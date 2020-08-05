Гидронимы Русского Севера – ключ к языку предков

Русские лингвисты, исследующие топонимику Евразии, всегда задавались вопросом о происхождении гидронимов, оканчивающихся на форманты - га, – ва, – ба, – ма (А.Х. Востоков, Б.А. Серебренников, И.Н. Смирнов, А.И. Соболевский и др.) и считали эти форманты тождественными . Так, А.Х. Востоков писал о том, что одинаковая звуковая оболочка слога может нести одинаковую смысловую нагрузку в названиях рек, независимо от того, на территории какой страны данная река протекает: «Сии одинаковые, значительные звуки суть: 1) в названии рек и озёр Северной России га, также ва, ба, ма; 2) в названии некоторых больших рек не только по России, но и далее к югу, почти по всей Европе д – н, с какой-нибудь гласной; 3) в названии некоторых рек Юго-Восточной России: к – л или г – л, с какой-нибудь гласной» [цит. по: 12, 1974, с. 82]. И.Н. Смирнов, исследуя названия рек у вотяков (удмуртов) на - ма и зырян-пермяков на – ва, пришёл к выводу о том, что, поскольку эти окончания присоединяются к одинаковым корням, то они обозначают одно и то же: Вильма-Вильва, Нертма – Нертва, Урдома – Урдва. А поскольку в зыряно-пермяцком языке -ва обознчает «воду» и «реку» , И.Н. Смирнов делает вывод о том, что и - ма тоже обозначает «воду». То есть, эти гидронимы показывают, что вотяки (удмурты), зыряне и пермяки – это потомки одного народа, населявшего Костромскую, Вологодскую, Вятскую, Пермскую губернии, от языка которого уцелели только эти диалекты [20].



А.И. Соболевский считает создателями этой гидронимики индоевропейские народы. При сопоставлении данных топонимики (названий рек и озёр) Поволжья, Прикамья и Русского Севера с данными названий в центре и на юге России, учёный пришёл к выводу о том, что эти две группы названий родственны между собой и принадлежат одному языку индоевропейской семьи, который он назвал «скифским» [21].

Б.А. Серебренников, изучая топонимы Карелии, пришёл к выводу о том, что они разделяются на три пласта:

1) древний слой, характеризующийся суффиксами ма, га, ша (так называемые «речные суффиксы»);

2) карельский топонимический слой (на основе карельского языка);

3) славянский топонимический слой, представленный русскими названиями [16].



Но самое главное, что заметил исследователь – наиболее древний топонимический слой, характеризующийся суффиксами ма, га, ша, не ограничен территорией Карелии, а распространён и в Архангельской и в Вологодской областях, а также в других регионах Русского Севера [16, с. 23].

Новаторским подходом к изучению гидронимов Русского Севера стали исследования С.В. Жарниковой, в которых она показала на обширном лингвистическом и этнографическом материале, что русская, арийская история не только насчитывает несколько тысячелетий, но и передана нам нашими предками в названных ими топонимах Русского Севера (Карелия, Архангельская, Вологодская, Владимирская области, северо-запад Ярославской области, Кировская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Пермский край и др.), поскольку многие названия рек и озёр Русского Севера совпадают с гидронимами Индии [3], [4], [5].



Дискредитация работ исследовательницы, искажение русофобами знаний, выявленных в исследованиях С.В. Жарниковой, продолжается и сейчас, например, в тенденциозно составленной статье о ней в Википедии. И тем не менее, несмотря на извечное противостояние старой парадигмы новым открытиям, добытое учёным-патриотом своей страны, знание, уже не удастся убрать из научного оборота.

Новейшая область знаний – ДНК-генеалогия – располагает данными о миграции представителей гаплогруппы R1a (предки половины современных русских), образовавшейся в Центральной Азии примерно 20 тыс. л.н., по территории Евразии: через Иранское плато, Малую Азию, на Балканы (около 10-9 тыс. л.н.), оттуда – на восток, на Русскую равнину и далее – под общепринятым названием – арии [6].

Самая древняя гаплогруппа R1a, найденная в Карелии c датировкой 7265±250 лет назад, была обнаружена на Южном Оленьем острове.



На основе палеогенетических данных и расчётов скорости мутаций, основоположник ДНК-генеалогии – профессор А.А. Клёсов делает вывод после изучения миграции рода R1a:



«Поскольку именно носители гаплогруппы R1a принесли ИЕ языки в Индию и Иран, можно вполне обоснованно предположить, что это их предки жили в Европе более 7 тысяч лет назад и говорили на ПИЕ языках (праиндоевропейские языки – Прим.авт.).



По оценкам лингвистов, ПИЕ языки стали расходиться на ветви ИЕ языков примерно 6000-5500 лет назад, и это, в свою очередь, согласуется с датировкой субклада R1a-Z645 (5500 лет назад) и его расхождения на ветви Z93 (образовалась примерно 5000 лет назад) и Z283>Z282>Z280 (примерно 5000 лет назад). Это дает основание назвать субклад R1a-Z645 и указанные выше его ветви арийскими, и отнести к ним распространение ИЕ языков» [6].

В процессе своих миграций, рода-носители языка общего происхождения называли выдающиеся природные объекты (горы, реки, озёра) в соответствии с их основными характеристиками, и названия могли иметь одинаковые основы (и даже быть идентичными), если такой географический объект был похож на предыдущий, встреченный на их пути.



В данной статье мы проанализируем гидронимы, в составе которых есть финальные сочетания: -га, -ва, -ба и -ма.

Почти во всех индоевропейских языках форманты (наше определение – протослоги), -*ga- и -*va обозначают движение: протослог -*va- присутствует в формах глагола «ходить, идти» – ir – в испанском языке: voy – иду, vas – идёшь, va – идёт, vamos – идём, vais – (Вы) идёте, van – идут.



Во французском языке также есть данный протослог при спряжении глагола aller – идти: je vais – я иду, tu vas – ты идёшь, il va – он идёт, elles vont – они идут.



В немецком языке: wandern, vagabundieren – бродяжничать, странствовать, скитаться; в нидерландском – varen, vоrderen – идти, omwandelen – бродить (вокруг чего-либо); в итальянском – vagare, vagolare – бродить.



В эстонском языке, принадлежащем финно-угорской семье языков, встречаем: voidu jooksma – бежать наперегонки; voolama – струиться, течь, бежать [18]. Однако, финны и другие угорские народы, в том числе, эстонцы, пришли на занимаемую ныне территорию лишь во второй половине II тыс. до н.э. – первой половине I тыс. до н.э. [24, с. 102]. А к середине I тыс, н.э. относят появление прибалтийских финнов (предков карел и вепсов) на юге Карелии [24, с. 102].

А.Л. Шилов приводит вепсские и саамские слова для этимологизации гидронимов Карелии и Фенноскандии, однако приводимые им лексемы являются производными, или обозначают смежные понятия, или восходят к полисемантическому корню (протослогу), или не имеют отношения к реке и её природному окружению, н.: «Кочкома – название трёх рек. Напрашивается сопоставление с саам. kuotskem «орёл», ср. с названием беломорского мыса Кочкам наволок, ныне мыс Орлов» [24, с. 106].



Но если разбираться в этимологии данного топонима, то нужно вспомнить значение второй части – «наволок», а это многозначный термин:

1) низменное место на берегу, куда (в том числе, при разливах реки) наносится много грунта, ила и т. п.; пойма, заливной луг;

2) участок суши, отделяющий водоёмы один от другого, то есть земля, через которую надо волочить лодку (то же, что и волок, переволока (переволок);

3) намытый мыс на озере или на море;

4) облако, туча, туман;

5) ойконим в России, особенно распространён на Русском Севере [19].



Общее значение составного топонима Кочкам наволок – это описание природных особенности той почвы, по которой осуществлялось передвижение – то есть, по неровной (с кочками) поверхности. То же самое (особенности поймы) касается и реки – Кочкама. А название реки Русинга, которая находится там же, на Кольском полуострове, не только имеет в своём составе древний формант -*ga-, но и корень -*rus-.

Исследуя топонимику Республики Коми, А.Г. Мусанов допускает наличие субстратных гидронимов, но о точности верификации предпочитает не говорить, поскольку он считает, что необходимы новые дополнительные полевые данные [13, с. 101].



Тем не менее, и этот автор проводит этимологические исследования в русле финно-угорской парадигмы, господствующей в работах по топонимии Карелии и севера Европы. А.Г. Мусанов приводит большое количество топооснов, которые, по его мнению, имеют карельское, финское, прибалтийское происхождение, например:

«барм- < ср. приб.-финск. borj ām «возвышенность, гора, холм»; Барма, река, правый приток реки Мезень:

˂…˃ кала < ср. фин.кар.вепс.вод.лив.эст.kala, саам. kuolle, морд. кал, мар. кол, манс. кол, кул, хант. кул, венг. hal ‘рыба’; Кала/юр, река, правый приток реки Лёхта, Прилузский район; коми юр ‘голова’, в топонимии ‘верхний конец (острова, мели, косы, гряды); вершина, верх’

˂…˃ кол- < ср. фин.кар.вепс.вод.лив.эст.kala, саам. кuolle, морд. кал, мар. кол, манс. кол, кул, хант. кул, венг. hal ‘рыбa’; мягкость л появляется под воздействием русского языка или из-за последующего j (Kolju), ср. йоль-льоль: Коль/ю, левый приток р. Сь öд/ю, Прилузский район; коми ю ‘река’;

˂…˃ лыв- < ср., фин. кар. liiva ‘ил, тина’ > др.-рус. лыва ‘болото’, лывина ‘лес на болоте’; Лывина, урочище, Прилузский район;

˂…˃ матк- < ср. фин. matka ‘путь, дорога; расстояние’, карел. matka, ливв. matku, люд. matk, matku, matke, вепс. matk ‘то же’, саам. mǔorRki ε, muor’hkē, muot’ke ‘перешеек, дорога’, mǔэt’kki ‘место, по которому проходит путь (перешеек или берег порога)’ [ММ: 59]; Матка/ёль, река, левый приток реки Сар/ю, Троицко-Печорский район; коми ёль ‘лесной непересыхающий ручей; небольшая лесная речка’; Маткин/ю, река, правый приток реки Печора, Троицко-Печорский; коми ю ‘река’;

˂…˃ нем- < ср. карел. ливв. niemi ‘мыс, полуостров’, люд. niem, niemi, niemak, вепс. nem' ‘узкий перешеек’, фин. niemi ‘мыс, мысок’ [ММ:63]; Нем (коми Нем/ю), река, левый приток реки Вычегда; Усть-Куломский район; Немын, река, правый приток реки Чисва; Княжпогостский район; Немская возвышенность, южная часть Тиманского кряжа; Усть-Куломский район;

˂…˃ ок- < ср. фин. joki «река, речка», карел. joki, jogi, dogi, люд. d’ogi, вепс. dogi, d ögi, g’ogi, jogi ‘река, речка’; Вок/вад, озеро/населенный пункт, Койгородский район; коми вад ‘озеро; (чаще) лесное озеро, непроточное озеро (находящееся вне поймы реки); озеро с топкими берегами (образовавшееся в старом русле реки); заболоченное место, заболоченное болото’; Ок/вад, озеро и населенный пункт, Усть-Вымский район;

˂…˃ пав-, пал- < ср. фин., карел., люд. palo «пожар», «выжженное место», «пожог», вепс. palo «костер», «сожженная подсека» [SSA 2: 298]; Павъюга, река, правый приток реки Светлая, Усть-Цилемский район; Палью, река, левый приток реки Войвож, Троицко-Печорский район; Палью, река, левый приток реки Илыч, Троицко-Печорский район;

˂…˃ cар- < ср. вепс. sar, sara ‘развилина, разветвление’, фин. haara, диал. saara ‘ветвь, ответвление; развилка дорог; сторона’ [ММ: 88]; Сар/вож, река, левый приток реки Киваж, Удорский район; коми вож ‘приток’; Сар/вож, река, левый приток реки Чуб, Княжпогостский район; Сар/ю, река, правый приток реки Выми, Троицко-Печорский район; коми ю ‘река’; Сар/юга, (рус. Большая Сарьюга, коми Ыджыд Сар/юга), река, левый приток реки Косъю, Интинский район; ф.-у. юга ‘река’; Сар/ю, река, левый приток реки Илыч, Троицко-Печорский;

˂…˃ cыр- < ср. приб.-фин. syrj ä ‘сторона, край, бок; перешеек; возвышенное место; хребет, кряж; пески, дюны’; Сыр/вож, поселок, УстьВымский район; коми вож ‘приток’; Сыръяга, река/населенныйпункт, левый приток реки Воркута; ф.-у. юга ‘река’ [13, с. 101-106].

Но в русском языке, в его древнем состоянии, оставшемся в северо-русских говорах, есть все эти «топоосновы» в лексемах, зафиксированных В.И. Далем:

«БАРМА, барама, брама ж. стар. более употребит. бармы мн. оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и наши государи. Риза белая, бармы золотые. Не переиначено ли из обрамья, от рамо, плечо? Рамо, рамка, брама (ворота), обрамок, обраменье или раменье, искони образовавшее кайму, окаемок нивы, слишком близки, как по созвучию, так и по смыслу; пахарь назывался огнищанином, потому что пахал расчищенный огнем от леса обрамок. См. обрамливать. В ряз. осталось еще барама, оплечье архиерейских риз, а в смол. барма, риза священника. Бармица стар. оплечье, походившее на отложное ожерелье; | кольчатый доспех на оплечье, на плеча, грудь и лопатки.

https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=933

КАЛУГА ж. твер. костр. топь, болото, насолоды, сплошная мочижина; | вырь, пойма, поемный луг, пожня. | калужск. тул. полуостров, оток, калач; | арх. живорыбный сплавной садок, прорезь; | вост.-сиб. вид осетра или белуги, Асipenser orientalis. От значения болото родилось и самое название города Калуги. Калужа, калужина ж. калюжа южн. лужа, лыва, стоячая вода. Калужница ж. растение из семьи жабников, Саltha palustris, желтоголовник. Калу(ю)жистый, мочажинный, где много луж, стоячей воды. Калужье? ср. собр. пни, корни и сучья на чищобах, починках, росчистях. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=12618

КАЛЫДАН м. тоб. остяцкая рыболовная сеть: матня в сажень длины, которую волокут с челнока, задергивая, когда попадет рыба. Калыданный, к этой сети относящ. – камень, привязываемый к куту матни калыдана, для осадки его. Ка(о)лыданить, ловить калыданом. Калыданщак и. калыданный рыбак. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=12624

КОЛО Калывань, колывань м. калужск. пир, празднество https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=12622

ЛЫВА ж. лывина, лывка, сев. лужа, мочежина (лива, лить), полой от дождя, разлива, родников. | Вят. лес по болоту. | Арх. наносная трава в море, груды морской травы, порослей; лычма, плавучий нанос. По всем улицам лывы. Из лыв густых выходит волк, Ломоносов. Лывьем ехали, полоями, лужами. Лывное место, полои, заливное. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=15215

МАТКА ж. Матка, кроме прямого значенья матери: | баба, женщина; | самка, всякое животное женского пола: кобыл, на конском заводе, также зовут матками. У пчел, в каждом рою одна матка, остальные делятся на трутней (самцов) и рабочих, батраков ˂…˃ смородовка, малиновка, крушиновка, бобовка и пр. матка зачермненая (зачатая в яичках) во время цвета этих растений. | Во многих играх, особенно где делятся на два стана, предводители называются матками: быть на матках. | Женская утроба, черево, та часть, в которой вынашивается детеныш. | У растений, плодник, где принимается цветень, производя плод и семя; | картофелина, луковица, от которой отделяется детка, молодые корни. | Влад. природная оспа. | Старый или густой уксус, отсед, вливаемый в смесь, из которой делают уксус и т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=15579

НЕВАГА ж. твер. несчастье, невзгода, безвремяние. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=19143

НЕВОДИЦА ж. малый разлив, скудное водополье, безводье. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=19191

НЕГА ж. состоянье полного довольства, услады, по всем чувственным потребностям. Он живет в роскоши и неге; все прихоти его исполняются, все чувственные наслажденья к его услугам. У него скот содержится в неге, в холе, в бережи, в довольстве. | Упоенье, сладостное успокоенье духовное, нравственное, покойное услажденье; мечтательное забытье. И т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=19249

НЕГАТЬ ж. топкая дорога без гати, негаченная. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=19253

НЕМА (не иметь) в виде нареч. малорос. и белорус. по употреб. в смежных губ. нет, не имеется, не достает, негде взять. На нема и суда нема, на нет и суда нет. Неман, немень, немыш, в виде нареч. слово офенское, но слышно во влад. яросл. твер. ряз. нема, нет, негде взять; | в виде сущ. край, конец, предел, крайность, нужда. Донемень, донельзя. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=19608

НОРА ж. норь вор. (нырять) нозьма донск. язвина стар. ямина печуркой, подходом, трубой, особ. вырытая животным; | рана подкожная, язва; нора и рана, перестановка букв? Норка жука. Лисья нора ˂…˃ Нора, Чудс.оз. порядок касп. Стена ставных сетей. Норный, норовой зверёк, в норе живущий. Норовой щур, водится в крутых беегах, в норках ˂…˃ Норило ср. шест с развильем, которым пронаривают невод подо льдом, в подлёдной ловле рыбы. Нор м. сиб. омут, ямина под водой ˂…˃ Норить рыбу сиб. Ловить неводом подо льдом, норилом и т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=20191

НЫРА ж. церк.

нора; нырь м. стар. башня в укреплении, куда скрываются; нырять, нырнуть, ныривать во что, ныркать новг. уйти, опуститься, спрятаться внезапно в яму, в подполье; подо что, пройти согнувшись или проползти под чем низким; в воду, в воде, уходить в нее с головою, погружаться совсем; плавать под водой, опускаться на дно по произволу. Ныряй, да под плот не угоди! И т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=20235

ОКО ср. очи и очеса мн. глаз. В Чердыни, Сольвочегодске, поныне (1823) слышно двойств. ч. очима, рукама, ногама: это память древнейших новгородских переселенцев. См. также очко. Стереги, оком не смигни! Кривое око видит далёко. И т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=21722

ПАЛ м. голланд. морск. свая у пристаней, в гавани, каба, кава, иногда несколько свай, скрепленных вместе, для укрепы судов. Мы ошвартовились за палы. | Морск. железный стопор, брусок у шпиля, падающий в зубцы поддона и не дающий шпилю развертываться вспять. | См. также палить. Паля ж. южн. зап. немецк. свая. Пали бить. | См. также палец.

ПАЛИТЬ, паливать что, жечь, предавать огню, со(с, по)жигать. Свечей нет у нас, палим лучину. Наши поехали на овраг, свинью палить, обжигать. У нас по осени ветошь палят или палят степи, камыши, выжигают. Солнце жарко палит. * Лихорадка палит. Зной траву палит, сушит. Палить люльку, южн. зап. курить трубку. И т.д. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=24228

САРМА ж. вост. перекат, порог речной; сарма по твердому, плоскому дну, по сланцу и лещади, и под нею обычно омут, бучало, которое нередко также зовут сармой. Саромный, к сарме относящ. Саромный багор, урал.-казач. не длиннее трех сажен и короче. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37087

САРГА ж. сев. вост. остяцк. тонкая дранка, прутья, вичье, коренья для вязки и плетенья; треска, лучина, дранье под штукатурку, оренб. перм.; черемуховая дранка, на вицы, вязки, на привязку пятки горбуши к косью, вологодск.; та же листовая, железная оковка, перм. сосновые и кедровые долгие корешки, для сшивки лодок (шитиков), плетенья корзин, верш, сиб.; лыко, сиб.; грубое волокно, кора, попавшая в пряжу, арх. Содрать с кого саргу, сорвать долг или взятку. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37076

САРГАН м. черноморск. рыбка, тонкая по длине своей, Belone rostata. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37077

САРВЕНЬ об. морск. плетенка, для обвою и охраны каната; обвой. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37074

САРОГА ж. сорога, сорожка, сарожина, рыба плотва, плотвица. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37089

САРЫНЬ ж. собират. вост. калужск. (сор?) толпа мальчишек, шалунов; толпа, ватага черного народа; сволочь, чернь. Сарынь по улице гомонит. Сарынь на кичку! бурлаки, на нос судна! по преданию, приказ волжских разбойников, завладевших судном. Велика сарынь (толпа), да некого послать. https://www.slovardalja.net/word.php?wordid=37095

Как видим, все перечисленные «топоосновы», найденные в финно-угорских языках и использованные, по мнению А.Г. Мусанова, для гидронимов Русского Севера, могут быть остатками языка наших предков (протослогами), поскольку лексемы на их основе есть в архаичном русском языке, в диалектах, и в современном русском языке.



Некоторые из них составлены из двух протослогов, например, архаичная лексема «калыдан» – -*kal- -*dn- – остяцкая рыболовная сеть, к которой привязывают камень, чтобы она легла на дно или опустилась ко дну (-*dn-) и собрала/окружила рыбу (-*kal-/-*kol-).



Многие образуют целые кластеры понятий, такие как: сарга, сарога, сарган, сарма, сарынь, сарвень.



А многочисленные гидронимы, например, реки Кочкома, Ужма, Пута и т.д. имеют настолько прозрачную, русскую этимологию, что стараться отыскать в них финский или карельский след, или любой другой финно-угорский след, это значит – стремиться подогнать ответ под поставленную задачу, а именно: во что бы то ни стало доказать культурную и языковую экспансию финно-угорских племён, появившихся на рассматриваемой территории Русского Севера только во второй половине II тыс. до н.э. – первой половине I тыс. до н.э., то есть, на территории, населённой до них представителями гаплогруппы R1a (найденная в Карелии c датировкой 7265±250 лет назад, на Южном Оленьем острове) и с названиями, которые были там до них (субстратная топонимика, признаваемая подавляющим большинством лингвистов).



Эти названия имеют прямые параллели в русском языке.

Рассмотрим эти реликты древнего языка – протослоги с семами «движение» и «вода/река».



В русском языке рассматриваемый протослог -*va- представлен в лексеме «вода» (сочетание фонем [v] и [о] в составе корня –вод- и окончания –а, при произнесении слова «вода» на русском литературном зыке, без «оканья», дают сочетание фонем – [vada]), и это – самая убедительная манифестация семантического значения протослога -*va-, связь его с водой, а поскольку вода движется – и связь с движением.



А в сочетании с протослогом -*ar- (санскритс. «арий», «светлый») мы получаем сложное общее значение комплекса протослогов, образовавшихся путём стяжения: -*va- -*ar- = «var» – «вода»/ «движущаяся» и «светлая». То есть – «вар». Это сочетание протослогов сохранилось в топонимах: Карловы Вары, Лепенский Вир – то есть, так названы либо выходы на поверхность бурлящих горячих родников (Карловы Вары), либо водоворот в течении реки – Дуная (Лепенский Вир).

Протослог -*ga- также широко распространён в индоевропейских языках в глаголах движения: английский язык – go – идти; немецкий язык – gehen – идти, ходить; французский язык – guider [gide] – вести, указывать дорогу; санскрит – गगण или गगन – gagana n. воздушное пространство, небо गगनगित – gagana-gati 1. bah. чей путь проходит в небе 2. m. 1) божество 2) планета. Сам слог -*ga- ग- на санскрите является значимым словом, обозначающим следующее: 1) идущий, 2) находящийся где-либо [8, с. 191].

Но в русском языке протослог -*ga- входит в состав слов, обозначающих не только глагол «ходить»/ «идти» (н. бегать, гонять), но и смежные понятия, а также движение объектов любого рода или оборудованные пути для движения: нога, дорога, пурга, вьюга, кочерга, подпруга, гать и т.д. То есть семантическое наполнение любого слова с любым корнем, при присоединении к нему этого форманта (протослога), одно и то же – движение.

Поскольку многочисленные реки имеют в своём составе эти протослоги – -*ga- и -*va- (не только в России, но и в гидронимах мира), можно предположить, что сема «движение» закрепилась за этим протослогом во времена мезолита, когда произошло интенсивное таяние ледников после Ледникового периода (около 10 000 л.н.) и площадь поверхости озёр, рек, морей и океанов была в разы больше нынешней.



Для передвижения по водной глади, от острова к острову (которыми стали горные пики и горные цепи), люди использовали лодки и плоты. Происходило это в течение тысяч лет, пока не высохли затопленные низины и равнины, пока не осталась вода только в нынешних руслах рек и в нынешних очертаниях озёр (возможно, потому так мало сохранилось материальных остатков мезолитической эпохи, что жизнь людей протекала на воде).



Но язык, в том его состоянии (мезолитическом), закрепил эти «речные», «водные» семы в протослогах -*ga-, -*va-. И те слова, в которые они потом входили составными частями, также приобретали семы движения, но уже движения любого рода, а не только по водной поверхности.

Протослоги -*ba- и -*ma- остались в языках других языковых семей, произошедших от доиндоевропейского языка, также со значением «вода», «река».



Так, формант -*ba- обозначает воду в самодийских языках: от камасинского «бу» и маторского «бы», что одинаково означает «вода», «река», и присутствует в названиях рек Буйба, Ерба, Колба, Шуба, Башеба, Чиримба, Кирба, Туба, Ирба и др. [14].



В тувинских названиях Бий-Хем и Каа-Хем, не объяснимых по-тувински, М.Н. Мельхеев обратил внимание на то, что элементы «Бий» и «Каа» происходят от самодийских формантов: «би», «ка», «ке», имеющих значение – «река». М.Н. Мельхеев также пишет о том, что воду обозначает характерный угорский гидронимический элемент «ва» [10, с. 17].

Протослог -*ma- является частью недавно исследованного нами протослога -*kam-, загадка полисемантичности которого (он входит составной частью не только в названия многих рек, таких как реки с названием «Кама»: Кама (верх. Конго), Кама (РФ, Коми-Пермяцкий авт.окр.), Кама (РФ, Новосибирская обл.), Кама (РФ, Удмуртская Респ.), но и в названия гор: возвышенности на северо-западе России имеют в своём составе этот протослог: возв. Канин Камень, возв. Косьминский Камень, возв. Четласский Камень) была решена нами в 2017 г. [25, с. 615].



То есть, на первый взгляд, совершенно разные географические объекты – реки и горы – называются с помощью данного сочетания звуков. Был поставлен вопрос о том, что являлось тем общим, что объединяло эти геофизические объекты в сознании древнейшего населения Евразии и что позволяло им называть возвышенности и реки/воду одинаково.

В результате анализа топонимов и лексем с данным сочетанием фонем в языках разных языковых семей, эта загадка была раскрыта с помощью японского языка, в котором есть лексемы с протослогом -*kam-: くも【雲】(кумо) 〔1-512-2-26 〕облако, туча; ～の облачный; производные: 雲を頂いた закрытый облаками, скрытый в облаках (о вершине); 雲をしのぐ, 雲に聳える вздыматься до облаков; 雲を衝/ ツ/ くばかりの, 雲を摩す様な упирающийся в небо, высящийся до облаков; ◇ 心の雲, [1].



То есть связь значений «возвышенность» / «гора» и «вода» как облако, туча, в протослоге -*kam- осталась в японском языке как отражение наблюдений древних за природным циклом: гора притягивает облака и тучи, которые проливаются на землю дождём – водой [26, c. 285].

И эта смысловая связь ведёт в глубочайшую историческую древность – во времена бытования единого праязыка Евразии, добореального (возможно, языка объединённого рода NOP – в терминах ДНК-генеалогии, – происхождение которого предполагают на территории Южной Сибири).



Эта сводная гаплогруппа NOP отмечена в Южной Сибири примерно 45 тысяч лет назад. Она разошлась на три основные гаплогруппы – N, O и P (N – алтайская гаплогруппа, впоследствии угорская, финская, южно-балтийская; О – тибетская, китайская и юго-восточно-азиатская), гаплогруппа Р разошлась на гаплогруппы Q и R, последняя – на R1 и R2. Носители R2 сейчас живут в основном в Индии, R1 разошлась на R1a и R1b, и разными путями пришли в Европу: R1a, будущие арии, пришли в Европу 10-8 тысяч лет назад, R1b – 4800-4500 лет назад.



R1a, видимо, в результате столкновений с R1b, передвинулись на Восточную равнину, и в ходе ее заселения одна часть заселила Русский Север примерно 4000 лет назад. Другая часть двинулась на Иранское плато и в Индостан через Южный Урал [7].

Надо отметить, что этнонимы с протослогом -*kam- называют народы, которые жили или до сих пор живут среди гор: коми также имеет в своём составе этот древнейший протослог -*kam- (территория Республики Коми простирается от Северных Увалов на юге, до горного кряжа Пай-Хой на северо-востоке, от Пинего-Мезенского междуречья на западе до водораздела бассейнов рек Печоры и Оби, проходящего по Уральскому хребту на востоке); на юге Вьетнама, в горах, живёт народность чамы/тямы, самоназвание которых, по данным Советской Энциклопедии – камы. В северной Италии, в Альпах, жил древний народ – камуны (в районе г. Брешия, регион оз. Комо, окружённого горами). То есть, все эти народы объединяет проживание среди гор или возвышенностей, а также горных рек и родников.

Наша гипотеза о сходных или даже идентичных топонимах как реликтах праязыка, существовавшего около 40 000 л.н., предлагает рассматривать гораздо большую историческую глубину, чем индоевропейская языковая и культурная общность, и предполагает сохранение в современных топонимах протослогов древнего языка, на котором говорили люди верхнего палеолита.



Эта гипотеза может быть подкреплена анализом этимологии гидронимов севера Евразии – Русского Севера, составленных по единому принципу – частица не (протослог *ne-) в сочетании с протослогами -*ga-, -*va-, – *ba- и – *ma-. Одним из важных пунктов методики выявления таких протослогов в топонимах является идентификация сходства геофизических особенностей объектов, названных одинаковыми топонимами (с участием одинаковых протослогов или одинаковых сочетаний этих протослогов).

В данной статье мы рассмотрим геофизические особенности рек: Нева, Онега, Неба и Нем. Они все находятся на севере Евразии и имеют в своём составе две ярко выраженные части: первая – не-, вторая: протослоги – -*va-, -*ga-, -*ba-, -*ma-. Если вторая часть этих топонимов составлена протослогами с семами «движение» и «вода»/ «река», то, что же может означать первая часть?..

Е.А. Миронова



***

.