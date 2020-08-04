Белоруссия наращивает военную группировку у границ с Россией — появилось объяснение Минобороны
Военная истерия в Белоруссии продолжает набирать обороты.
Напомним, вчера стало известно, что соединения вооруженных сил Белоруссии начали выдвигаться к государственной границе с Россией.
Сегодня в Министерстве обороны Республики Беларусь (РБ) заявили, что с 11 августа в Витебской области (граничит со Смоленской и Псковской областями РФ — прим. РВ) пройдут военные сборы для резервистов.
При этом, в оборонном ведомстве уточнили, что массовая рассылка повесток военнообязанным, о которой стало известно сегодня, связана с непрерывным процессом переподготовки резервистов.
Военнообязанные регулярно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года, утверждают в Минобороны РБ.
Возможно, так оно и есть, но в настоящий момент сборы удивительным образом совпали с обострением двусторонних отношений между Минском и Москвой, вызванным задержанием под Минском 33 граждан РФ, которых власти считают причастными к в подготовке массовых беспорядков в период избирательной кампании.
Отметим, что в ходе своего сегодняшнего обращения к народу и парламенту белорусский лидер Александр Лукашенко сделал громкое заявление о задержанных бойцах ЧВК, которое больше похоже на угрозу в адрес России.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596539142
Всегда думал и сейчас, что сажать в тюрьму и допрашивать без статьи осуждения неправильно.
Надеюсь что после выборов “террористов” отпустят в Россию, потому что в Турцию они уже не хотят.
Их не отпустят. Пиндосам надо, чтобы их отдали в украину, где их замочат. Тогда у Луки назад дороги не будет и придётся воевать с Россией…
Пиндосам какая разница?
А вот НЕ пиндосам этот уССатый сильно надоел.
И так его подставить это ВЫСШИЙ пилотаж.
Война с Россией? Чем?
Война с Белоруссией ? Зачем ?
Внешних врагов назначил АГЛ.Тут как в шахматах, взялся, ходи.
Перестраховывается:
“местные элиты подобраны так, что ему не грозят – могут только друг друга подставлять
а из внешних игроков никому не охота в это болото…
например, Кремль вполне устраивает батька в качестве наказания белорусским элитам за их общее хамство и предательство, к тому же будет повод снять с дотации весь колхоз и направить его все же зарабатывать деньги в Европе в том числе для российского бизнеса, того же Росатома
поляков и литовцев тоже батька устраивает как гарант дальнейшего дрейфа от России и одновременно ослабления государства
Западу – вообще не до Минска, а если что-то менять, то придется вокруг бодаться немцам с англичанами и американцами, да и риск быстрого коллапса и потом пророссийского разворота элит”
П.С.Видишь Избиратель ,кроме русофобской Польше вы никому не интересны и насильно тем более.А прозреть народ не может сам по себе ,ну долго это ,элита поскорее соориентируется,акелла устал.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ Мари.
Шёлковый путь.
ТРИЛЛИОНЫ….
Это хапнут Ротенберги и Райфазены а остальные действительно как хотят.
Лукашенко там или хоть Порошенко…..
Какая разница
Китайцам придется искать обходной путь, ибо партнер ненадежен.
Путей других НЕТ.
А ненадёжных партнёров проще снести….
Вот!А как снести того, кто выглядывая из за плеча старшего брата (России) пихает всем факи.В том числе и старшему брату.
Нет никаких братьев ))
Даже россияне друг-другу не братья ))
А как снесут увидим ))
Не долго осталось подождать ))
Или Вы хотите почитать ответ задачки в конце учебника?
Ответов не знает ни кто, а риторикой про братство АГЛ доил Россию более 20 лет.
Доит это МИФ.
Ему дают в ДОЛГ…….
Если вы набрались долгов в БАНКЕ Вы доите банк?
ха-ха….
И можете обвинять банк в братстве или небратстве….
Рассказывать Вашей обречённой СЕМЬЕ как АГЛ народу
Так отдавать будут другие. Тут именно процесс дойки.Пока позволяли.
Некоторые представители этой элиты во время обращения к народу так зевали, что я сильно сомневаюсь, что они уцелеют в случае переназначения АГЛ.
Похоже подтягиваются к границе с Россией чтобы сдаться.
Сергеев хоть посмешил ,а то все глобально и серьезно до жути
Под видом учений, Лукашенко готовит армию на случай массовых протестов.
А сколько у него армии?
Больше чем у Монако?
Вместе с МВД больше 150000 чел.
Ого
стописят.
И в Крыму была армия в СТОПИСЯТ…..
Совпадение?
Я не поо мощь, я про колличество.
Похоже мы перенимаем северокорейский путь развития.