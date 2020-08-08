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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 августа 2020

21:05. 8 августа 2020 175 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Столицу Ливана охватил «стремительный Майдан» — протестующие уже заняли одно из министерств (+ВИДЕО)

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Столицу Ливана охватил «стремительный Майдан» — протестующие уже заняли одно из министерств (+ВИДЕО) | Русская весна

В центре ливанской столицы вспыхнули антиправительственные протесты. Поводом для этого стал недавний взрыв в порту, от которого пострадала половина Бейрута, а также общий спад экономики, связанный с коронавирусом.

Демонстранты требуют немедленной отставки правительства, обвиняя его в полной некомпетентности. Протестующие устраивают поджоги, громят магазины, забрасывают полицейских камнями. Ливанские власти уже применили слезоточивый газ, однако уходить с улиц люди пока не планируют. 

По сообщениям Красного Креста, пострадали уже более 100 человек. В настоящий момент протестующие захватили здание МИД.

«РВ» следит за развитием ситуации.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Самый красивый спецназ вернулся из Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Самый красивый спецназ вернулся из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Медицинский спецназ вернулся после окончания командировки в Сирии.

Военкоры «Русской Весны» не раз снимали действия отряда в полевых условиях в САР.

Более 70 военнослужащих отдельного медицинского отряда спецназначения Центрального военного округа (МОСН ЦВО) вернулись домой в Новосибирск после выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирии.

В течение пяти месяцев военные медики в круглосуточном режиме спасали человеческие жизни. Они обеспечивали медицинское сопровождение личного состава российской авиабазы Хмеймим в Латакии и оказывали помощь мирному населению, принимая больных в разных регионах Сирийской арабской республики.

За время командировки отряд из почти 70 медиков оказал помощь более чем 5 тысячам жителей САР. Кроме того, ими было взято более 30 тысяч биологических проб на выявление коронавируса COVID-19.

В составе специального подразделения врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

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Самый красивый спецназ вернулся из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Самый красивый спецназ вернулся из Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В населенном пункте Хаиль-Веляд сотни жителей вышли на акцию протеста против незаконного присутствия американских оккупационных войск на территории Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.  

Собравшиеся держали плакаты с надписями, осуждающими терроризм США и незаконную добычу полезных ископаемых. Затем они сожгли американские флаги, призвав к немедленному выходу американцев с территории Сирии и соблюдению норм международного права.

Протестующие подтвердили необходимость сохранения территориальной целостности и суверенитета САР, выразив поддержку Сирийской армии в борьбе с терроризмом.

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«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Убирайтесь вон!» — народ восстаёт и сжигает флаги США в зоне оккупации в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11322 9280
    марина 8 августа 2020 в 21:59

    Вот эти мигом майдан сделают ,горячие пассионарии,ни во что не вникая.Ливия в огне ,теперь и Ливан втянули ,обещали хаос и исполняют ,а в каждом порту полно чего поджигать ,на Украине в Одессе есть огромный завод и трубопроводы по 5 южным областям с амиаком из Тольяти

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