашим мнением советовались?

- С моим экспертным мнением. В начале августа этого года Дмитрий пригласил меня на еще одну встречу. Ну, он козырял своими связями с председателем РАО "Газпром" Алексеем Миллером, а также своими связями в МИД Российской Федерации. Из чего у меня сложилось мнение, что он, возможно, выражает их волю либо каким-то образом консультирует их. Он рассказывал, что его все время приглашают в различные экспертные группы третьих организаций. Дмитрий Болтунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов.

- В чем должна была выражаться дестабилизация общественно-политической обстановки в Республике Беларусь?

- В доведении до населения результатов альтернативных кандидатов, в доведении до населения альтернативных результатов подсчетов голосов. Он просил прямые контакты со штабами кандидатов, также он достал 30 тыс. рублей из личных средств со словами: "Это на демократию" – и посоветовал передать для закупки лазерных указок.

- Для чего они были нужны, лазерные указки?

- На случай применения насилия со стороны ОМОНа и на случай для дестабилизации их цепей.

- Как именно должны были применяться лазерные указки?

- Светить в сотрудников правоохранительных органов, в лица сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы они не смогли выполнять свои функции по задержанию протестующих.

- Непосредственно для разрыва цепей сотрудников ОМОНа?

- Да, непосредственно для разрыва цепей сотрудников правоохранительных органов.

- Вы приняли указанные денежные средства?

- Да, я принял указанные денежные средства в размере 30 тыс. рублей. 12 августа 2020 года, осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки втемную. Я бы хотел призвать наших граждан и молодежь, прежде всего несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях в виду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур



https://www.belta.by/incident/view/pokazanija-koordinatora-shtaba-babariko-jurija-voskresenskogo-402824-2020/ – цинк

1. Текст приведен как есть на сайте Белты. Стоит отметить, что политолога зовут не Болтунец, а Болкунец.


Андрей Суздальцев http://www.obeschania.ru/persons/suzdaltsev-andrej С середины нулевых ему запрещен въезд на территорию Белоруссии.


Дмитрий Болкунец https://www.finam.ru/analysis/author00B80/

2. Обвинения против штаба Бабарико были выдвинуты еще 12 августа, но там все отрицают. По всей видимости, обвинения строятся на показаниях Воскресенского, который по его словам оформил явку с повинной как раз 12 августа.
3. Суздальцев и Болкунец отрицают, что передавали Воскресенскому деньги и заявляют, что его могли пытать, чтобы выбить такие показания.

* * *

Кроме обвинений в адрес штаба Бабарико, также озвучены обвинения в адрес двух граждан Латвии, которые совместно с гражданами Украины обсуждали закупку военных касок и пытались провезти в Белоруссию крупные суммы валюты.

«12 августа во время оформления пассажиров рейса Лондон-Минск пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения. В итоге разбирательства иностранцев не впустили в страну на основании ст.30 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Белоруссии», — отметили в ведомстве. Сообщается, что один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но где именно, еще не решил. Второй — по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.
«Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более $ 15 тыс. Кроме того, у „бизнесмена“ еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек — двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Белоруссию», — добавили в Госпогранкомитете.

https://eadaily.com/ru/news/2020/08/14/belorusskie-pogranichniki-zaderzhali-dvuh-provokatorov-iz-latvii – цинк

Хм, а почему бы было не впустить, а затем задержать, чтобы установить личности других участников "сообщества"?

Прочее.

1. Под утро начали частично отпускать задержанных в Минске.
2. Ряд стран ЕС заявили, что в Белоруссии необходимо провести повторные выборы иначе санкции против Белоруссии неизбежны.
3. В штабе белорусской оппозиции требуют от Лукашенко до 15 сентября объявить о новых выборах с участием всех кандидатов и под международным контролем.
4. МИД Белоруссии в лице Макея заявил, что готов к диалогу с иностранными партнерами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6094945.html

Метки: бабарико, белоруссия, Видео, выборы, газпром, кгб, лукашенко

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