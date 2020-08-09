Артем Драбкин о жизни военного поколения в СССР и Германии

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...в СССР».Диалог. Алексей Исаев – АртемДрабкин, историк, основатель мемориального проекта «Я... Назаренко – Владимир Рекшан.«Повседневная жизнь ленинградской молодежи в 1960-1970... Яковлев – Петр Лидов.«Повседневная жизнь советских граждан в 1980-х...
...крупнейших исследователей Великой Отечественной войны * АртемДрабкин историк, основатель мемориального проекта «... группы «Санкт-Петербург» «Повседневная жизнь ленинградской молодежи в 1960-1970...программы на РБК «Повседневная жизнь советских граждан в 1980-х...
Выступая на подмостках жизни и ослепленный сверкающей на переднем плане повседневностью, он [человек] всё же мудростью своего сердца всякий раз угадывает присутствие великого; хоть и незримого наблюдателя, перед которым он отвечает за требующееся от него осуществление его личного конкретного смысла жизни.