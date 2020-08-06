Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко (видео)

На YouTube-канале «В гостях у Гордона» опубликовано анонсированное интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов.

Интервью вышло под названием «Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым, жена, сын Николай».

— Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился, — рассказал журналист.

Источник: http://voicesevas.ru/news/53370-intervyu-dmitriya-gordona-s-prezidentom-respubliki-belarus-aleksandrom-lukashenko-video.html