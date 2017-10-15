НАТО стягивает крупные подразделения к российским границам (ФОТО)

Североатлантический альянс собирает силы у западной границы России — только в Польше НАТО уже разместило целую бронетанковую дивизию.

Многонациональные батальоны, сформированные в Восточной Европе, — прикрытие для переброски значительных сил в регион, считают эксперты.

Эта политика проводится под предлогом «российской агрессии» на Украине.

Однако в действительности альянс начал готовить плацдарм против РФ задолго до киевского переворота.

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НАТО усиленно наращивает военный потенциал вдоль западных границ России.

В ноябре 2017 года США перебросят в Латвию 76 вертолётов Black Hawk, Apache и Chinook. Техника будет доставлена из Техаса в Прибалтику по морю.

Как сообщается в документах Пентагона, вертолёты приписаны к 10-й бригаде армейской авиации ВС США. В настоящее время американское оборонное ведомство подыскивает подходящие для миссии грузовые суда.

Передислокация боевых вертолётов необходима для обеспечения авиационной поддержки при выполнении задач Европейским командованием ВС США. Прежде всего речь идёт об операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость», — прим. ред.) — комплексе военных мероприятий НАТО и США, направленных на «сдерживание России».

Операция была запущена альянсом весной 2014 года, после присоединения Крыма к России, на фоне военно-политического кризиса на Украине.

Игорь Конашенков / РИА Новости

12 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о переброске подразделений ВС США в Польшу: 2-я бронетанковая бригада дислоцирована в районе польских населённых пунктов Болеславец, Торунь, Сквежина, Жагань и Дравско-Поморске.

По словам Конашенкова, хотя формально это подразделение проходит как бригада, по численности бронетехники оно относится к механизированной дивизии.

Речь идёт о 87 танках M1A1 Abrams, тяжёлых самоходных гаубицах M109 Paladin, 144 БМП Bradley и ещё приблизительно ста единицах бронетехники.

Всё вооружение остаётся в Польше, американское командование лишь заменило личный состав — место военнослужащих 3-й бронетанковой бригады на польской территории заняли солдаты и офицеры 2-й бронетанковой бригады ВС США, пояснил Конашенков.

«Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войск де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооружённых сил США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)», — добавил представитель российского оборонного ведомства.

Польский министр обороны Антони Мачеревич, в свою очередь, заявил, что в стране нет дивизии ВС США, но Варшава только приветствовала бы планы Пентагона по переброске на польскую территорию значительных сил.

«В том, что реальная численность бронетехники, стянутой НАТО в Прибалтику и Польшу выше официальной, нет сомнений, — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

— Москва давно предупреждала о том, что НАТО последовательно продвигает свою инфраструктуру к нашим границам, хотя в этом нет никакой необходимости. Судя по всему, альянс сконцентрировал немалые силы на этом направлении — даже одна дивизия, дислоцированная в Польше, это совсем не мало. Россия будет принимать ответные меры — как симметричные, так и асимметричные».

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«Исключительно для обороны»

В январе 2017 года в Германию из США были доставлены сотни танков, артиллерийских установок и другой военной техники, предназначенной для размещения в Прибалтике.

По оценкам экспертов, эта передислокация бронетехники на европейском направлении стала крупнейшей со времён холодной войны. Вместе с вооружениями в Европу были переброшены порядка 4000 военнослужащих из стран НАТО.

Напомним, участники Североатлантического альянса договорились в июле 2016 года о развёртывании в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов НАТО на основе постоянной ротации.

Кроме того, было принято решение о формировании на территории Румынии дополнительной бригады, включающей наземный, воздушный и морской компоненты.

В июне 2017 года командование НАТО объявило о завершении развертывания четырёх батальонов на восточноевропейской территории. Каждое подразделение включает порядка 1000 военнослужащих.

«С российской стороны границ находится группировка, которая насчитывает десятки тысяч человек, так что наши силы находятся там исключительно для обороны, это очевидно», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также военная техника активно перебрасывается альянсом к российским рубежам в ходе непрекращающихся военных манёвров. Только в сентябре 2017 года в Прибалтике и Польше состоялась целая серия военных мероприятий по линии НАТО.

В частности, на территории Польши альянс провёл масштабные межвидовые учения Dragon-2017, в них приняли участие 17 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц боевой техники из 12 стран-участниц.

Учения «Dragon-2017», Польша

27 сентября в Латвии состоялись манёвры ВВС НАТО Ramstein Dust II-17, посвящённые отработке навыков Центра управления воздушными операциями НАТО. 30 сентября в Эстонии начались учения Sibul 2017, в которых приняли участие боевая группа НАТО и добровольческая организация Kaitseliit — участники отработали навыки ведения конвенциональной войны.

Добавим, что в прошлом месяце на латвийской территории также состоялись командные учения НАТО Steadfast Pinnacle 2017.

«НАТО — пристяжной ремень США, позволяющий оказывать влияние на европейскую политику, — отметил в интервью RT военный эксперт, издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов.

— В НАТО есть целый ряд членов, таких как Литва, Латвия, Польша, в меньшей степени — Чехия и Румыния, которые продают себя в качестве «санитарного кордона» против России. Они раскручивают антироссийскую истерию, чтобы поднять свою ценность в глазах Брюсселя и Вашингтона.

По мнению Андрея Кошкина, одной из причин, по которой НАТО тайно аккумулирует большие объёмы военной техники в Прибалтике и Польше, является сложность транспортировки военных грузов через европейские границы.

«Альянс сталкивается с трудностями при переброске своих вооружений в Восточную Европу. Например, для учений „Анаконда-2016“, проходивших на польской территории, техника шла из Германии в Польшу около недели. Зато если техника уже находится на месте, доставить личный состав очень легко», — пояснил эксперт.

Впрочем, командование блока уже работает над так называемым военным шенгеном: предполагается, что страны — участницы ЕС откроют свои границы для перемещения натовских войск. Об этом, в частности, сообщил 9 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я могу заверить, что это ключевой вопрос как внутри НАТО, так и в сотрудничестве между НАТО и Европейским союзом», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, что предпринимает альянс для снижения бюрократических барьеров при переброске армейских сил в Европу.

Украинский фронт

Выступая на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте 9 октября 2017 года, Йенс Столтенберг назвал активность альянса в Восточной Европе ответом на «агрессивные действия России на Украине».

«Здесь, в Румынии, мы стремимся усилить присутствие союзников в Чёрном море. И развёртывание наших сил является прямым ответом на агрессивные действия России на Украине», — цитирует Столтенберга Radio România.

Майдан, Киев, 20 февраля 2014 года

Однако в действительности Североатлантический альянс начал наращивать своё присутствие у западных границ России задолго до украинского кризиса, напоминают эксперты.

«Переворот на Украине произошёл в 2014 году, но ещё задолго до этих событий нацеленная на Россию инфраструктура альянса укреплялась в странах Восточной Европы», — заявил в интервью RT Андрей Кошкин.

Напомним, в 1990 году по итогам американо-советских переговоров госсекретарь США Джеймс Бейкер дал Михаилу Горбачёву обещание, что Североатлантический альянс не станет продвигаться на Восток, если Москва позволит Германии воссоединиться.

Однако эти гарантии были нарушены: в 1999 году к НАТО присоединились Венгрия, Польша и Чехия, а в 2004-м — страны Прибалтики, Болгария, Румыния, Словакия и Словения.

В 2010 году на польской территории была создана база ВС США, на которой союзники разместили американские ракеты ПВО Patriot.

Также Пентагон планирует разместить в Польше ракеты Standard missile 3 (SM-3) Block IIA, способные перехватывать баллистические цели средней и промежуточной дальности. Предполагается, что ПРО появятся в Польше уже в 2018 году.

Ракета Standard missile 3 (SM-3) Block IIA

Американские ПРО Aegis Ashore уже развёрнуты в Румынии. По мнению экспертов, эта система позволяет запускать не только перехватывающие ракеты, но и ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором о РСМД.

Параллельно альянс неуклонно наращивает частоту и масштаб военных учений на восточном фланге. Ещё в 1999 году манёвры кораблей НАТО, осуществляемые в рамках учений Baltops-99 в 30 км от российских территориальных вод, вызвали озабоченность Москвы.

Осенью 2013 года на 11 полигонах в Польше и странах Балтии состоялись крупнейшие межвидовые манёвры НАТО Steadfast Jazz 2013, в них приняли участие 13 военных кораблей, 50 самолётов и вертолётов, 350 бронемашин и свыше 6000 военнослужащих.

Комментируя план учений Steadfast Jazz 2013, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко отметил, что сценарий манёвров был выстроен «по канонам холодной войны».

«И это не может не вызывать у нас недоумения», — подчеркнул постпред.

Хотя командование НАТО объясняет активность блока в Восточной Европе «российской агрессией» по отношению к Украине, следует напомнить, что именно американская сторона оплатила подготовку антироссийского переворота на Украине.

Действия нового украинского режима не только привели к конфликту в Донбассе, но и превратили Украину в потенциального военного противника России.

Как призналась в интервью телеканалу CNN Виктория Нуланд, занимавшая в 2013–2016 годах пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Вашингтон потратил порядка $5 млрд «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству».

«Американцы не те люди, чтобы просто так вложить пять миллиардов в переворот на Украине, — подчеркнул Андрей Кошкин.

— Теперь Украина стала серьёзным военным плацдармом НАТО. Например, в Очаково американские специалисты уже строят центр слежения, на западе Украины очень много натовских учебных центров, не исключено и появление военных баз.

Не говоря уже о том, что и само государство настроено к России очень агрессивно — на этом построена вся политика Киева. Всё это является серьёзной угрозой для национальной безопасности России».

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«Искандеры» и дивизии

В ответ на действия НАТО Москва также вынуждена наращивать оборонный потенциал на юго-западном направлении.

В 2015 году была переформатирована 20-я общевойсковая армия, её штаб был перенесён в Воронеж, части дивизии дислоцированы в Воронежской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Смоленской и Брянской областях России.

В начале 2016 года в Западном военном округе была заново сформирована 1-я гвардейская танковая армия, включившая в себя Кантемировскую танковую и Таманскую мотострелковую дивизии, а также ряд других подразделений ВС РФ.

Напомним, легендарные дивизии были расформированы в 2009 году в связи с переходом на бригадную основу в рамках военной реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

В мае 2016 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о создании трёх новых мотострелковых дивизий — двух в Западном военном округе и одной в Южном.

Кроме того, в 2016 году в Калининградскую область был переброшен ракетный комплекс «Искандер М».

Комментируя размещение оперативно-тактических ракетных комплексов в российском эксклаве, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на этот шаг Москва пошла в связи с деструктивной деятельностью НАТО.

«В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена принимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности», — заявил Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью BBC также отметил, что Москва не может вывести «Искандеры» из Калининградской области именно из-за политики НАТО.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на Европейском континенте», — заявил Песков.

Со своей стороны руководство НАТО пытается представить ответные действия Москвы как ещё одно доказательство «российской угрозы».

Как заявил на пресс-конференции в Литве генсек организации Йенс Столтенберг, альянс реагирует на «значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе».

Особое недовольство США и НАТО вызвали российско-белорусские учения «Запад-2017», состоявшиеся в сентябре.

За учениями наблюдали 95 представителей из 50 стран, однако американская сторона обвинила Москву в непрозрачности манёвров. Об этом ранее заявила постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

Военнослужащие на танке Т-72 на полигоне в Минской области перед началом совместных стратегических учений Белоруссии и России «Запад-2017» / РИА Новости

По мнению экспертов, обвинения, звучащие в адрес российской стороны, по меньшей мере абсурдны.

Напротив, на протяжении длительного периода Москва не рассматривала НАТО в качестве потенциальной угрозы, отношения ухудшились исключительно из-за агрессивной политики альянса.

«На протяжении достаточно долгого периода мы не придавали приоритетного значения укреплению западных рубежей, тогда решались другие задачи, а война с НАТО казалась нереалистичным сценарием. Ситуация начала меняться примерно с 2007 года — после Мюнхенской речи Владимира Путина.

Окончательная же ясность появилась после госпереворота на Украине и реакции Запада на присоединение Крыма к России — Москва начала наращивать инфраструктуру на западном направлении», — подвёл итог Руслан Пухов.

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Надежда Алексеева