О глобальных кровавых пакостях иудея Гоши Шварца, то бишь Джорджа Сороса

Под широким смыслом я понимаю лоббирование налога на выбросы СО2 для стран и компаний[12], относительно которого Сорос высказался еще в ноябре 2008 г.:



«Я думаю, это великолепная возможность окончательно решить вопрос с глобальным потеплением и энергетической зависимостью. США нуждаются в системе ограничения выбросов с помощью квот и аукционной торговли лицензиями на право выбросов»[27].



10 миллионов долларов ежегодно в течении трёх лет Сорос выделял экс-вице-президенту США Альберту Гору и его Альянсу по защите климата (Alliance for Climate Protection). Также институт Сороса планировал выделить миллион долларов «молодёжному климатическому движению»[09].

Другим примером является продвижение эвтаназии. «Использование технологии для продления жизни, когда жизнь ничего не значит, не имеет никакого смысла», — считал сам Сорос, предоставив свой сайт для рекламы семинара «В поисках души Эвтаназии» (Searching for the Soul of Euthanasia)[16].



Осталось только сделать для большинства живущих на планете жизнь такой, чтобы она действительно потеряла всякий смысл, для этого существует продвижение сексуального образования, право на аборты, феминизм и однополые браки[5].



Согласно разработанной Фондом Сороса Project Strategy (RPS) для России на 2014-2017 годы была предусмотрена интеграция ЛГБТ-сообщества в российскую действительность посредством обсуждения в блогосфере и т.п.[13].

Кроме того, Джордж Сорос единолично спонсирует движение по легализации марихуаны[8]. Первым американским штатом, где марихуана была легализована в качестве медицинского препарата, стала Калифорния в 1996 году, и с тех пор движение набирает обороты.



В середине 90-х, используя спонсируемый им Андский совет производителей листьев коки (Andean Council of Coca Leaf Producers) для продвижения наркоторговли в Перу и Боливии учредил международный проект “Coca`95”[16].



Благодаря «сливу» хакеров из DCLeaks.com стало известно о финансировании нью-йоркской преступной группировки La Raza[30], противостоящей Федерации мексиканских банд в Нью-Йорке (Gran Familia Mexicana). Символ банды, участвовавшей в обороте кокаина, включал в себя мексиканский флаг, крест и шестиконечную звезду[31].

К беспрецедентному имиджевому удару по Ватикану и массовому уголовному преследованию священнослужителей Римской Католической Церкви причастна юридическая контора Jeff Anderson and Associates, также связанная со структурами Сороса. Именно она обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, а затем и в Верховный суд США с обвинениями против самого папы Бенедикта XVI и некоторых высших функционеров Ватикана[8].

В 1979 году открылся первый из фондов Open Society Fund, являющийся сердцевиной еще 24 фондов в Европе, Южной Африке и Гаити[9]. Посредством OSI были открыты Human Rights Watch, Amnesty International, Global Voices[32] и другие организации, такие, как работавшая на территории Чехии и Словакии с 1976 по 1992 гг. Charter 77, по примеру которой строились движения в Китае и Белоруссии.



Согласно доктрине, выдуманной Карлом Поппером, получившим из рук основателя фонда первую премию[9], — в мире «открытые общества» противостоят «тоталитарным», и образовательные программы фонда как раз призваны бороться за общество «открытое».



Когда в 1995 году Сороса спросили о сроках построения такого общества, то он ответил:



«Основная задача … не может быть выполнена за один революционный шаг. Я начал думать библейскими сроками: 40 лет…«[2].



Под патронажем Сороса существует The Open Society Institute (OSI), The Soros Foundation и the Extractive Industries Transparency Institute, в 2002 году он подтвердил своё желание вложить в подобные организации 2,1 млрд. долларов в течении 5 лет[16].



Кроме того, существует целая образовательная система[3], которая посредством фондов специализируется на «образовании, гражданском обществе, законе, средствах массовой информации, культуре, библиотеках и развитии Интернета«, т.е. они вкладываются в инфраструктуру, позволяющую «контролировать сознание и общественное поведение человека»[2].



На протяжении ряда лет Open Society Institute содержал управляющего Wikipedia — Wikimedia Foundation. В совете Wikimedia состоял имеющий связи с соросовским Open Society Foundation Этан Цукерман (Ethan Zuckerman) и Мелисса Хагеман (Melissa Hagemann), являвшаяся сотрудником Soros Open Society Foundations’ Information Program[33].

Согласно словам Сороса: «Историю делают большие деньги»[1]. С момента основания в 1979 г. его фонд выделил 3 миллиона долларов различным диссидентам советского блока, включая Сахарова и польское движение «Солидарность»[9].



При содействии Раисы Горбачевой в Советском Союзе в 1987 г. был открыт The Cultural Initiative Foundation[2;6], и вскоре Советского Союза не стало, а Сорос обратился к американскому журналисту Майклу Луису со словами: «Напишите, что бывшее советское царство теперь следует называть царство Сороса«[3].



В Польше он сотрудничал с советником Леха Валенсы (Lech Walesa) – Брониславом Гемериком (Bronislaw Geremek)[6]. Фонд открытое общество продвигает «free market economy», после переворотов в обеих странах в качестве экономической реформы была применена так называемая «шоковая терапия».



На его же деньги функционировало сербское движение «Отпор» (Сопротивление)[9], при этом сам Сорос поддерживал бомбардировки Сербии[3].

В 2015 году министерство образования Свердловской области решило проверить наличие «в библиотеках изданий института „Открытое общество“, пропагандирующих стереотипы, сформированные во времена Третьего рейха»[14].



Возможно, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 г. смогла произойти только потому, что там никто таких проверок не проводит. В отчете The International Renaissance Foundation 2012 г. говориться о 63 млн., выделенных на общественных проектов на Украине.



Всё те же хакеры из DCLeaks.com сделали достоянием общественности внутренние документы фонда Сороса со справками и отчетами по финансированию «цветных революций» вообще и Майдана на Украине в частности[8]. Среди государственных и частных структур, участвовавших в финансировании госпереворота на Украине, называют фонд Сороса «Открытое общество» и фонд «Возрождение», «Национальный фонд поддержки демократии» (NED), «Фонд содействия демократии посольства США», «Агентство США по международному развитию» (USAID)[36].



Сорос конфиденциально обратился к Порошенко как посредник с министром финансов США Джеком Лью (Jacob Joseph «Jack» Lew) для предоставления кредитов послемайданной Украине[34]. В 2015 году президент Украины Пётр Порошенко заявил, что деятельность Сороса «чрезвычайно способствовала демократическим изменениям, которые сейчас происходят на Украине»[37].

Cорос атаками на финансовую систему Перу в конце 80-х, его же называют «победителем Банка Англии», после организованной им в 1992 году «черной среды» (Black Wednesday)[11].



В 1992 году он также организовал кризис европейских валют и атаку на гонконгский доллар, Миланский суд расследовал организованные им финансовые махинации с курсом лиры[4;11], а Венгрия за «незаконное манипулирование рынком» всё-таки оштрафовала его на 2,2 млн. долларов[27]. В 1997 году он организовал азиатский финансовый кризис[5], за что ряд стран азиатского региона пытались привлечь его к суду[33].



Кризис, случившийся в России годом позже назван «величайшим ограблением общества в истории человечества»[5]. Он был описан Соросом в Financial Times буквально по дням, со знанием внутренних пружин и деталей. После августа 1998 г. Сорос назвал Россию «списанной со счетов» и предложил учредить для управления её экономикой международный «валютный совет»»[7].

Но всё равно, считать его финансистом было бы искажением действительности. Он, по мнению сербского философа и художника Калаича Драгоша — «престаноме», то есть «заимствовавший имя», так итальянские мафиози называют подставные фигуры[3].



Фамилию «Сорос» он в 14 лет заимствовал из эсперанто благодаря отцу, во время проживания на территории Венгрии, оккупированной фашистами, на которых он работал, сотрудничая с Экономическим департаментом командования СС (The Economic Department of the SS Command) под руководством Курта Бичера (Kurt Becher).



Сотрудничество заключалось в конфискации жилья у евреев. Торговля их имуществом по утверждению сотрудника контрразведки США (U.S. Army Counterintelligence Corps) Алексея Щербатова (Alexis Scherbatoff) дало ему стартовый капитал[5;16]. Возможно, поэтому Соросу запрещено вести деятельность на двух его исторических родинах — Венгрии и Израиле[35]

Хотя его и называют американским трейдером, но в его Quantum Fund NV нет директоров-американцев, это финансисты из Италии и Швейцарии.



Например, Ричард Кац (Richard Katz) – глава миланского Rothschilds Italia S.p.A. и лондонского N.M. Rothschild & Sons, или еще один партнёр Ротшильдов по инвестиционной компании St. James Place Capital — Нильс Тубе (Nils O. Taube).



Или швейцарский банкир Эдгар Паццотто (Edgar de Picciotto), давний друг Эдмонда Сафры (Edmund Safra), в отношении которого швейцарские и американские власти вели расследование по факту отмывания турецких и колумбийских доходов от наркоторговли. Когда Сафра решил сотрудничать со следствием, то задохнулся во время пожара в собственном бункере.



Также партнёрами Сороса является посредник между спецслужбами Израиля и Великобритании Рафи Эйтан (Rafi Eytan), торговец оружием Шауль Эйзенберг (Shaul Eisenberg), входящие в круг лорда Якоба Ротшильда (Jacob Rothschild).



Не случайно до того как перебраться в Америку Сорос закончил London School of Economics. Экономист и политолог Уильям Энгдаль пишет: «Соросовские связи со сверхсекретными международными финансовыми кругами Ротшильдов – не являются рядовыми или случайными»[6;9]. Согласно ряду данных, деньги для первых проектов Соросу одолжил Джордж Карлвайс (George Karlweiss), правая рука барона Эдмонда де Ротшильда (Edmond de Rothschild)[16].

Неслучайность связей подтверждает и то, что Сорос открыто симпатизировал движению Occupy Wall Street[25]. Финансируемое Соросом движение MoveOn было активным участником анти-трамповского движения[8], в электронном письме которого говорилось:



«Вместе мы соберём сотни и тысячи солидарных голосов движения American Dream Movement для протестов по всей стране и покажем, как глубоко мы возмущены банками с Уолл-Стрит на самом деле»[26].



Таким образом, позади Сороса стоят не просто Ротшильды, а целая финансовая структура лондонского Сити, возмущенная распределением ролей после решений Бреттон-Вудской конференции о доминирующем положении доллара.



Последовательное разрушение Америки – это «план Лиоте», разработанный где-то в кулуарах лондонского Сити. Американский публицист и общественный активист Рэйчел Иренфильд (Rachel Ehrenfeld ) пишет: «Сорос использует свою филантропию для изменения или даже больше – аккуратной деконструкции моральных ценностей и устоев Западного мира, и американского народа в частности»[27].

В 2007 году MoveOn стало соучредителем международного движения активистов Avaaz, стартовый капитал для которого выделил The Open Society Institute Джорджа Сороса[21].



Во время агрессии в отношении Ливии именно эта организация согласно данным её же сайта «завалили Совет Безопасности (Security Council) сообщениями, «перегружающими» канцелярию президента и помогающими добиться целенаправленных санкций в отношении ливийского режима», а также «призвали к созданию бесполетной зоны»[29], обеспечившей атаки с воздуха.



Эта американская некоммерческая организация борется против изменения климата (считай за контроль за индустриальным развитием в глобальном масштабе), за права человека и животных[22].



По собственной оценке одной из десяти самых значительных побед этой «прекрасной» организации «за всё хорошее против всего плохого» является «радушный» прием беженцев-эмигрантов, для чего было собрано полмиллиона долларов в рамках операции по спасению людей на Средиземноморье (MOAS)[23].



Итальянские СМИ напоминают, что именно Сорос открыто обещал выделить полмиллиарда долларов для НКО, которые помогают беженцам перебраться на европейский континент[8]. В 2015 году Сорос утверждал, что Европа должна принимать «как минимум миллион» беженцев ежегодно, давая им право выбора, где им жить[24].

Сорос спонсировал предвыборные кампании Обамы[5] и Хилари Клинтон[8], но его совершенно не устраивают американские консерваторы. 150 тысяч американцев подписали размещённую на сайте Белого дома петицию признать миллиардера Джорджа Сороса террористом[8] и следующей его целью, согласно его же словам, можно считать США:



«Основным препятствием для стабильного и справедливого мирового порядка являются Соединённые Штаты. Настало время для очень серьёзной корректировки» — сказал он[5].



Еще в 2004 году им была написана книга: «Пузырь американского превосходства: исправление злоупотребления американской властью» (The Bubble of American Supremacy: Correcting the Misuse of American Power). Сорос пишет, что падшая Америка должна быть заменена мировым правительством с мировой валютой под началом ООН, а «реорганизация мирового порядка необходима для дальнейшего развития финансовой системы»[5].



Какой она будет? Недавно Facebook совместно с платёжными системами Visa и Mastercard, PayPal запустил свою цифровую валюту Либра[19;20]. При этом многие из компаний, участвующих в запуске Либры (включая Facebook), регулярно блокируют пользователей на основании их политических взглядов[19;20].



Также «правозащитная» (как и полагается) организация SumOfUs, возникшая сразу после победы Трампа на выборах и спонсируемая помимо прочих Open Society Fund Сороса требует от Mastercard создать «комитет по правам человека», который будет контролировать платежи «ультраправым»[15].

Open Society Foundation Сороса финансирует Poynter Institute for Media Studies, структуру, которая с конца 2016 года под видом борьбы с fake-news осуществляет цензурирование медиа-пространства Facebook Марка Цукерберга. Для этого разработана платформа Politifact, принадлежащая самому Poynter Institute, которая объявила «ложью года-2017» заявление Трампа о невмешательстве России в американские выборы[17].



Хотя весной 2019 года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы, после которого генеральный прокурор США Уильям Барр отвел все подозрения относительно Трампа[18], но вряд ли это остановит Сороса и того, кто стоит за ним.

Таким образом, он и его группа вот уже более 40 лет строят общество, открытое для социальных экспериментов, проводимых британской элитой и Ротшильдами в частности.



С помощью финансовых инструментов оно будет держаться открытым для пропаганды эвтаназии, ЛГБТ-движения и наркомании, но закрытым для всего того, что составляло его основу до сих пор.

[1] Юрий Воробьевский «Путь к апокалипсису: стук в Золотые Врата».

[2] Сергей Батчиков «Глобализация: новые дикари»

[3] http://www.patriotica.ru/enemy/kalaich_soros.html

[4] http://www.odnakoj.ru/magazine/yekonomika/obedayushcie_vmeste/

[5] http://mixednews.ru/?p=5356

[6] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century10.htm#CHAPTER 56

[7] http://softoroom.net/topic26095.html

[8] https://ru.journal-neo.org/2017/10/18/soros-go-away/

[9] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild06.htm

[10] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalization120.htm

[11] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild32.htm

[12] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_obama39.htm

[13] http://www.politonline.ru/provocation/22887327.html

[14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%C2%AB%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB

[15] https://aftershock.news/?q=node%2F766335

[16] https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/soros_dosier.pdf

[17] https://matveychev-oleg.livejournal.com/8932420.html

[18] https://russian.rt.com/world/news/622714-opublikovan-doklad-myullera

[19] https://tv-den.ru/2019/06/27/pochemu-bankiry-tak-stremjatsja-k-beznalichnomu-obshhestvu/

[20] https://www.forbes.ru/tehnologii/378095-facebook-zapustil-sobstvennuyu-kriptovalyutu-libra

[21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%B7

[22] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Avaaz

[23] https://www.avaaz.org/page/ru/highlights/

[24] https://www.express.co.uk/news/world/616541/European-Union-Migrants-Refugees-George-Soros-Hungary-Viktor-Orban-Europe

[25] https://www.ibtimes.com/occupy-wall-street-george-soros-understands-protesters-pain-321097

[26] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild31.htm

[27] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild21.htm

[28] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_soros02.htm

[29] https://secure.avaaz.org/campaign/en/libya_no_fly_zone_1/

[30] https://www.zerohedge.com/news/2016-08-16/soros-hack-reveals-plot-behind-europes-refugee-crisis-media-funding-and-manipulation

[31] https://ru.wikipedia.org/wiki/La_Raza_Nation

[32] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild36.htm

[33] https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_soros16.htm

[34] https://www.zerohedge.com/news/2015-06-01/hacked-emails-expose-george-soros-ukraine-puppet-master

[35] https://ru.journal-neo.org/2017/10/18/soros-go-away/

[36] А.В. Булавин, О.Г. Карпович, А.В. Манойло, В.Б. Мантусов. Мировая политика. Передовые рубежи и красные линии: монография; М.: РИО Российской таможенной академии, 2018.

[37] https://russian.rt.com/world/article/647256-fond-soros-gruziya-rusofobiya

[38] http://zavtra.ru/events/zadneprivodnaya_rusofobiya



Дмитрий Перетолчин

***

.

.