Гидронимы Русского Севера – ключ к языку предков (2)

Во всех языках индоевропейской семьи эта отрицательная частица может иметь другую огласовку (другие гласные фонемы в своём составе), но главная сема отрицания, как и сонорный [n], всегда остаётся на месте: no (англ.), no (исп., ит.), non (франц.), n eine (нем.) и т.д.

Если расшифровать все вышеприведённые названия рек (Нева, Онега, Неба и Нем) как «нет воды/течения/движения», будут ли доказательства правомерности такой расшифровки в геофизических свойствах этих природных гидро-объектов, из-за которых эти реки были названы именно так?

Рассмотрим гидрографию реки Нева. Река Нева вытекает из мелководной Шлиссельбургской губы Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива. Длина реки 74 км. Открытые районы Ладоги отгорожены от истока реки Невы широкой песчано-каменистой отмелью в самой южной части Шлиссельбургской губы. Нева протекает по широкой (30—50 км) в относительно глубокой (50—100 м) долине, называемой Приневской низменностью.



Дно долины представляет собой равнину, нисходящую ступенями в направлении Финского залива и к руслу реки Невы. Поверхности ступеней плоские, почвы заболоченные. Равнинный характер дна Приневской низменности нарушается отдельными возвышенностями — Колтушской, Парголовской, Поклонной горой и др. По характеру растительности все эти возвышенности среди унылой заболоченной равнины выглядят как живописные оазисы [2].

Река Нева впадает в Финский залив, дно которого выше уровня дна Невы. «Общее падение Невы – всего около 4,3 м; средний уклон ее равен 0,06%, а дно русла на всем протяжении потока расположено ниже уровня Финского залива. На ней иногда наблюдаются резко выраженные сгонно-нагонные колебания уровня воды, вызываемые действием ветра. При сильных северо-западных ветрах происходит нагон воды в русло со стороны Финского залива, что вызывает подъемы уровня; иногда подъемы бывают столь значительны, что вода выходит из берегов русла и затопляет часть Санкт-Петербурга» [2].

Традиционно считается, что название реки восходит к финскому названию Nevajoki – "болотистая река", образованному от слова neva – "болото". Но следует опять повторить, что финно-угорские племена появились здесь только к середине I тыс, н.э. До этого река, несомненно имела название, поскольку на территории Приневья найдено множество стоянок древних людей, насчитывающих до девяти тысячелетий. Человек начал осваивать эти места после ухода ледника и вслед за тем, как земли Приневья стали освобождаться от вод разливавшихся тут послеледниковых озёр и морей [9, Цит. по: 23].

Исследователь истории Санкт-Петербурга – Александр Шарымов указывает: «Хочу еще упомянуть и о более давнем открытии, сделанном в 1878 г. Александром Иностранцевым. Он описал стоянку древнего человека на берегу Ладоги и среди прочих следов его деятельности — «ладожский челн»: лодку-долбленку .



Это — одно из старейших плавательных судов, найденных на северо-западе России. Оно относится ко времени, соотносящемуся с концом так называемой «фатьяновской культуры», датируемой обычно вторым тысячелетием до Р.Х.» [23].

Фатьяновская культура, согласно выводам и расчётам ДНК-генеалогии, это предки современных русских: «Ископаемые ДНК фатьяновцев показывают гаплогруппу R1a (археологическая датировка 5120±120 и примерно 4500 лет назад, Смоленская и Псковская области, см. выше), и известно, что фатьяновцы укладывали своих покойников точно так же, как и носителей гаплогруппы R1a в культуре шнуровой керамики – в скорченном положении, мужчин на правом боку, головой на запад, лицом на юг, женщин – на левом боку, головой на восток, лицом на юг, ноги у всех согнуты.



Это означает, что фатьяновцы с большой вероятностью – носители гаплогруппы R1a, а поскольку половина и больше современных этнических русских, жителей центральной России, также имеют гаплогруппу R1a (хотя погребальный обряд заменился христианскими обычаями), то опять же с хорошей вероятностью фатьяновцы – предки современных этнических русских гаплогруппы R1a, субклада Z280» [6, с. 139].

То есть, данные археологии и базирующиеся на этих данных выводы ДНК -генеалогии, показывают, что не просто «люди жили на северо-западе России, на Балтике, ещё в неолите», но цепь миграций привела на берега Балтики, как и в Карелию, предков ариев, говорящих на индоевропейском языке:



«Таким образом, прослеживаются истоки арийских миграций в Европе – культура Лепенского Вира (9400-8200 лет назад) – Трипольская культура (7500-4750 лет назад) и переход ариев на Русскую равнину, 4800-4600 лет назад.



Это должен был быть и путь индоевропейских языков на переходе Балканы – Русская равнина. Тогда расхождение индоевропейских языков на ветви и расхождение субклада R1a-Z645 на ветви должны быть связаны друг с другом и, как вариант, произойти в трипольской культуре.



На Русской равнине арии субкладов Z93, Z283, Z282 и Z280 расселились от Черного до Балтийского моря, причем всего за несколько сотен лет.



Видимо, параллельным этому расселению было образование культуры шнуровой керамики (5200-4300 лет назад) и далее, при смещении на восток, фатьяновской культуры (4300 -3500 лет назад) средней полосы России, на Верхней и Средней Волге, которая протягивалась с территорий современных Белоруссии и Литвы до современных Чувашии и Татарстана [6, с. 139].

Несмотря на то, что Нева – река сравнительно молодая (она образовалась около 4-х тыс. л. н.), по её берегам уже успели свести весь лес, а её название коррелирует с подобным гидронимом, находящимся на Урале – река Нейва.



На этой уральской реке найдены Писаные камни – около Коптелова камня, Камня Косой, Камня Двуглазый. Датируются эпохой энеолита (3-е тыс. лет до н.э.) [15]. Нейва – река бассейна реки Туры, течет только по Свердловской области. У истока берега покрыты лесом, местами заболочены. В среднем течении по берегам есть скальные утесы, такие как камни Покулиха, Три Совенка, Лисьи и другие. В нижнем течении в основном открытая местность, река петляет, много стариц [27].

Исходя из вышеизложенного, есть достаточно оснований, чтобы предложить следующую этимологию названия река Нева: в этом гидрониме формант -*va-, обозначающий воду, соединён со слогом -*ne-, несущим отрицание. То есть, её название составлено в соответствии с правилами древнего словообразования – последовательное соединение значимых частей – протослогов, что говорит о том, что в формировании этого топонима принимали участие носители языка-потомка, в котором уцелели не только протослоги, но и правила словообразования языка-предка, то есть, последовательное соединение слогов, имеющих самостоятельное семантическое значение. Это последовательное соединение слогов даёт объединённый смысл всему комплексу.



Такое архаичное словообразование осталось в древнейших словах русского языка. И в исконно русских именах присутствует такой же принцип: Святослав, Ярослав, Мирослав, Доброслава и др.

Рассмотрим название реки Онега – Онега – река в Архангельской области РФ, её длина 416 км, при впадении в Онежскую губу Белого моря образует дельту. На реке есть пороги и перекаты, а также широкие плёсы с медленным течением. Есть также узкие места, шириной до 40 метров. Глубина реки также невелика – от 2 до 6 метров, а в некоторых местах её можно перейти вброд. По берегам, особенно в нижнем течении, много заболоченных участков. Поэтому вода в реке темная и непрозрачная.



Морские приливы входят в дельту на 40 км. А это означает, что река в такие периоды не течёт вперёд, то есть «не идёт» – «не –га». Кроме того, на Онеге есть непроходимый порог, который препятствует судоходству. Поэтому даже в период процветания Онежского края и торгового сообщения по этой реке, пароходы ходили от Каргополя до Порога и от г. Онега до Порога [34].

Прояснение смысла древнего архетипа/слога -*ga- – «движение» даёт понимание смыслов слов, которые ранее не были этимологизированы, например, русское слово «снег», в соответствии с нашей гипотезой о протослогах, создано сходным образом: -*s(u)- -*ne- -*ga- -«сверху того, что не движется/не идёт», так как земля промерзает – и всё живое на ней «не идёт», то есть – не растёт, не движется [11].

Топоним Онего, по утверждению А.Л. Шилова, известен с XII-XIII [24, с. 100]. Но этот гидроним мог существовать и ранее, до фиксации в письменных источниках. А поскольку гидронимия – это пласт лексики, наименее всего подверженный изменениям, такое название могло существовать не только столетия, но и тысячелетия до упоминания его в летописях.

Есть также река Пенега, которая протекает в Беломорском районе Карелии. Впадает в озеро Cумозеро. Уклон реки 1,6 м/км. Высота истока — 112,6 м над уровнем моря. Длина реки 21 км, площадь водосборного бассейна 82,8 км ². Бассейн находится в границах Сумпосадского сельского поселения, в безлюдной лесистой болотной местности в северо-западной части кряжа Ветреный пояс, вытекает из мелких озёр у северного берега озера Пулозеро. Течёт на северо-запад через озёра Шордозеро, Верхнее- и Нижнее Пенозеро. Впадает с юго-востока в озеро Сумозеро на реке Сума (бассейн Белого моря) [28].

Есть река Пинега – это река бассейна Белого моря, один из крупнейших притоков Двины. Река Пинега берёт начало в Пинежском районе Архангельской области, на заболоченной возвышенности к востоку от Северной Двины, между городами Красноборск и Горка, образуясь путем слияния двух рек — Белой и Черной. Заболоченность бассейна этой реки – 10%. Река протекает по зоне тайги (преимущественно хвойные леса – ель, сосна, лиственница), её глубины – в среднем 1-2 метра, есть песчаные перекаты. На территории бассейна этой реки много карстовых полостей и пещер – свыше 450 [33].

Рассмотрим далее название реки Неба. Эта река течёт по территории Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Пысса. Длина реки составляет 14 км. Образуется слиянием рек Луннеба и Ойнеба. Близ устья реки, на противоположном берегу Пыссы, расположено урочище Нёбдино — бывший населённый пункт. По данным государственного водного реестра Росии относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу. Речной бассейн реки — Мезень[29].

Но есть также целый ряд гидронимов, которые составлены на основе сочетания протослогов -*ne- -*ba- с добавлением начального слога: Тонеба (Костромская область), Манеба (Архангельская область), Ойнеба (Республика Коми), Санеба (Ивановская обл.), Панеба (Республика Карелия) Луннеба (Республика Коми).



Рассмотрим геофизические особенности мест, по которым протекает одна из этих рек – Санеба, а также её гидрографию.

Протяжённость реки Санеба всего 36 км и глубины не всегда достигают более одного метра, то есть, её в любом месте можно перейти вброд. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Ухтохмы. Длина реки — 36 км, площадь водосборного бассейна — 238 км2. Максимальная ширина реки составляет 10-15 м. Санеба — маловодная, но бурная лесная река с ломовым коряжником. Считается паводковой. Русло ее извилистое. Санеба протекает по лесам, в которых в основном произрастают осина, ольха и сосна. Речной бассейн реки — Ока [30].

То есть, реки с такими названиями обычно небольшой протяжённости, неглубоки, имеют заболоченные участки и продвижение по ним, даже в половодье, затруднено из-за коряг, разветвлений русел. Исходя из рассмотренных данных, в гидронимах с участием протослогов: -*ne- -*va-, -*ne- -*ga- и -*ne- -*ba- отражено понятие «нет воды/нет движения».

Рассмотрим рельеф и гидрографические особенности реки Нем. Это река в Республике Коми, левый приток реки Вычегды. Это длинная река, протяжённостью 260 км. Её крупнейшие притоки – Кукью, Ын (левые); Закубан (правый). Русло извилистое, река собирает многочисленные притоки, берега сильно заболочены, особенно в верховьях, малонаселены. Река течёт по лесистой местности [31].

Заболоченность берегов реки Нем – это то общее, что связывает название, которое ей было дано, с предыдущими рассмотренными гидронимами. Нельзя также не отметить сходство названия её правого притока – Закубан, которое имеет тождественную основу с гидронимом Кубань (река в Краснодарском крае). Однако, это тема для дальнейших исследований.

Ещё один гидроним Русского Севера, который создан по типу уже рассмотренных, это озеро Неро (Ростовское озеро) — крупнейшее пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области. Его площадь — от 51,3 до 54,4 км2, площадь водосборного бассейна — 1220 км2. Длина 13 км, ширина 8 км, максимальная глубина — до 3,6−4 м (в среднем около 1 метра). Склоны пологие, берега низменны. Дно покрыто мощным слоем сапропеля (до 20 м; в среднем 1,5-2,5 м, по другим данным 4-5 м). В озеро впадают реки, в том числе Сура и Сула [32].

Озеро Неро является эвтрофным водоёмом, то есть, насыщенным биогенными элементами, что сопровождается ростом биологической продуктивности. Летом почти вся его гладь покрывается водной растительностью, то есть вода озера не просматривается. Эта растительность не является агрессивной по отношению к рыбе, но местные жители не используют воду озера как питьевую.

Традиционно считается, что этимология названия Неро восходит к древнему озёрно-речному термину нер-, как и река Нерль – фино-угорский озёрно-речной формант. Хотя допускают и индоевропейское происхождение этого гидронима, так как основа «нер» сопоставима с литовским nara «поток». Но если рассматривать это название с учётом древнего словосложения, мы получим значение протослогов -*ne- -*ra-/*ar- – «нет света», то есть – «непрозрачная вода».

Выводы.

Итак, все рассмотренные гидронимы называют реки, течение которых затруднено в силу тех или иных причин (слабый уклон, заболоченность берегов, резкий поворот русла, протекание по пересечённой долине, пороги, перекаты, нагонные ветра в устьях, препятствующие течению и вызывающие переполнение русла и наводнения и т.д.).



Названия с отрицательной частицей -*ne-, добавленной ко второй части со значением «движение»/ «вода/река» придают всему названию общее значение – «нет движения». Что и отражают гидрографические особенности этих рек и геофизические свойства ландшафта, по которому они протекают.

Данный анализ позволяет рассматривать сочетание фонем [n] и [e] как устойчивое сочетание, протослог -*ne-, который дошёл до наших дней, как реликт праязыка, с отрицательным значением, присоединение которого к любым другим протослогам (в данном случае – -*ga-, -*va-, -*ba-, -*ma – все с семами «вода/река»), придаёт общему кластеру звуков (комлексу протослогов) значение отрицания/отсутствия качества, свойства, характеристики действия, в данном случае – значение «отсутствие/затруднённость движения».

И этот подход – с использованием всей совокупности данных о том или ином водном объекте: гео-физических, гидрографических, палеоклиматических, наличия особых пород рыбы, археологических данных и данных ДНК-генелогии, является наиболее эффективным и позволит верифицировать этимологию каждого гидронима, особенно, если речь идёт о самом древнем субстратном пласте топонимической лексики – созданным нашими предками с помощью протослогов и последовательного соединения протослогов.

Древнейший способ создания новых слов в русском языке – сложение – существует и в современном русском языке, как разновидность морфологического словообразования (наряду с безаффиксным способом и аффиксацией).



И в самых архаичных пластах русского языка, в словах, не являющихся заимствованными, мы находим этот способ – сложение двух и более слов (основ), многие из которых созданы с помощью добавления протослогов к первой части, например: пахарь, пекарь, ухарь, лымарь и т.д. (протослог – *ar-).



В древних русских именах присутствует такой же принцип: Святослав, Ярослав, Мирослав, Доброслава и др. Сербский народ тоже несёт память о предках, называя своих детей через века и тысячелетия древними именами: Драголюб, Драгослав, Божидар, Мечеслав, Живоин, Тихомир и т.д.

Это – связь времён, выраженная в языке, реликты которого остались в древних топонимах (в особенности – в гидронимах) и которые переданы нам нашими предками. Это, на наш взгляд, самый продуктивный путь поиска следов праязыка.

