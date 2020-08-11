Вынос Ефремова
15:19. 11 августа 2020 44 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Ефремову якобы стало плохо в зале суда и его увезла скорая.
Адвокат Ефремова заявил, что у него "прединфарктное или прединсультное состояния" из-за журналистов.
И пойди догадайся, действительно ли стало плохо (например, тяжелая ломка от интоксикации и отказа от употребления кокаина) или же это игра на публику, чтобы вызвать жалость и добиться условного срока без реальной посадки. Мол, пожалейте старого больного человека, не наказывайте по закону, войдите в положение. Тем более что он ничего не помнит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6088188.html
ну что ?трупа желают журналисты и тогда хепи енд.мерзко всё ,старший сын жертвы запросил 6,5 млн руб за утрату,любил отца сильно
Театр 3-х актёров : актёришка и адвокаты с двух сторон.
Не выходит Мише Ефремову роль настоящего русского мужика! Позор на всю Европу!
А каким жидам это удалось , по Вашему ?