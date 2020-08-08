Как Лукашенко выиграть выборы и не потерять лицо
В новом выпуске видеоблога речь зашла о хитромудрой политике Лукашенко, которая завела его в тупик. Как Александру Григорьевичу выбраться из этого тупика? Как ему выиграть выборы Президента Белоруссии 2020? В новом ролике поговорим о интервью Лукашенко Гордону (в центре которого оказался президент России В.В.Путин), переговорам Лукашенко с Зеленский о выдаче арестованных бойцов российских ЧВК, а также о политических перспективах Союзного государства и взаимоотношений Белоруссии и России.
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Источник: https://nstarikov.ru/kak-lukashenko-vyigrat-vybory-i-ne-poterjat-lico-117827