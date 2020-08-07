Новости Украины и Новороссии 07 августа 2020

Армен Гаспарян, публицист, политолог, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, поделился своим мнением на тему того, насколько Украина вмешивается в белорусские дела.

«Не думаю, что я открою для вас какую-то глубинную тайну, если скажу, что хулиганы (украинские футбольные хулиганы, прежде всего киевское «Динамо» — прим. Армен Гаспарян), которые были движущей силой майдана и без которых это бы совершенно точно вот такие размеры не приняло, они находятся в достаточно тесном контакте с белорусскими ультрас.

В тех приснопамятных акциях, которые устраивала белорусская оппозиция, белорусское футбольное фанатьё тоже принимало участие. Просто у них не Бандера, они поменьше, и у них, соответственно, тоже был вождь микроскопический. Или как я его называю «микроскопический кандидат в Гитлеры». Если на Украине был Бандера, то у этих был Островский», — напомнил Гаспарян.

В то же время он подчеркнул, что «белорусские власти вообще на это очень быстренько отреагировали» и «завинтили гайки сразу после публичных выкриков на стадионе: «Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС!».

«Там был арестован один из лидеров белорусских футбольных фанатов, если мне память не изменяет, под прозвищем «Пума», который сидит до сих пор. И с этой точки зрения, конечно, вот этому пассионарному кластеру был нанесён очень серьезный удар — потому что они не рассчитывали на это! Но в Минске сделали правильные выводы из того, что происходило в Киеве», — отметил политолог.

Он добавил, что, кроме того, «не надо забывать про то, что так называемый белый интернационал, который, будучи «в достаточно тесной спайке», «делятся опытом» друг с другом.

«Я имею в виду украинских националистов с белорусами, — уточнил Гаспарян. — Другой вопрос, что, конечно, змагару очень далеко до шумеров. Это вообще! Между ними пропасть абсолютная.

Потому что змагар чрезвычайно унылый. У него в послужном списке не то, что нет копания Чёрного моря, а хотя бы даже родства с Буддой, Чингисханом и дальнего родства с Иисусом Христосом! Это, конечно, сказывается на протестных настроениях, которые царят там в определённых кругах».

По мнению политолога, задержание 33 предполагаемых «вагнеровцев» — граждан РФ — под Минском и на юге Белоруссии в ночь на 29 июля — «это игра Белоруссии и конкретно господина Лукашенко на повышение ставок». Ведь их арест произошёл «ровно накануне за 24 часа до объявленного оппозицией митинга, на котором должна была выступать госпожа Тихановская».

«Оппозиция готовилась собрать 75 тысяч человек. Судя по тому, как дальше происходили дела, я имею в виду Совет безопасности Белоруссии и вызов всех кандидатов в президенты в ЦИК, они готовы включить чрезвычайные меры вплоть до блокировки интернета.

А мы с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, без медиапространства вся эта оппозиция будет напоминать “чих баранов”, потому что основное влияние они оказывают непосредственно через интернет.

А во-вторых, для Александра Григорьевича это шанс добиться идеально абсолютного фона для того, чтобы выйти и победить с огромным отрывом. Потому что продемонстрированная акция — эта игра на нескольких досках сразу», — заметил Гаспарян.

С одной стороны, по словам Гаспаряна, Лукашенко «показывает всему демократическому миру: «Да я могу порусофобствовать ещё похлеще, между прочим, чем там какая-нибудь Тихановская!» (поскольку она, как сказал политолог, «просто предложила расформировать Союзное государство, а Александр Григорьевич тут вообще нашёл мириады маленьких солдат Путина, которые со Пскова собираются вторгнуться и что-то там научат».

«А второй момент, что Александр Григорьевич искренне полагает, что и к этой его выходке все будут относиться как к абсолютно невинной шалости. Ну, дескать, там поскубались мало-мало, большая политическая игра, Белоруссия тоже часть большого геополитического пространства, которое является наследником Византии, ну поэтому всё нормально. Я думаю, что с этой точки зрения он просчитался очень сильно», — добавил политолог.

После появления новости в СМИ о задержаниях российских граждан, сказал политолог, «даже те люди, которые относились к Лукашенко с симпатией, сказали, что “вероятнее всего, Александр Григорьевич уже готовый клиент”». Поэтому здесь могут быть «значительные сложности».

«Но, вероятнее всего, он списывает эти риски как на некую такую неизбежность при большой политической игре. Ему важно здесь и сейчас, чем то, что будет потом», — сказал Гаспарян, добавив, что «это попытка выиграть во всех партиях, которые ведутся, но как показывает практика, это невозможно в принципе, обычно на этом месте ломают себе голову.

«Мне кажется, что Александр Лукашенко совершил сплошную фатальную ошибку. Если бы, по крайней мере, там просто были бы найдены какие-то деятели, это одна история. А вот обвинять ещё Россию в том, что она готовит терроризм на территории Белоруссии, — это вообще too much (с англ. — “слишком” — прим. РВ)», — подытожил Гаспарян.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Белоруссии обрубили трансляцию «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым», в котором проект WarGonzo вместе с Евгением Поддубным, при участии Алексея Леонкова, а также других уважаемых экспертов обсудили ситуацию вокруг задержания российских «ЧВКашников» под Минском.

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