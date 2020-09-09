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Ефремову надо молиться за Сергея Захарова как за спасителя — мнение

07:00. 9 сентября 2020 165 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Ефремову надо молиться за Сергея Захарова как за спасителя — мнение | Русская весна

Дмитрий Соколов-Митрич, российский писатель, поэт и журналист, высказался о вынесенном вчера Михаилу Ефремову приговоре.

«Согласно УПК, судья выносит решение, руководствуясь „законом и внутренним убеждением“. 8 лет, конечно, много. Обычно за ДТП со смертельным исходом даже пьяные водители получают не больше четырех, а через 2-3 года выходят по УДО.

И я уверен, что если бы Михаил Олегович выбрал не „звездного адвоката“ с сомнительной репутацией, а обыкновенного, и сам вел бы себя в суде не как мажор, а как искренне раскаявшийся человек, и язык бы общий нашел с потерпевшими — то получил бы раза в два меньше, а то и в три.

Но общими усилиями им удалось сформировать „внутреннее убеждение“ суда таким образом, что получилось то, что получилось.

Тем не менее, я желаю ему удачной апелляции и снижения срока.

И еще мне кажется, что со временем он и его друзья поймут — эта горькая пилюля спасительна.

Для человека в такой стадии алкоголизма сегодняшний приговор — в буквальном смысле вопрос жизни и смерти, причем тюрьма в данном случае — синоним жизни. На свободе жить Михаилу оставалось считанные годы, если не месяцы — это очевидно для любого нарколога.

Наказание (надеюсь, более мягкое) дает ему шанс прожить еще много лет — и в несвободе, и после освобождения. И все это время молиться за Сергея Захарова как за своего спасителя».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1599622921

Метки: Новости

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