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Белоруссия наращивает военную группировку у границ с Россией — появилось объяснение Минобороны

15:24. 4 августа 2020 404 просмотра 24 коммент. Опубликовал:
Белоруссия наращивает военную группировку у границ с Россией — появилось объяснение Минобороны | Русская весна

Военная истерия в Белоруссии продолжает набирать обороты.

Напомним, вчера стало известно, что соединения вооруженных сил Белоруссии начали выдвигаться к государственной границе с Россией.

Сегодня в Министерстве обороны Республики Беларусь (РБ) заявили, что с 11 августа в Витебской области (граничит со Смоленской и Псковской областями РФ — прим. РВ) пройдут военные сборы для резервистов.

При этом, в оборонном ведомстве уточнили, что массовая рассылка повесток военнообязанным, о которой стало известно сегодня, связана с непрерывным процессом переподготовки резервистов.

Военнообязанные регулярно призываются на сборы разной продолжительности в течение всего года, утверждают в Минобороны РБ.

Возможно, так оно и есть, но в настоящий момент сборы удивительным образом совпали с обострением двусторонних отношений между Минском и Москвой, вызванным задержанием под Минском 33 граждан РФ, которых власти считают причастными к в подготовке массовых беспорядков в период избирательной кампании.

Отметим, что в ходе своего сегодняшнего обращения к народу и парламенту белорусский лидер Александр Лукашенко сделал громкое заявление о задержанных бойцах ЧВК, которое больше похоже на угрозу в адрес России.

Читайте также: Выборы отменяются? — тайна обращения Лукашенко 4 августа

Источник: https://rusvesna.su/news/1596539142

Метки: Новости

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