Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2019

В чем украинским политикам отказать невозможно, так это в поэтическом настрое и удивительной силе воображения. То, что эти качества зачастую, если не всегда, вступают в непримиримый конфликт с логикой и реальностью, не так страшно.

В конце концов, романтикам свойственно жить мечтой о том, что не может быть реализовано по определению. Но иногда нашим друзьям не хватает элементарного вкуса и понимания, что некоторые вещи не просто абсурдны, а выглядят как беспощадное издевательство над погибшими, которых Киев величает воинами-героями.

Глава Донецкой Народной Республики пообещал восстановить разрушенный до основания во время боев 2014–15 годов аэропорт.

Президент Порошенко оказался, как обычно, предсказуем до мелочей. Он на своей странице в Twitter тут же пообещал установить над оным аэропортом украинский флаг. А первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко творчески развила тему. «В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов. Будет», — написала она в Facebook.

Можно было бы пожать плечами и отпустить очередную шутку по поводу несбыточных грез, однако здесь речь идет не о нелепых фантазиях, а об элементарном невежестве заместителя председателя парламента.

Вообще-то, если бы славные киборги отстояли аэропорт, то тогда он бы действительно по праву носил их имя, исходя из логики величания военных героев.

Но насколько нам всем известно, они полегли там скопом, отдав свои жизни непонятно за что и непонятно зачем.

Если бы аэропорт был стратегическим объектом, удержание которого помогло бы решить стратегические военные задачи — продвинуться и закрепиться на иных направлениях, вывести, воспользовавшись тем, что силы противника оттянуты на штурм, из окружения войска, что-то другое, — то и в этом случае героев-киборгов можно было вспомнить добрым словом и назвать какой-нибудь объект их именем.

Но оборона аэропорта являлась настолько бессмысленной или, если быть совсем точным, даже бездарной с военной точки зрения операцией, что лучше бы ребятам помолчать, когда всплывает эта болезненная тема. Донецкое ополчение штурмовало аэропорт только потому, что это было жизненно необходимо.

Оттуда украинская артиллерия регулярно била по городу и под обстрелами гибли его жители.

Отогнать киборгов от Донецка означало снизить ущерб, наносимый городу и проживающим в нем людям. А бессмысленный, картонный героизм киборгов, погибших ради того, чтобы в Киеве в очередной раз заявили о российской агрессии, — это одна из самых постыдных страниц гражданской войны на Украине.

Правильней было бы назвать аэропорт братской могилой неизвестного или известного украинского солдата, пришедшего убивать на Донбасс мирное население. Или даже могильником, поскольку смерть «воинов-освободителей» никакого уважения и желания отдать должное героизму врага, по вине которого погибли сотни и тысячи ни в чем не повинных людей, не вызывает.

© РИА Новости, Михаил Воскресенский

Ну и несколько слов об украинском флаге, который будет реять над Донбассом, Крымом и башнями Кремля. Русский мир едва ли ответит украинскому столь же безудержным полетом фантазии, поскольку ему просто не до того. Он живет трудными и требующими напряжения всех сил реалиями сегодняшнего дня.

Ему сложно оборонять себя от внешних нападок, ему нужно защищать своих людей, которые уже пять лет живут в условиях войны, он должен заниматься экономикой российского государства, думать над упрочением позиций России на международной арене. У него точно есть возможность водрузить российский флаг над Киевом, но нет такого желания.

Это многочисленные жертвы, разоренная украинская земля. Братский народ, пусть даже потерявшийся в потемках националистического безумия, не заслуживает такой участи. Рано или поздно, но выздоровление обязательно наступит.

Поэтому Россия и русские люди за ее пределами предпочитают ставить реальные цели: экономические, военные, политические, культурные. Никто никаких флагов нигде не развешивает.

Аэропорт обязательно будет восстановлен, и имя он будет носить Сергея Прокофьева. Ну или то, которое ему подберут дончане.

У нынешнего Киева власти над этой землей и ее людьми не будет. Некоторые украинские политики, кстати, отчетливо это осознают. Например, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко очень доходчиво объяснил, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».

На самом деле нормальная Украина окончательно закончилась еще на Майдане, но когда-нибудь она обязательно начнется.

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Андрей Бабицкий, Украина.ру