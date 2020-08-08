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Как Лукашенко выиграть выборы и не потерять лицо

10:33. 8 августа 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о хитромудрой политике Лукашенко, которая завела его в тупик. Как Александру Григорьевичу выбраться из этого тупика? Как ему выиграть выборы Президента Белоруссии 2020? В новом ролике поговорим о интервью Лукашенко Гордону (в центре которого оказался президент России В.В.Путин), переговорам Лукашенко с Зеленский о выдаче арестованных бойцов российских ЧВК, а также о политических перспективах Союзного государства и взаимоотношений Белоруссии и России.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-lukashenko-vyigrat-vybory-i-ne-poterjat-lico-117827

Метки: блог, Видео

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