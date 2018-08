Почему русские говорят на санскрите?

Санскрит, который только в письменной форме существует более двух тысячелетий, был признан эталонной мерой, отправной точкой при исследовании европейских языков.



Стала складываться концепция их генеалогического единства, в лингвистике возник сравнительно-исторический метод.



До сих пор остаётся актуальным высказывание филолога, индолога Фридриха Максимилиана Мюллера: «Если бы меня спросили, что я считаю крупнейшим открытием XIX века в изучении древней истории человечества, я бы привёл простое этимологическое соответствие — санскритское Dyaus Pitar = греческое Zeus Pater = латинское Jupiter».



Между тем наибольший процент слов, сходных по структуре, звучанию и значению с санскритской лексикой, приходится именно на славянские языки, а уже затем на все прочие европейские. Такой вывод и сделал замечательный российский славист Александр Гильфердинг: «Близость необыкновенна».



В подготовленном А.Гильфердингом в 1853 году труде «О сродстве языка славянского с санскритским» в полной мере отразилась его славянофильская позиция, согласно которой культурная история славян обособлена от европейской цивилизации.



«Язык славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова, существующие в санскрите, — пишет Гильфердинг. — В этом отношении близость сравниваемых языков необыкновенна.



Как ни хорошо обработаны новейшими учёными прочие языки европейские, однако ни в одном из них не найдено столько слов, родственных санскритским, при первой попытке изучить сравнительно его лексический состав…



Языки санскритский и русский не отличаются между собой никакими постоянными, органическими изменениями звуков». Гильфердинг заключает, что языки славянские и литовский сходятся с санскритом в пяти звуковых законах, «чуждых прочим ветвям индоевропейского племени».



В частности, в смягчении согласных. Эту близость он объясняет более продолжительным «доисторическим единством и общением». Учёный приводит обширный перечень содержащихся в русском языке и санскрите родственных, по его мнению, слов.









Светлана Жарникова приводит около 80 гидронимов Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, имеющих санскритские корни (см. «О зарождении человеческой цивилизации»,



Среди них Гарава: gara — «напиток», va — «подобный». То есть «подобный напитку».



Или вот Мокша: maksuyu — «быстрый». Или Тара: tara — «переправа».



Санскритолог Дурга Прасад Шастри на конференции в феврале 1964 года в индийском городе Газиабад заявил, что русский язык и санскрит — это два языка в мире, которые похожи друг на друга как никакие прочие. Похожи структурой слов, стилем, синтаксисом.



«Когда я был в Москве, — вспомнил тогда профессор Шастри, — в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали: «двести тридцать четыре».



В недоумении я не мог понять, стою ли перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период, где-то две тысячи лет назад.



понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!).



Вернувшись в Индию, он опубликовал статью о близости русского и санскрита. Санскритолог Шастри считал, что русские говорят на измененной форме санскрита! «Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит.



И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…»

Шастри также посетил деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и был приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина, представляя молодую чету, сказала по-русски: «On moy seen i ona moya snokha» (Он — мой сын и она — моя сноха).



«Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!»



Русское слово seen (сын) — это son в английском и soonu в санскрите… Русское слово snokha — это санскритское snukha, которое может быть произнесено так же, как и в русском.



Отношения между сыном и женой сына также описывается похожими словами двух языков… «Вот другое русское выражение: To vash dom, etot nash dom (То — ваш дом, этот — наш дом). На санскрите: Tat vas dham, etat nas dham…



Схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде…



«В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов».

