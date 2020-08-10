Россия как главный приз Запада в большой геополитической игре
Россия сейчас является для стран Запада во главе с США "большим геополитическим призом" в той самой игре которую мы называем "большой политикой".
Огромные природные и ископаемые ресурсы России издавна вызывают чёрную зависть у стран Запада, наделённых богатствами не столь щедро как России. Но не только страны Запада желают урвать от "от большого пирога", коим представляется им наша Родина. Китай тоже не прочь урвать себе "вкусный кусочек" от России. С соизволения конечно же стран Запада.
Вы говорите, Китай – союзник России? Гм, давайте не будем "бабушку лохматить". Китай никогда не был и не будет союзником России, военно – политическим союзником России.
И причина тут проста. "Дядюшке Си" нужен дешёвый российский газ и дешёвая российская нефть, "дядюшке Си" нужен и лес, и уголь, и ещё тысячи товаров из России, это понятно.
НО! "Дядюшка Си"не откажется от бесплатного российского газа и других бесплатных плюшек из России.
И поэтому "дядюшка Си"с удовольствием примет участие в разделе России, и урвёт себе очень даже жирный кусок.
Взгляните внимательно на карту на заставке статьи. Это один из вариантов раздела нашей страны, нашей России странами Запада в случае поражения России в большой геополитической игре под названием "большая политика".
Вариантов раздела России конечно же гораздо больше.
И даже есть вот такой!
Конечно же самый вкусный, и самый большой кусок урвёт себе Америка. Но и её сателлитам тоже достанутся весьма неплохие куски нашей территории.
Китай, несмотря на всё его противостояние и "холодную войну"с Америкой, как сейчас говорят многие аналитики и эксперты различных направлений, по моему мнению всё-таки не будет слишком сильно конфликтовать со странами Запада, как с США, так и со странами Европы.
Причина проста – экономика! Экономика Китая в основном завязана на США и страны Европы. Именно эти страны являются основными рынками сбыта для Китая. "Великий шёлковый путь", о котором так много говорили год назад, ведёт именно в страны Запада, и Россия тут является всего лишь "страной-транзитёром".
В качестве рынка сбыта Россия не столь привлекательна для Китая как США и другие страны Запада.
Арктика, её неисчислимые богатства в данное время стали лакомым кусочком для многих стран, некоторые из них как к примеру Китай, не являются "арктическими державами", так как не имеют прямого выхода к Арктике.
Не имеют, но тем не менее желают получить от природных и ископаемых богатств Арктики свою долю.
В этой игре нет никаких правил, в этой игре только одна ставка – существование нашей страны, нашей Родины.
В этой игре хороши все методы и способы, сколь угодно подлыми они бы ни были.
Революция? США финансирует разного толка "революционные партии"
Пропаганда сексуальных извращений, педофилии, некрофилии, инцеста, и других мерзостей, ведётся на деньги США.
Делается всё возможное для уничтожения России.
Либеральная революция 2011 – 2012 годов не удалась, народ не поддержал либерастов.
Ставка была сделана на олигарха Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ
Но как бы ни пиарили сего кандидата, народ его не поддержал. Карта США и в этот раз оказалась бита.
Последней возможностью оставить Россию под контролем стран Запада была попытка организовать бойкот, либо сагитировать народ голосовать против принятия новой Конституции России.
И эта карта оказалась битой.
И помните, у России есть только три союзника – армия России, флот России, и ВКС России.
Все остальные, либо попутчики, либо недруги.
И закончить хочу небольшой шуткой.
В. Анисимов
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