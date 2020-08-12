20 лет трагедии «Курска»: в России чтят память моряков-подводников

12 августа исполняется 20 лет со дня страшной трагедии на атомной подводной лодке «Курск». Гибель подлодки К-141 стала одним из самых трагических событий в истории современного российского флота.

Сегодня памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии, состоятся во многих городах России.

В Санкт-Петербурге, где на Серафимовском кладбище похоронены 32 погибших моряка, начался траурный митинг с возложением цветов к мемориалу погибшему экипажу подводной лодки. Позже в Николо-Богоявленском морском соборе города, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, состоится панихида по морякам-подводникам.

Траурные мероприятия намечены и в Севастополе. 18 севастопольцев служили на «Курске» и погибли вместе с остальным экипажем в Баренцевом море.

В Мурманске и в гарнизоне Видяево, где дислоцировался «Курск» и оттуда отправился в свой последний поход, также вспомнят погибших моряков-подводников.

Траурные мероприятия также запланированы во всех городах базирования российского Военно-морского флота — в Балтийске, Владивостоке, Североморске, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки подлодки.

Напомним, атомная подлодка «Курск» со 118 членами экипажа на борту затонула в 2000 году в Баренцевом море на глубине 108 м. Никому из экипажа спастись не удалось.

Согласно официальным выводам следствия, причиной гибели лодки назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

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