Резолюция по выборам в Белоруссии, Трамп и TikTok, Хиросима и Нагасаки
В новом видеоблоге обсуждали последние новости политики: резолюция по выборам в Белоруссии, репрессии США по отношению к свободному рынку и приложению TikTok, новые апокалиптичные прогнозы Билла Гейтса, годовщину единственной в истории ядерной бомбардировки, когда США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
Хронометраж:
00:00 — о резолюции Конгресса США по выборам в Белоруссии
03:07 — об указе Трампа на запрет ТикТока
05:40 — Билл Гейтс предрекает новые катастрофы
09:02 — о сообщениях в СМИ о причастности России к взрыву в порту Бейрута
12:56 — о новых метках в Твиттере для официальных учетных записей
15:38 — почему США даже не извинились за ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки
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Источник: https://nstarikov.ru/rezoljucija-po-vyboram-v-belorussii-tramp-i-tiktok-hirosima-i-nagasaki-117916