Интервью Дмитрия Гордона с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко (видео)
На YouTube-канале «В гостях у Гордона» опубликовано анонсированное интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Программу записали 5 августа в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов.
Интервью вышло под названием «Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым, жена, сын Николай».
— Это первое интервью президента Беларуси YouTube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился, — рассказал журналист.
Источник: http://voicesevas.ru/news/53370-intervyu-dmitriya-gordona-s-prezidentom-respubliki-belarus-aleksandrom-lukashenko-video.html
Из первого часа -Актер высокого класса ,сцена потеряла гения.Но какая тонкая подстава путина и главное Коля без ума от Гордона.слушаю дальше.
Не актёр.
ЛЖЕЦ.
Считает себя умным и ВРЁТ как дышит.
Хохляра аХХреневшая.
Как актёр гуано,Зелёнкин лучше
Марина я очень люблю твою голову.
ты не стирай написанное,я завтра на свежую голову расшифрую,а сейчас еще дослушать шедевр нужно.Черномырдин отдыхает ,а Соловьев конспектирует ,если разрешат ,он сделает аншлаг на этом.
Не смотрел интервью и не буду.
“Бацька” пробил дно давая интервью этому ЧМО.
Тьфу.(На обоих.)
Нет уж, посмотри ,он как и ты умирал за СССР ,а Путин оказывается нет сначала ,а потом уже передумал.Вообще жесть -он сдает всех!!! вероятно мы с тобой Избиратель будем жить богато дальше ,это ж какую сумму пообещали РБ.,естественно все ради голубоглазой ,милой родины ,я плачу…но он хохол ,на чем настаивает определенно ,а Володя Зе оказывается просто прелесть ,не то ,что его тезка.
Точно не белорус. Мама одинокая была а рядом еврей один жил. Защитники куда то делись. Наверное разочаровались в последнем комунисте.