Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 августа 2020

В центре ливанской столицы вспыхнули антиправительственные протесты. Поводом для этого стал недавний взрыв в порту, от которого пострадала половина Бейрута, а также общий спад экономики, связанный с коронавирусом.

Демонстранты требуют немедленной отставки правительства, обвиняя его в полной некомпетентности. Протестующие устраивают поджоги, громят магазины, забрасывают полицейских камнями. Ливанские власти уже применили слезоточивый газ, однако уходить с улиц люди пока не планируют.

По сообщениям Красного Креста, пострадали уже более 100 человек. В настоящий момент протестующие захватили здание МИД.

«РВ» следит за развитием ситуации.

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