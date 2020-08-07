Новости Украины и Новороссии 07 августа 2020
- 08:20 Лукашенко заявил, что получил сигнал о “проникновении боевиков” от Киева.
- 07:23 Захожу я такой в супермаркет, а там….
- 07:03 Польша обещает «вернуть полный суверенитет Украине».
- 05:30 Cтоит ли искать влияние Украины в дикости Лукашенко? (ВИДЕО).
- 04:30 Условия на миллиард: на что подписалась Украина в обмен на кредит ЕС? (ВИДЕО).
- 02:00 Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов.
- Вчера 22:54 Отжим канала гением пиара.
Лукашенко заявил, что получил сигнал о “проникновении боевиков” от Киева
Провокация украинских спецслужб
Задержание россиян в Белоруссии
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Захожу я такой в супермаркет, а там…
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Польша обещает «вернуть полный суверенитет Украине»
Президент Польши Анджей Дуда пообещал помочь Украине в сохранении её «территориальной целостности» во время председательства страны в ОБСЕ.
Об этом он заявил во время инаугурационной речи 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма, сообщило Польское радио.
«Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориальную интегральность нашему соседу — Украине», — подчеркнул Дуда, который недавно был переизбран на пост президента Польши.
Он также добавил, что во время председательства в ОБСЕ официальная Варшава будет делать акцент «на силе права, а не на праве силы» и на достижении мира с помощью международного права.
Польша возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 году.
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Cтоит ли искать влияние Украины в дикости Лукашенко? (ВИДЕО)
Армен Гаспарян, публицист, политолог, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, поделился своим мнением на тему того, насколько Украина вмешивается в белорусские дела.
«Не думаю, что я открою для вас какую-то глубинную тайну, если скажу, что хулиганы (украинские футбольные хулиганы, прежде всего киевское «Динамо» — прим. Армен Гаспарян), которые были движущей силой майдана и без которых это бы совершенно точно вот такие размеры не приняло, они находятся в достаточно тесном контакте с белорусскими ультрас.
В тех приснопамятных акциях, которые устраивала белорусская оппозиция, белорусское футбольное фанатьё тоже принимало участие. Просто у них не Бандера, они поменьше, и у них, соответственно, тоже был вождь микроскопический. Или как я его называю «микроскопический кандидат в Гитлеры». Если на Украине был Бандера, то у этих был Островский», — напомнил Гаспарян.
В то же время он подчеркнул, что «белорусские власти вообще на это очень быстренько отреагировали» и «завинтили гайки сразу после публичных выкриков на стадионе: «Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС!».
«Там был арестован один из лидеров белорусских футбольных фанатов, если мне память не изменяет, под прозвищем «Пума», который сидит до сих пор. И с этой точки зрения, конечно, вот этому пассионарному кластеру был нанесён очень серьезный удар — потому что они не рассчитывали на это! Но в Минске сделали правильные выводы из того, что происходило в Киеве», — отметил политолог.
Он добавил, что, кроме того, «не надо забывать про то, что так называемый белый интернационал, который, будучи «в достаточно тесной спайке», «делятся опытом» друг с другом.
«Я имею в виду украинских националистов с белорусами, — уточнил Гаспарян. — Другой вопрос, что, конечно, змагару очень далеко до шумеров. Это вообще! Между ними пропасть абсолютная.
Потому что змагар чрезвычайно унылый. У него в послужном списке не то, что нет копания Чёрного моря, а хотя бы даже родства с Буддой, Чингисханом и дальнего родства с Иисусом Христосом! Это, конечно, сказывается на протестных настроениях, которые царят там в определённых кругах».
По мнению политолога, задержание 33 предполагаемых «вагнеровцев» — граждан РФ — под Минском и на юге Белоруссии в ночь на 29 июля — «это игра Белоруссии и конкретно господина Лукашенко на повышение ставок». Ведь их арест произошёл «ровно накануне за 24 часа до объявленного оппозицией митинга, на котором должна была выступать госпожа Тихановская».
«Оппозиция готовилась собрать 75 тысяч человек. Судя по тому, как дальше происходили дела, я имею в виду Совет безопасности Белоруссии и вызов всех кандидатов в президенты в ЦИК, они готовы включить чрезвычайные меры вплоть до блокировки интернета.
А мы с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, без медиапространства вся эта оппозиция будет напоминать “чих баранов”, потому что основное влияние они оказывают непосредственно через интернет.
А во-вторых, для Александра Григорьевича это шанс добиться идеально абсолютного фона для того, чтобы выйти и победить с огромным отрывом. Потому что продемонстрированная акция — эта игра на нескольких досках сразу», — заметил Гаспарян.
С одной стороны, по словам Гаспаряна, Лукашенко «показывает всему демократическому миру: «Да я могу порусофобствовать ещё похлеще, между прочим, чем там какая-нибудь Тихановская!» (поскольку она, как сказал политолог, «просто предложила расформировать Союзное государство, а Александр Григорьевич тут вообще нашёл мириады маленьких солдат Путина, которые со Пскова собираются вторгнуться и что-то там научат».
«А второй момент, что Александр Григорьевич искренне полагает, что и к этой его выходке все будут относиться как к абсолютно невинной шалости. Ну, дескать, там поскубались мало-мало, большая политическая игра, Белоруссия тоже часть большого геополитического пространства, которое является наследником Византии, ну поэтому всё нормально. Я думаю, что с этой точки зрения он просчитался очень сильно», — добавил политолог.
После появления новости в СМИ о задержаниях российских граждан, сказал политолог, «даже те люди, которые относились к Лукашенко с симпатией, сказали, что “вероятнее всего, Александр Григорьевич уже готовый клиент”». Поэтому здесь могут быть «значительные сложности».
«Но, вероятнее всего, он списывает эти риски как на некую такую неизбежность при большой политической игре. Ему важно здесь и сейчас, чем то, что будет потом», — сказал Гаспарян, добавив, что «это попытка выиграть во всех партиях, которые ведутся, но как показывает практика, это невозможно в принципе, обычно на этом месте ломают себе голову.
«Мне кажется, что Александр Лукашенко совершил сплошную фатальную ошибку. Если бы, по крайней мере, там просто были бы найдены какие-то деятели, это одна история. А вот обвинять ещё Россию в том, что она готовит терроризм на территории Белоруссии, — это вообще too much (с англ. — “слишком” — прим. РВ)», — подытожил Гаспарян.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Белоруссии обрубили трансляцию «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым», в котором проект WarGonzo вместе с Евгением Поддубным, при участии Алексея Леонкова, а также других уважаемых экспертов обсудили ситуацию вокруг задержания российских «ЧВКашников» под Минском.
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Условия на миллиард: на что подписалась Украина в обмен на кредит ЕС? (ВИДЕО)
Что Украина пообещала Евросоюзу в обмен на миллиард евро? Об этом рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
В конце июля глава украинского Минфина Сергей Марченко и новый руководитель украинского Нацбанка Кирилл Шевченко подписали в Брюсселе меморандум с Европейским союзом о выделении макроэкономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. На днях стали известны подробности этого документа.
Ранее же о них, как подчеркнула журналистка, «было слышно только в общих чертах».
«Этот кредит на 15 лет под очень низкие проценты — 0,125 мы сможем взять под некоторые условия. Часть этих условий перекликается с тем, что мы ранее подписали в меморандуме с МВФ, а в некоторых есть интересные нюансы», — сказала Медведева.
Она добавила, что данный меморандум «получит законный статус только после того, как его ратифицирует парламент».
«Ради этого, скорее всего, даже соберут внеочередное заседание Верховной рады где-то в 20-х числах августа», — отметила Медведева.
Украина вошла в список из десяти стран, которые получат деньги от ЕС. Общий бюджет этого транша для десяти стран — 3 млрд евро. И, как заметила Медведева, «Украина получит больше всех» — 1,2 млрд евро. Для сравнения — ЕС выделил Грузии 150 млн евро, а Молдове — 100 млн евро.
«От согласования выделения этой макроэкономической помощи до подписания самого меморандума прошло довольно-таки много времени — почти два месяца. А это означает, что в Евросоюзе присматривались, а будет ли Украина продолжать сотрудничество с МВФ? Потому что это чуть ли не главное условие выделения денег», — обратила внимание журналистка.
Эта программа, считает она, «похожа больше на скорую помощь для спасения украинской экономики в связи с пандемией коронавируса» в отличие от предыдущих. И действовать она будет всего лишь год.
«Предыдущая программа действовала два с половиной года», — напомнила Медведева.
Первый транш в размере 600 млн евро Украина получит сразу после ратификации меморандума, то есть в конце августа — начале сентября. А вторую часть — ещё 600 млн евро — после выполнения условий.
По условиям меморандума всё, что там прописано, Украина обязуется выполнить за 12 месяцев. Это означает выполнение всех необходимых реформ, иначе у ЕС будет повод не платить «незалежной» второй транш.
«Меморандум с Евросоюзом — это, по сути, продолжение меморандума с МВФ. Но у европейцев, однозначно, есть какие-то свои цели. Например, это может быть введение своих каких-то европейцев в наблюдательные советы, которые будут созданы на украинских госпредприятиях, и у них там должны быть обязательно очень хорошие зарплаты. Опять же, у европейских газовых трейдеров есть свои интересы в Украине, как видим.
Также этот меморандум, как и меморандум с МВФ, стратегически направлен на то, чтобы Украина ни в коем случае не свернула с курса, который был проложен Петром Алексеевичем Порошенко: чтобы Украина ни в коем случае не слезала с кредитной иглы, а брала больше и больше под условия Запада проводить определённые реформы, делать определённые вещи, которые Западу выгодны. Ну и, конечно, внешний контроль и внешнее управление — наше всё!» — рассказала блогер.
Насколько Украина будет справляться — зависит выделение второго транша. Однако за год, по мнению Медведевой, все это выполнить «абсолютно нереально».
«Будет он или не будет — увидим, посмотрим», — подытожила она.
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Минюст США обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов
В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка.
Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, «чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране».
Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован.
По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, как утверждает Министерство юстиции. Также властям поступали жалобы на захват офисного парка площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метров) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.
Майкл Салливан, адвокат Коломойского, заявил, что его клиент категорически отвергает сведения, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.
В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами олигархов в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.
В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.
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Отжим канала гением пиара
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