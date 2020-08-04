Белоруссия наращивает военную группировку у границ с Россией — появилось объяснение Минобороны

Военная истерия в Белоруссии продолжает набирать обороты.

Напомним, вчера стало известно, что соединения вооруженных сил Белоруссии начали выдвигаться к государственной границе с Россией.

Сегодня в Министерстве обороны Республики Беларусь (РБ) заявили, что с 11 августа в Витебской области (граничит со Смоленской и Псковской областями РФ — прим. РВ) пройдут военные сборы для резервистов.

При этом, в оборонном ведомстве уточнили, что массовая рассылка повесток военнообязанным, о которой стало известно сегодня, связана с непрерывным процессом переподготовки резервистов.

Военнообязанные регулярно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года, утверждают в Минобороны РБ.

Возможно, так оно и есть, но в настоящий момент сборы удивительным образом совпали с обострением двусторонних отношений между Минском и Москвой, вызванным задержанием под Минском 33 граждан РФ, которых власти считают причастными к в подготовке массовых беспорядков в период избирательной кампании.

Отметим, что в ходе своего сегодняшнего обращения к народу и парламенту белорусский лидер Александр Лукашенко сделал громкое заявление о задержанных бойцах ЧВК, которое больше похоже на угрозу в адрес России.

Читайте также: Выборы отменяются? — тайна обращения Лукашенко 4 августа