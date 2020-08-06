Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Продажные девки импереализма”. Е.Ю.Спицын К.В.Семин и М.Л.Шевченко на канале “Красная Линия”

15:38. 6 августа 2020 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GbRW3xowZEk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ДНК-генеалогия русского народа
Профессор Клёсов предоставил, также, свои ответы на вопросы, отправленные в чат, во время прямого эфира передачи «Русский взгляд».Марк Как быть тем кто по этой генеалогии не вписывается в русский народ, но сам осознает себя русским? ДНК-генеалогия не «...
В БОЛЬНИЦЫ НАЧАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ ЖЕНЩИНЫ, БЕРЕМЕННЫЕ МУТАНТАМИ БЕЗ МОЗГОВ
В США продолжает расти количество случаев диагностирования редкой аномалии, характеризующейся отсутствием у плода головного мозга и костей черепа. Американские эксперты признают, что пока не могут понять причины этого явления. Как сообщает NBC News, в ...
Сказка о потерянном времени
Перед вылетом в Москву в июне этого года я получил приглашение с механико-математического факультета МГУ прочитать лекцию под названием «Расчетные методы в ДНК-генеалогии». Сначала со мной по этому поводу связался кандидат физ-мат. наук, доцент Г.В. ...
«Пора валить» — это снова актуально
В России вновь растет число тех, кто решил навсегда покинуть свою Родину. Поток выезжающих приближается к уровню 1990-х годов, когда из страны людей гнали разруха и бандитизм. Об этом свидетельствуют данные аналитиков из Комитета гражданских инициатив (КГИ...
Про неправильных русских колонизаторов
Вместо предисловия - мемуары, которые опубликовал в рижском iMHO-клубе Юра Алексеев: В 1993 году, заработавши первых «капиталистических» денег, решил я улучшить свои жилищные условия. Квартирку прикупить... Рынок «вторичного жилья» был тогда не развит, а ...
Про угнетённый "славянский ген" и про взаимоотношения двух библейских братьев — Иакова и Исава
Российский литератор Сергей Андин написал микро-рассказ "Славянский ген". Я хочу познакомить с ним своих читателей и предложить осмыслить его глубинный смысл. "СЛАВЯНСКИЙ ГЕН" - Знаешь, что, друг. Мы вот тут с тобой сидим, обсуждаем разные темы. А мне в ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14450 8724
    Maleos 6 августа 2020 в 15:59

    Во! Три продажные девки жыдосаксонского империализьму во всей красе!.. И предположительно слепой кпрфовец вместе с ними…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)