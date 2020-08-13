Причины идиотизма сторонников лунного заговора

Версия фальсификации высадки на Луну появилась с момента первой высадки «Аполлона-11» в 1969-м, в 1976-м ее популяризовал Билл Кейсинг в книге «Мы никогда не были на Луне». Изначально версию начали раскручивать Япония и Китай

Согласно опросам Института Гэллапа, в 1996-м 6% американцев полагали, что высадка на Луну была фальсификацией, в 2009-м, согласно опросу Opinium Research, того же мнения придерживались 16% жителей Великобритании. В России таких существенно больше, в 2000-м их число составляло 28%. В 2018-м еще больше - по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на май 2018 г. 57% взрослых жителей России считали, что никакой высадки людей на Луну не было. 57% !

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Пушков в 2017-м в серии передач «Постскриптум» поведал, что высадка человека на Луне - павильонное шоу, а научные работы по исследованию лунного грунта были якобы сфальсифицированы.

На свое 70–летие Нил Армстронг получил письмо от некого школьного учителя, ставящего под сомнение высадку астронавта на Луне. Астронавт переправил письмо НАСА, затем ответил лично: «Мистер Уитмен, Ваше письмо, выражающее сомнения, базирующиеся на утверждениях скептиков и любителей теорий заговора, ввело меня в недоумение.

Вас заставили поверить в то, что правительство Соединенных Штатов провернуло колоссальную аферу по обману своих граждан. В то, что никто из 400000 американцев, участвовавших в секретном государственном проекте, не нарушил молчание и не признался в обмане.

Если вы этому верите, то зачем же пишете мне, явно одному из этих 400000 лжецов?

Я уверен, что, будучи учителем, вы являетесь образованным человеком. И вам не составит труда найти способ связаться с учеными людьми, которые не могли быть участниками мошенничества.

Скептики утверждают, что "Аполлоны" не летали на Луну. Вы можете связаться со специалистами из других стран, которые отслеживали полеты с помощью своих радиолокационных устройств (с английской обсерваторией Джодрелл–Бэнк или даже с российскими академиками).

Свяжитесь с астрономами из Ликской обсерватории, которые направили свой лазер на уголковый отражатель на поверхности Луны через несколько минут после того, как я его там установил. Если и они вас не убедят, сконтактируйтесь с астрономами из обсерватории Пик–дю–Миди во Франции. Они расскажут вам об астрономах разных стран, которые до сих проводят измерения, используя те же отражатели, и вы сможете расспросить их тоже.

Или вы можете зайти в интернет и разыскать исследователей в университетских лабораториях по всему миру, изучающих лунные образцы, доставленные "Аполлонами", некоторые из которых никогда не были обнаружены на Земле.

Но не стоит спрашивать меня, потому что я явно под подозрением и верить мне нельзя.

НилАрмстронг» (Из книги "A Reluctant Icon: Letters to Neil Armstrong").

Плохо, когда кандидатам или даже докторам технических наук дают рецензировать статьи по теоретической физике. Причем им не объяснишь, что они неграмотные.

Не дай бог, если физик-теоретик в области твердого тела накинется на статью теоретика-гравитациониста, ахинеи будет немеряно.

К сторонникам лунного заговора принадлежат кандидаты технических наук. Но они специалисты где угодно, но не в ракетной технике, не в космической отрасли.

Хуже всего, что этой темой занялся даже не кандидат технических наук, не ученый вообще - а производственник, бывший зам. директора - Юрий Мухин. Живо рассчитал, что ракета не могла сесть на Луну. Его отщелкали по носу специалисты ЦУП, показав, что он даже школьной физики не знает. Думаете, был эффект, Мухин покаялся? Ничего подобного. Мухин старался, он написал целую книгу «АнтиАполлон. Лунная афера США». Сколько сил потрачено впустую!

В качестве доказательства Мухин сообщает, что ему, великому, никак не хотят дать на его высокую экспертизу образцы лунного грунта. Хотя образцы грунта, доставленные астронавтами, были переданы НАСА научным организациям по всему миру и сравнивались с образцами, полученными советским «Луноходом». Каждый год около 100 человек посещают хранилище образцов для исследований. С 1969 г. проводятся международные конференции по лунному грунту. Сводка ссылок на работы по лунному грунту содержит более 3700 научных работ. Исследования лунного грунта, доставленного «Аполлонами», продолжается до настоящего времени, в том числе в РФ. Часть образцов лунных пород, доставленных «Аполлоном-11» и «Аполлонщм-12», роздана в научные организации США, Европы, Азии, Австралии. В 1969-м было распределено 8,1 кг образцов, в начале 1970 г. - 13 кг,

Сторонники лунного заговора возликовали после выхода в свет в 2002 году фильма «Темная сторона Луны» с интервью, взятом у Кристианы Кубрик, вдовы Стэнли Кубрика. В этом фильме она утверждает, что Никсон просил режиссёра поправить имидж США в лунной программе. Больше того, в очередной фильме показали якобы самого кающегося перед смертью Кубрика. Хотя Кубрик снимал фильмы исключительно в Великобритании, безвыездно, у него был страх перед авиационными перелётами.

Установленные на Луне астронавтами уголковые отражатели использовались земными обсерваториями для изучения Луны с помощью отражённых лазерных лучей. В новом тысячелетии места высадок были сфотографированы китайскими космическими аппаратами.

В 2009-м международная автоматическая межпланетная станция LRO с 11 по 15 июля произвела съёмку и передала на Землю детальные снимки американских лунных модулей, посадочных площадок, элементов оборудования, оставленных экспедициями на поверхности, следы тележки и ровера, были отсняты 5 из 6 мест посадок: экспедиции «Аполлон-11, -14, -15, -16, -17. На снимках можно чётко дешифрировать цепочки следов астронавтов.

Понятно, верование в лунный заговор подогревается общим настроем против фашистских США. Однако в данном случае эти верования играют на пользу США ведь чем больше в России идиотов, тем лучше Америке.

Часть доказательств сторонников лунного заговора, в частности, о радиации, об отсутствии звезд на фото и т.п. разоблачается специалистами, но дело усугубляет то, что янки для шоу досняли высадку астронавтов в Голливуде. Например, американский флаг не колеблется затухающе, а треплется хаотично. Что и вызвало шквал критики, причем совершенно верной, сторонников заговора. Штаты по сей день отрицают факт участия Голливуда. В 2009-м представитель NASA заявил, что оригинальная видеозапись трансляции первой высадки на Луну (45 катушек с магнитной плёнкой, относящихся к экспедиции «Аполлона-11»), сделанная на Земле, утеряна. То, что американцы – бутафорская нация, всем известный факт. Искусство, наука, производство и даже война и революция для американцев – бутафория, шоу.

В хор идиотов влился Игорь Прокопенко, который в своей «военной» тайне сообщил, что обитатели Луны запретили американцам дальнейшие прилунения. А что, если с размаху, вопрошает Игорь Прокопенко, стукнуть Луну? Она по версии Прокопенко внутри полая и загудит, что твой медный таз.

Это в безвоздушном-то пространстве. Но верят!

Далее в хоре идиотов закономерно вступают конспирологи. СССР якобы потому согласился с лунным заговором, потому что в обмен получил поставки пшеницы по низким ценам, помощь в строительстве производственных предприятий на территории СССР и выход на западноевропейский нефтегазовый рынок. Что, конечною полная чепуха, например, низкие для СССР цены на пшеницу были обусловлены огромными объёмами поставок и самовывозом продукции советским торговым флотом.

Но конспирологи упрямо продолжают: оказывается, именно потому рухнул СССР, что был лунный заговор.

Космонавт и конструктор космических кораблей Константин Феоктистов в своей книге «Траектория жизни. Между вчера и завтра» пишет: «Когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приёмные радиосредства принимали сигналы с борта „Аполлона-11“, разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию. Для этого надо было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю) опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи „Аполлона“ с Землёй на траектории полёта к Луне. Да и масштабы работ по „Аполлону“ они не скрывали. А то, что они мне показывали в Хьюстоне в 1969 году (Центр управления, стенды, лаборатории), заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей „Аполлон“ и вернувшиеся на Землю спускаемые аппараты, по этой логике должно было быть имитацией?! Слишком сложно и слишком смешно».

Полет астронавтов детально отслеживали не только в СССР, но в Швеции, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии.

Насаждение толерантности и мультикультурализма, сказки про путешествия во времени, выдаваемые за достижения теории относительности, опровержения физики и химии, попытки привлечь квантовую механику для опровержения марксизма , отрицание подвига советского народа в Великой Отечественной – всё это, вместе с версией лунного заговора – звенья одной цепи. Это орудия из инструментария для привития населению мифологического сознания , а последующими манипуляциями - деградация и оглупление человека .

И далее - О , здравствуй, новый дивный мир

А специфика России в том, что идиоты – упорствуют в своем идиотизме.

Источник: https://maxpark.com/community/5134/content/7180415