Новости Украины и Новороссии 13 мая 2020
- 10:36 Азаров: Кому выгодны высокие тарифы.
- 09:20 «Донбасс — это Украина», — Поклонская принесла соболезнования «ВСУшникам» и спела на украинском: скандальное интервью Гордону (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:20 Мифы о войне на Донбассе (ВИДЕО).
- 00:30 Когда из вчерашнего селянина вырастет сознательный украинский пролетарий? (ВИДЕО).
- Вчера 23:10 «Я тебе, падла, покажу»: Усика вызвал на бой винницкий чиновник, экс-«АТОшник».
- Вчера 22:25 Нацкорпус Днепра разгружает.
Азаров: Кому выгодны высокие тарифы
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«Донбасс — это Украина», — Поклонская принесла соболезнования «ВСУшникам» и спела на украинском: скандальное интервью Гордону (ФОТО, ВИДЕО)
Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Наталья Поклонская дала интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону. В разговоре прозвучало несколько спорных моментов.
Так, Поклонская заявила, что Донбасс — это, якобы, Украина.
«У меня две родины. Это Алексеевка, ну, Донбасс. Там, где я прожила семь лет. Это я совсем маленькую жизнь прожила. И вся основная родина — это Крым, где я выросла, где я набила лоб, где я научилась уму-разуму.
Моя родина Украина! Потому что Донбасс — это Украина, и Крым был на тот момент УССР», — заявила она.
Для того, чтобы продемонстрировать своё знание мовы и любовь к ней, Поклонская исполнила перед камерой украинскую народную песню «Черемшина».
Поклонская также выразила соболезнования украинским военнослужащим и мирным жителям, а вот о защитниках Донбасса предпочла не вспоминать.
«Сегодня Донбасс в огне! И я приношу соболезнования и украинским военнослужащим и мирным жителям!» — сказала она.
Сама Поклонская пока никак не комментировала то, что прозвучало в ходе интервью. На своей официальной странице в соцсети она только разместила видео с уже вышедшим и смонтированным разговором, а до этого показала фото записи, снабдив его коротким сообщением: «События 2014 года в Украине поделили жизнь людей и историю на „до“ и „после“. Впервые мою позицию, как бывшего сотрудника украинской прокуратуры, первого прокурора Крыма и российского политика, выслушали в Киеве. Состоялся диалог между Киевом и Симферополем в интервью Дмитрию Гордону. Смотрите сегодня в 18.00 на YouTube-канале „Дмитрий Гордон“. P. S. О своих впечатлениях расскажу после просмотра».
А вот Дмитрий Гордон был гораздо более многословен. Интервью он назвал «документацией российской агрессии», добавив, что помогает «нашему государству для суда в Гааге».
Гордон рассказал, что с предложением записать программу выступила сама Поклонская.
«Она написала у себя в Instagram (а мне это передали мои подписчики), мол, два уважаемых мной человека, Александр Невзоров и Дмитрий Гордон, так обо мне высказывались. А вот слабо Дмитрию Гордону сделать со мной интервью? Дмитрию Гордону не слабо вообще ничего. Во время одного из своих эфиров в YouTube я сказал, обращаясь к Поклонской, что если у вас есть желание, я готов. Мне позвонил человек [от нее]: „Наталья Владимировна готова. Можно ли с вами связаться?“ Я ответил: „Конечно“. Она мне позвонила [и мы договорились]. Условием интервью (главным и единственным) было то, что не будет купюр. Я соблюл четко, у меня нет вырезанных моментов», — рассказал Гордон на своём новостном сайте.
Напомним, Наталья Поклонская приезжала в Донецк 2 сентября 2018 года для прощания с первым Главой ДНР Александром Захарченко. Тогда, разумеется, заявлений в стиле «Донецк — это Украине» не звучало.
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На видео с 3:15, 1:45:50 и 2:23:11
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Мифы о войне на Донбассе (ВИДЕО)
Украинский политолог Александр Семченко рассказал о том, как украинские военные «развенчивали мифы победы».
По его словам, в истории Великой Отечественной войны «хватало мифов». Ими занялись представители украинского медиапространства. Однако, что касается мифов в истории современной Украины и в частности того, что происходит на Донбассе, об этом молчок.
Эти мифы, со слов Семченко, почему-то никто не развенчивает. Вот как, например, «воины света, воины добра» отмечали День победы.
«Представитель Донецка рассказал в преддверии Дня победы, как „воины света, воины добра“ обстреливали территорию, неподконтрольную Киеву. Но „воины света и воины добра“, кстати, вот теперь уже перестали отрицать, что они обстреливают территорию. Но подчёркивают: стреляли исключительно в ответ!» — отметил политэксперт.
На что обратил внимание Семченко, так это то, что при Порошенко «”воины света” под натовским флагом» предпочитали говорить, что «украинские военные придерживаются режима тишины и вообще не стреляют». И даже если на них бомбы бросают, «они сидят тихонечко в окопах и соблюдают Минские соглашения».
«При Зеленском уже перестали стесняться и говорят, да, мы стреляем, но всё время в ответ, — отметил Семченко. — Уже не стесняются говорить, что в ответ мы применяли не только стрелковое вооружение, но и, например, автоматические гранатомёты».
Кроме того, как заметил эксперт, что «когда стреляют украинские “герои”, то вот эти миномёты, гранатомёты прям золотом светятся» и «ангелы поют “Ще не вмерла Украина”». А когда стреляют «российско-террористические наёмники» — то это, понятно, всё «подло», «исподтишка» и так далее.
Как сообщили в Народной милиции ДНР, с целью списать потери на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики украинские боевики нанесли провокационный обстрел по населённому пункту Саханка с применением СПГ. В результате пострадали пятеро мирных жителей, в том числе двое 14-летних подростков.
«Президент Зеленский, конечно, об этих мирных жителях и об этих детях не вспомнил. Зеленский не пустил скупую мужскую слезу, хриплым голосом не пообещал разобраться, наказать виновных и помочь семьям погибших. Он вообще предпочитает не замечать людей, гибнущих на Донбассе по ту сторону линии разграничения. Для него есть только наши „герои“… И наверное за этот обстрел кто-то из наших „героев“ получит медальку, а может и орден. Или какое-то денежное вознаграждение», — добавил он.
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На видео с 00:02:48
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Когда из вчерашнего селянина вырастет сознательный украинский пролетарий? (ВИДЕО)
Историк и публицист Евгений Спицын рассказал об истории украинизации в 1920-30-е годы в СССР, о проигрыше России в идеологической войне, которую ей объявили «бандеровцы» и «лесные братья» после Великой Отечественной, а также о ресурсоориентированности украинской экономики, которая уже не может существовать без внешних заимствований и кредитов от МВФ.
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«Я тебе, падла, покажу»: Усика вызвал на бой винницкий чиновник, экс-«АТОшник»
На Украине, видимо, новый флешмоб — пропиариться на имени Усика. Впрочем, в этот раз смелость вызывающего знаменитого боксёра на бой быстро закончилась и он удалил свой дерзкий пост. Глава Винницкого управления по делам «ветеранов войны», сам участник карательной операции на Донбассе, 37-летний Андрей Грачев вызвал на поединок боксера Александра Усика.
Чиновник по обыкновению использовал не совсем парламентскую риторику.
Грачев ранее занимался самбо и дзюдо, был призером чемпионатов Украины по этим видам единоборств. Однако позднее, по-видимому, испугавшись собственной резкости, чиновник удалил свой пост с вызовом. Грачев утверждал, что его разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге.
Грачев, усердно перемежая пост ругательствами, «напомнил» Усику, что «Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и совершает обстрелы».
Грачев в свое время спал популярным благодаря одному видео из зоны «АТО», в котором он, как боевик на передовой, обратился непосредственно к президенту Порошенко с критикой последнего.
Между тем, если верить Грачеву, именно Порошенко еще в 1997 году вручил ему «за спортивные заслуги» ценный подарок в виде кимоно.
Грачев с 20 марта 2020 года начальник управления по делам «ветеранов войны» в мэрии Винницы.
Напомним, украинский борец вольного стиля Богдан Грицай 9 мая вызвал Усика на бой без правил из-за видео, в котором боксер завуалированно угрожает физической расправой «диванным экспертам».
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Нацкорпус Днепра разгружает
Надо говорить правду даже о врагах. И у них не отнять того, что они делают в Днепре для жителей его – Бориса и Геннадия.
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эта симпатичная мордашка на ножках Няша кому только не пела уже ,её поиспользовали Владельцы в разных “ролях”-актриса так себе ,как и голос -пела Урганту “Мурку” будучи прокурором ,таскала портрет Николая2 и ловила мироточение его портрета со служителями церкви,вот спела Гордону,будучи депутатом ГД.Куда её еще направят Кураторы ,как и бедную украину ,точно девку непотребную заставляют исполнять роли ,обещая денюжку ,но иногда забывают заплатить .Так вот за закон о продаже землм обещали кредит в 10 млрд дол ,о чем кривлялся Зе ,но сегодня отбой дали ,требуют переписать.
Няшка наверно первая из Думы снимется в жёстком ПОРНО ))
ответ неверный ,в ГД попадают уже после того ,как..
В ГД попадают по разному.
Просто РАБОТА причём не особо и денежная.
Вот наша-обнуляша всю жизнь чего-то депутат ещё с СССР.
И много накопила Терешкова?
Пару миллионов и пару квартир.
Да хулиган и футболист Кокорин который из тюрьмы вышел БОЛЬШЕ зарабатывает.
Больше нашей обнуляши.
Больше зарабатывают на пустом месте и Волочкова и алкаш Ефремов и Киркоров итд.
И Няша просто любит ДЕНЕШКИ и хочет и квартиры и острова и лошадей и готова РАБОТАТЬ
И мне трудно её осуждать за это.
к чему клонишь Хохол ,типа “ничего личного -это бизнес ,хочу конюшню и виллу”-так скоро ты не только будешь гадить на Победу ,СССР ,наивный народ,не умеющиЙ переступить ,ради виллы, но и вообще -нет ничего более святого чем успех моей семьи и пошли все далеко..
Наташа – умница- красавица. А за ней – бендеровская морда. Отличный контраст!
Кошерная.