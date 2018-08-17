Почему русские говорят на санскрите?



2 июля 1872 года в городке Каргополь нынешней Архангельской области умер Александр Гильфердинг — дипломат, политик, учёный-славяновед, член-корреспондент Петербургской академии наук.



Он одним из первых в России исследовал санскрит и связь этого древнеиндийского литературного языка с языками славянскими. В XIX веке в поисках истоков отечественной цивилизации российские учёные вновь и вновь обращались к санскриту.



Появившаяся тогда теория об общих корнях славян и ариев получила поддержку у таких видных славистов столетия, как Измаил Срезневский и Александр Афанасьев. Однако сам санскрит был открыт для науки не в России.



В 1786 году внимание европейцев на него обратил Уильям Джонс, востоковед и филолог, основатель Британского азиатского общества в Калькутте.



«Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной структурой, — отмечал Джонс, — он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем латинский, и более изыскан, чем каждый из них. И в то же время он носит столь близкое сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в грамматических формах, что это вряд ли может быть случайностью».





Санскрит, который только в письменной форме существует более двух тысячелетий, был признан эталонной мерой, отправной точкой при исследовании европейских языков.



Стала складываться концепция их генеалогического единства, в лингвистике возник сравнительно-исторический метод.



До сих пор остаётся актуальным высказывание филолога, индолога Фридриха Максимилиана Мюллера: «Если бы меня спросили, что я считаю крупнейшим открытием XIX века в изучении древней истории человечества, я бы привёл простое этимологическое соответствие — санскритское Dyaus Pitar = греческое Zeus Pater = латинское Jupiter».



Между тем наибольший процент слов, сходных по структуре, звучанию и значению с санскритской лексикой, приходится именно на славянские языки, а уже затем на все прочие европейские. Такой вывод и сделал замечательный российский славист Александр Гильфердинг: «Близость необыкновенна».



В подготовленном А.Гильфердингом в 1853 году труде «О сродстве языка славянского с санскритским» в полной мере отразилась его славянофильская позиция, согласно которой культурная история славян обособлена от европейской цивилизации.



«Язык славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова, существующие в санскрите, — пишет Гильфердинг. — В этом отношении близость сравниваемых языков необыкновенна.



Как ни хорошо обработаны новейшими учёными прочие языки европейские, однако ни в одном из них не найдено столько слов, родственных санскритским, при первой попытке изучить сравнительно его лексический состав…



Языки санскритский и русский не отличаются между собой никакими постоянными, органическими изменениями звуков». Гильфердинг заключает, что языки славянские и литовский сходятся с санскритом в пяти звуковых законах, «чуждых прочим ветвям индоевропейского племени».



В частности, в смягчении согласных. Эту близость он объясняет более продолжительным «доисторическим единством и общением». Учёный приводит обширный перечень содержащихся в русском языке и санскрите родственных, по его мнению, слов.





Вот примеры лишь нескольких таких словарных пар: «Агнец»: aghna — «неприкосновенный»; «амбар»: ambarajami — «собираю, коплю»; «валить»: val — «двигать»; «видеть»: vid — «узнавать»; «диво»: div — «блестеть»; «каяться»: khai — «сожалеть»; «канючить»: kan — «стонать, жаловаться»; «лупить»: lup — «лупить, резать»; «малина»: malin — «кустарник»; «пакость»: phakk — «бесчестно поступать»; «питать»: pitu — «пища»; «улей»: ulva — «дупло».



Хорватский славист Ватрослав Ягич отметил монографию Гильфердинга, признав в его анализе ряд верных наблюдений, но в целом отнёсся к этой работе скептически. По мнению Ягича, в своём стремлении объять необъятное, то есть весь санскритско-славянский лексикон, автор во многих случаях образовывал словарные пары по кажущемуся созвучию либо, при близости значений, не учитывал более точные звуковые признаки.



В 1854—1855 годах в «Московских ведомостях», а в 1859-м в «Русской беседе» был опубликован цикл статей Гильфердинга «Письма об истории сербов и болгар».



Его перу принадлежат статьи: «Когда изобретена славянская азбука?», «Имел ли Кирилл непосредственное влияние на русских славян?», «Кириллица ли изобретена Кириллом?», «Как относятся к Кириллу и Мефодию современные славяне?».



В 1856 году Гильфердинг назначен консулом в Боснию и Герцеговину, где он посещает местные библиотеки и где ему удаётся благодаря личным связям собрать уникальную коллекцию старинных, частью пергаментных манускриптов. Десятки редчайших образцов южнославянского письма спустя 12 лет учёный подарит Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге.



Санскрит, великий ведический язык, который не только для Александра Гильфердинга был неотделим от идеи славянской взаимности и единого пращура, синонимичен ей.



С момента выхода монографии «О сродстве языка славянского с санскритским» прошло полтора с лишним столетия. В XX веке учёные, в частности выдающиеся слависты Олег Трубачёв и Владимир Топоров, проделали колоссальную работу по анализу лексики русского и индоевропейского языков.



Исследования, уже на материале топонимики и элементов культа славян и ариев, продолжили индологи Григорий Бонгард-Левин и Наталья Гусева, иранист и скифолог Эдвин Грантовский, этнограф Светлана Жарникова.



Установлено, что русский язык содержит более двухсот корней, имеющих соответствия в санскрите. Достаточно вспомнить такие слова, как «мать», «сын», «дом», «живой», «дверь», «волна».



Выявлению родства арийских и славянских народов помогают археология, этнография, фольклористика, этнолингвистика и другие научные дисциплины.



Владимир Топоров в статье «Праславянская культура в зеркале личных имён. Элемент mir-» всесторонне рассматривает употребление праславянского корня mir- в древне-русском, хорватском, польском и других славянских языках.



И сравнивает его с использованием в санскрите слова mitra.



Известно, что в пантеоне Ригведы, собрании 1017 священных гимнов, солнечное божество Митра олицетворяло единство, планетарную справедливость, согласие в браке.



В славянских же языках и вселенную, и единство людей, и справедливость, и согласие в браке принято называть одним и тем же словом «мир». Bog vam daj mir i blagoslov — эта фраза всегда звучит в ходе хорватского венчального обряда.





русском языке слово «мир» до сих пор используется в значении «народ»: «собраться всем миром». А в Ригведе есть выражение Mitro janan yatayati bruvano, что значит: «Митра людей собирает, приводит в порядок». Элемент mir- присутствует и в славянских именах: Казимир, Ладомир, Мирослав, Радомир, Владимир.









Светлана Жарникова приводит около 80 гидронимов Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, имеющих санскритские корни (см. «О зарождении человеческой цивилизации»,



Среди них Гарава: gara — «напиток», va — «подобный». То есть «подобный напитку».



Или вот Мокша: maksuyu — «быстрый». Или Тара: tara — «переправа».



Санскритолог Дурга Прасад Шастри на конференции в феврале 1964 года в индийском городе Газиабад заявил, что русский язык и санскрит — это два языка в мире, которые похожи друг на друга как никакие прочие. Похожи структурой слов, стилем, синтаксисом.



«Когда я был в Москве, — вспомнил тогда профессор Шастри, — в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали: «двести тридцать четыре».



В недоумении я не мог понять, стою ли перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период, где-то две тысячи лет назад.



На санскрите 234 будет dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие — столь близкое произношение — до наших дней. Что касается топонимики, исключительно древнего среза лексики, включающего имена рек, озёр, холмов, то эти названия сохраняются веками и тысячелетиями и потому особенно ценны.Светлана Жарникова приводит около 80 гидронимов Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, имеющих санскритские корни (см. «О зарождении человеческой цивилизации», http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00162990.htm ).Среди них Гарава: gara — «напиток», va — «подобный». То есть «подобный напитку».Или вот Мокша: maksuyu — «быстрый». Или Тара: tara — «переправа».Санскритолог Дурга Прасад Шастри на конференции в феврале 1964 года в индийском городе Газиабад заявил, что русский язык и санскрит — это два языка в мире, которые похожи друг на друга как никакие прочие. Похожи структурой слов, стилем, синтаксисом.«Когда я был в Москве, — вспомнил тогда профессор Шастри, — в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали: «двести тридцать четыре».В недоумении я не мог понять, стою ли перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период, где-то две тысячи лет назад.На санскрите 234 будет dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие — столь близкое произношение — до наших дней.



К этому стоит добавить также, что Дурга Прасад Шастри после двух недель пребы вания в России сказал переводчику (Н.Гусевой): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!).



Вернувшись в Индию, он опубликовал статью о близости русского и санскрита. Санскритолог Шастри считал, что русские говорят на измененной форме санскрита! «Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит.



И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики. Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…»



Шастри также посетил деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и был приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина, представляя молодую чету, сказала по-русски: «On moy seen i ona moya snokha» (Он — мой сын и она — моя сноха).



«Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!»



Русское слово seen (сын) — это son в английском и soonu в санскрите… Русское слово snokha — это санскритское snukha, которое может быть произнесено так же, как и в русском.



Отношения между сыном и женой сына также описывается похожими словами двух языков… «Вот другое русское выражение: To vash dom, etot nash dom (То — ваш дом, этот — наш дом). На санскрите: Tat vas dham, etat nas dham…



Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол is, без чего приведенное выше предложение не может сущест вовать ни в одном из этих языков.



Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки is, оставаясь при этом совершенно верными и грамматически и идеоматически. Само слово is похоже на est в русском и asti санскрита. И даже более того, русское estestvo и санскритское astitva означают в обоих языках «существование»…



Схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде…



«В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов». вания в России сказал переводчику (Н.Гусевой): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я



Представляет интерес в этой связи графика букв, которыми был занисан исходный текст «Велесовой книги». Это шрифт азбуки, которую некоторые справедливо называют «Влесовицей» (или «Велесовицей»).



Дело в том, что «Велесова книга» написана буквами, расположенными не на строке, а под строкой — в отличие от всех алфавитов — кроме Деванагари, алфавита Санскрита и современных индоарийских языков. И это очень знаменательно, т.к. указывает не только на этимологическое родство русского и санскрита (что давно уже известно), но и на непосредственную их близость 12 . Что касается данной схожести, то можно упомянуть описываемый Ю.П.Миролюбовым эпизод 13 : «… старый дед на хуторе к северу от Екатеринослава нас уверял: „В старовину люди грамоте знали!



Другой грамоте, чем теперь, а писали ее крючками, вели черту Богови (т.е. Богу), а под нее крючки лепили, и читать по ней знали!“



Только теперь, вспоминая эти слова, приходится думать, что дед говорил правду. Санскритские надписи пишутся именно так, что ведется черта, а под ней ставятся разные крючки. Как могло сохраниться такое тысячелетней давности воспоминание — не наше дело отвечать, а что оно означало, мы понимаем.



Вероятно, жила еще традиция, изустно передававшая многое, что христианство стерло из памяти большинства. Знали такую устную традицию немногие, но упорно ее передавали другим. Думается, что после революции эта традиция окажется окончательно прерванной, а потому ее и записываем».



Что традиция оказалась прерванной — тут Ю.Миролюбов, как это ни прискорбно, но, видимо, прав.



Об открывающихся при изучении Влескниги индо-русских древнейших связях можно написать целое исследование, с привлечением многих, особенно появившихся в последнее время научных данных.



Пока же, кроме уже упомянутого выше, можно сказать о том, что при внимательном изучении начертаний русских букв (как нынешних, также и церковнославянских) и санскритских букв алфавита Деванагари можно заметить связь между ними.



Прослеживаются буквально небольшие изменения, путем которых, как можно думать, из знаков Деванагари (или подобных им) могли образоваться русские буквы.



До сих пор близость индийских арьев и арьев славянских оставалась в рамках предположений, которые считались сомнительными и не стоящими более пристального внимания.



В то же самое время известна почти полная тождественность распространенных элементов орнаментации и символов, а некоторые русские народные глиняные игрушки практически неотличимы от таковых индийских.



Что касается языка, то списки русско-санскритских параллелей весьма внушительны — см., например, приложение к «Санскритско-русскому словарю» В.А. Кочергиной и чрезвычайно интересную работу Н.Р.Гусевой «Русские сквозь тысячелетия».

Когда история и культура народа освящена глубокой давностью времен, она становится тем более ценной.



Как еще можно расценить перспективы, когда появляются реальные факты древнейших связей русского народа с арийскими народами Индии?

Вработе Г.С.Гриневича «Сколько тысячелетий славянской письменности» приводится интересное наблюдение, что в древнеславянской слоговой письменности использовалась косая черточка, помещающаяся внизу строки после знака, которая показывала, что данный знак читается как согласная без гласной. Для той же цели в индийском письме деванагари используется точно так же выглядящий знак, санскр. вирама / вирам „прекращение, остановка“.



Современные научные (западные) данные говорят о том, что возраст Де-ванагари сравнительно невелик. Однако есть веские причины полагать, что эти данные недостаточно точны.



Поскольку ведийская традиция долгое время передавалась изустно, для этого были разработаны специальные мнемонические приемы для абсолютно верного запоминания текстов.

Согласно современной индологии, древнейшие из Вед относятся к концу II — началу I тысячелетия до н.э. Согласно же индийской традиции они неизмеримо древнее. Научная хронология дается на основании анализа языка, на котором они были кодифицированы (записаны), — сначала, возможно, и каким-то другим алфавитом, а после буквами алфавита Брахми.



Брахми предшествовал практически полностью отличающемуся от него графически алфавиту Нагари, формой которого является Деванагари. Самые древние имеющиеся в распоряжении научной общественности рукописи, написанные Брахми, относятся к 253 году до н.э.



Буквы же алфавита Деванагари, как считается, были выработаны позже, являясь переработкой алфавита Нагари, появившегося, как считают ученые, примерно в VII веке н.э. Велесову книгу можно датировать IX веком, то есть все-таки века на два позже.



Поэтому, по мнению Н.Слатина, не будет слишком натянутым предположение, что, в силу схожих черт как Влесовицы, так и Нагари / Деванагари, возможно существование еще не найденного алфавита, являющегося их общим предком, а эти алфавиты (Влесовица и Деванагари) стали достоянием славян и индийцев.

Показанная неразрывная и прямая связь между таким древнейшим языком как Санскрит и русским языком свидетельствует только в пользу древности нашего языка, о чем мы уже неоднократно отмечали. Почему от нашего древнего языка не осталось никаких письменных свидетельств? Да очень просто — все необходимые знания запоминались и таким образом по памяти передавались из поколения в поколение.



Существовали, как указано выше, мнемонические приемы для абсолютно верного запоминания текстов. Доказательством этому являются древнеиндийские Веды, которые многие тысячелетия сохранялись именно благодаря такой технике и были записаны на бумагу только чуть более 2 тысячелетий назад.









О близости русского и санскрита см. Гусева Н.Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. — М., 1998.

Миролюбов Ю.П. Сакральное Руси, т. I, с. 103.



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Это отрывок из книги Ю.В. Максименко „Русский язык — основа древнейшей письменности”.

Источник: ss69100.livejournal.com