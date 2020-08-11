Вынос Ефремова

Ефремову якобы стало плохо в зале суда и его увезла скорая.Адвокат Ефремова заявил, что у него "прединфарктное или прединсультное состояния" из-за журналистов.И пойди догадайся, действительно ли стало плохо (например, тяжелая ломка от интоксикации и отказа от употребления кокаина) или же это игра на публику, чтобы вызвать жалость и добиться условного срока без реальной посадки. Мол, пожалейте старого больного человека, не наказывайте по закону, войдите в положение. Тем более что он ничего не помнит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6088188.html