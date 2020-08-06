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Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко (видео)

22:14. 6 августа 2020 118 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

На YouTube-канале «В гостях у Гордона» опубликовано анонсированное интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов.

Интервью вышло под названием «Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым, жена, сын Николай».

 — Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился, — рассказал журналист.

Источник: http://voicesevas.ru/news/53370-intervyu-dmitriya-gordona-s-prezidentom-respubliki-belarus-aleksandrom-lukashenko-video.html

Метки: новости / аналитика

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11260 9234
    марина 6 августа 2020 в 23:20

    Из первого часа -Актер высокого класса ,сцена потеряла гения.Но какая тонкая подстава путина и главное Коля без ума от Гордона.слушаю дальше.

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    1
  • 21503 2237
    Русофил 6 августа 2020 в 23:31

    Не актёр.
    ЛЖЕЦ.
    Считает себя умным и ВРЁТ как дышит.
    Хохляра аХХреневшая.
    Как актёр гуано,Зелёнкин лучше

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  • 4807 3235
    малыш 6 августа 2020 в 23:40

    Марина я очень люблю твою голову.

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    • 11260 9234
      маринамалыш 6 августа 2020 в 23:59

      ты не стирай написанное,я завтра на свежую голову расшифрую,а сейчас еще дослушать шедевр нужно.Черномырдин отдыхает ,а Соловьев конспектирует ,если разрешат ,он сделает аншлаг на этом.

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  • 5507 5167
    KT 6 августа 2020 в 23:43

    Не смотрел интервью и не буду.
    “Бацька” пробил дно давая интервью этому ЧМО.
    Тьфу.(На обоих.)

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    2
    • 11260 9234
      маринаKT 6 августа 2020 в 23:55

      Нет уж, посмотри ,он как и ты умирал за СССР ,а Путин оказывается нет сначала ,а потом уже передумал.Вообще жесть -он сдает всех!!! вероятно мы с тобой Избиратель будем жить богато дальше ,это ж какую сумму пообещали РБ.,естественно все ради голубоглазой ,милой родины ,я плачу…но он хохол ,на чем настаивает определенно ,а Володя Зе оказывается просто прелесть ,не то ,что его тезка.

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      1
  • 1482 1218
    Андрей Попов 6 августа 2020 в 23:53

    Точно не белорус. Мама одинокая была а рядом еврей один жил. Защитники куда то делись. Наверное разочаровались в последнем комунисте.

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    1

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