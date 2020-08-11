Резолюция по выборам в Белоруссии, Трамп и TikTok, Хиросима и Нагасаки

В новом видеоблоге обсуждали последние новости политики: резолюция по выборам в Белоруссии, репрессии США по отношению к свободному рынку и приложению TikTok, новые апокалиптичные прогнозы Билла Гейтса, годовщину единственной в истории ядерной бомбардировки, когда США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Хронометраж:

00:00 — о резолюции Конгресса США по выборам в Белоруссии

03:07 — об указе Трампа на запрет ТикТока

05:40 — Билл Гейтс предрекает новые катастрофы

09:02 — о сообщениях в СМИ о причастности России к взрыву в порту Бейрута

12:56 — о новых метках в Твиттере для официальных учетных записей

15:38 — почему США даже не извинились за ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки

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Источник: https://nstarikov.ru/rezoljucija-po-vyboram-v-belorussii-tramp-i-tiktok-hirosima-i-nagasaki-117916