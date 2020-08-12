Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

20 лет трагедии «Курска»: в России чтят память моряков-подводников

12:41. 12 августа 2020 139 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
20 лет трагедии «Курска»: в России чтят память моряков-подводников | Русская весна

12 августа исполняется 20 лет со дня страшной трагедии на атомной подводной лодке «Курск». Гибель подлодки К-141 стала одним из самых трагических событий в истории современного российского флота.

Сегодня памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии, состоятся во многих городах России.

В Санкт-Петербурге, где на Серафимовском кладбище похоронены 32 погибших моряка, начался траурный митинг с возложением цветов к мемориалу погибшему экипажу подводной лодки. Позже в Николо-Богоявленском морском соборе города, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, состоится панихида по морякам-подводникам.

Траурные мероприятия намечены и в Севастополе. 18 севастопольцев служили на «Курске» и погибли вместе с остальным экипажем в Баренцевом море.

В Мурманске и в гарнизоне Видяево, где дислоцировался «Курск» и оттуда отправился в свой последний поход, также вспомнят погибших моряков-подводников.

Траурные мероприятия также запланированы во всех городах базирования российского Военно-морского флота — в Балтийске, Владивостоке, Североморске, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки подлодки.

Напомним, атомная подлодка «Курск» со 118 членами экипажа на борту затонула в 2000 году в Баренцевом море на глубине 108 м. Никому из экипажа спастись не удалось.

Согласно официальным выводам следствия, причиной гибели лодки назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

Читайте также: Российский корабль у украинских берегов навёл панику

Источник: https://rusvesna.su/news/1597220715

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стратегия 2020 - План Путина - Ликвидация России
Как бывший "план Путина" превращается в план нового геноцида и развала РФ. Обещаннная Владимиром Мау "новая модель развития" на совещании у Путина в мае 2011-го обернулась бредом гайдарочубайсоидов 20-летней давности. Максим Калашников и Александр Чуев. ...
Интервью Михаила Задорнова КПРФ ТВ, 2013
Задорнов рассказывает о демократии и ее сути, о том, как сдали Ливию пока Медведев был президентом и что сейчас не сдают Сирию. Михаил Николаевич разочарован в политике и бизнесе и с 1993 года он не имеет дел ни с кем из верхушки. Рассказ о случае в ...
Почему дату 7 ноября вытравили из памяти народа. (ч.II)
...чтобы можно было взять на память.Валя вышла из своей квартиры... специально.Потом, через много лет, когда она уже была ...высылка из Ленинграда и десять лет лагерей. Большевики тщательно охраняли ....Погром Петрограда ударил по всей России. Три дня, которые были...
Светлану Ладу-Русь снова заказали? [Обманутая Россия]
... совместный бизнес, что много лет не платит алименты… Так....php Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных... тем... http://обманутая-россия.рф В рамках проекта ...«Обманутая Россия» вышло два фильма об...
Трудности поколения принцесс
... «Дом-2». Вот уже много лет он пропагандирует лежание на диване...
Как грошовое медное колечко погубило почти 40 подводников
...свободной России скрыть гибель "Курска" в 2000 году оказалось невозможно. Советские власти трагедию...мероприятий, сопровождавших подводную лодку несколько лет после похода на полюс, из...состоянии. Лишь в канун 45-летия трагедии, когда половина чудом выживших и...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)