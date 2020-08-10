Россия как главный приз Запада в большой геополитической игре

Россия сейчас является для стран Запада во главе с США "большим геополитическим призом" в той самой игре которую мы называем "большой политикой".

Огромные природные и ископаемые ресурсы России издавна вызывают чёрную зависть у стран Запада, наделённых богатствами не столь щедро как России. Но не только страны Запада желают урвать от "от большого пирога", коим представляется им наша Родина. Китай тоже не прочь урвать себе "вкусный кусочек" от России. С соизволения конечно же стран Запада.

Вы говорите, Китай – союзник России? Гм, давайте не будем "бабушку лохматить". Китай никогда не был и не будет союзником России, военно – политическим союзником России.

И причина тут проста. "Дядюшке Си" нужен дешёвый российский газ и дешёвая российская нефть, "дядюшке Си" нужен и лес, и уголь, и ещё тысячи товаров из России, это понятно.

НО! "Дядюшка Си"не откажется от бесплатного российского газа и других бесплатных плюшек из России.

И поэтому "дядюшка Си"с удовольствием примет участие в разделе России, и урвёт себе очень даже жирный кусок.