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Вынос Ефремова

15:19. 11 августа 2020 44 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Ефремову якобы стало плохо в зале суда и его увезла скорая.




Адвокат Ефремова заявил, что у него "прединфарктное или прединсультное состояния" из-за журналистов.

И пойди догадайся, действительно ли стало плохо (например, тяжелая ломка от интоксикации и отказа от употребления кокаина) или же это игра на публику, чтобы вызвать жалость и добиться условного срока без реальной посадки. Мол, пожалейте старого больного человека, не наказывайте по закону, войдите в положение. Тем более что он ничего не помнит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6088188.html

Метки: Видео, Ефремов, право

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