Новости Украины и Новороссии 13 мая 2020

Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Наталья Поклонская дала интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону. В разговоре прозвучало несколько спорных моментов.

Так, Поклонская заявила, что Донбасс — это, якобы, Украина.

«У меня две родины. Это Алексеевка, ну, Донбасс. Там, где я прожила семь лет. Это я совсем маленькую жизнь прожила. И вся основная родина — это Крым, где я выросла, где я набила лоб, где я научилась уму-разуму.

Моя родина Украина! Потому что Донбасс — это Украина, и Крым был на тот момент УССР», — заявила она.

Для того, чтобы продемонстрировать своё знание мовы и любовь к ней, Поклонская исполнила перед камерой украинскую народную песню «Черемшина».

Поклонская также выразила соболезнования украинским военнослужащим и мирным жителям, а вот о защитниках Донбасса предпочла не вспоминать.

«Сегодня Донбасс в огне! И я приношу соболезнования и украинским военнослужащим и мирным жителям!» — сказала она.

Сама Поклонская пока никак не комментировала то, что прозвучало в ходе интервью. На своей официальной странице в соцсети она только разместила видео с уже вышедшим и смонтированным разговором, а до этого показала фото записи, снабдив его коротким сообщением: «События 2014 года в Украине поделили жизнь людей и историю на „до“ и „после“. Впервые мою позицию, как бывшего сотрудника украинской прокуратуры, первого прокурора Крыма и российского политика, выслушали в Киеве. Состоялся диалог между Киевом и Симферополем в интервью Дмитрию Гордону. Смотрите сегодня в 18.00 на YouTube-канале „Дмитрий Гордон“. P. S. О своих впечатлениях расскажу после просмотра».

А вот Дмитрий Гордон был гораздо более многословен. Интервью он назвал «документацией российской агрессии», добавив, что помогает «нашему государству для суда в Гааге».

Гордон рассказал, что с предложением записать программу выступила сама Поклонская.

«Она написала у себя в Instagram (а мне это передали мои подписчики), мол, два уважаемых мной человека, Александр Невзоров и Дмитрий Гордон, так обо мне высказывались. А вот слабо Дмитрию Гордону сделать со мной интервью? Дмитрию Гордону не слабо вообще ничего. Во время одного из своих эфиров в YouTube я сказал, обращаясь к Поклонской, что если у вас есть желание, я готов. Мне позвонил человек [от нее]: „Наталья Владимировна готова. Можно ли с вами связаться?“ Я ответил: „Конечно“. Она мне позвонила [и мы договорились]. Условием интервью (главным и единственным) было то, что не будет купюр. Я соблюл четко, у меня нет вырезанных моментов», — рассказал Гордон на своём новостном сайте.

Напомним, Наталья Поклонская приезжала в Донецк 2 сентября 2018 года для прощания с первым Главой ДНР Александром Захарченко. Тогда, разумеется, заявлений в стиле «Донецк — это Украине» не звучало.

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На видео с 3:15, 1:45:50 и 2:23:11