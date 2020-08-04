А.Н. Драгункин. Происхождение слов, цифр и букв

Причём СИСТЕМА не только «одно-принципная», но и – повторяю – чётко привязанная к своему «языку ГОВОРЕНИЯ»!!!

По сравнению с пра-алфавитом, о котором, повторяю, сейчас пойдёт речь, другие древние «алфавиты» явно представляют собой его слабые копии или его варианты (тем более, что происхождение их знаков без него вообще необъяснимо и непрослеживаемо), а другие «виды письменности» являются лишь примитивными потугами и/ – ли попытками самоутверждения (их «создателей» – см. эпиграф к странице 214)…

«Алфавит», о котором пойдёт речь далее, не только наиболее полно и точно передаёт звуки РЕЧИ (то есть «произнесённых мыслей» или звукового варианта конкретного «языка говорения), но важным является и то, что происхождение именно его знаков (то есть букв) полностью объяснимо и прослеживаемо.

«Письменность», повторяю, была создана не именно (или: не только) для «отражения» речи на письме, но для передачи речи на расстояние (коммуникация) и во времени (сохранение информации, что также равносильно её «передаче») .

«Ни один из приведённых далее „древних алфавитов“ (включая и их якобы общего семитского „предка“) не имеет привязки к своему языку!!!»



При этом схожесть знаков в разных письменностях078 приводит нас к общему их источнику, а привязка знаков нашей письменности к нашему «языку говорения» чётко показывает, для како́го языка (или: в рамках какого языка) данная «пра – письменность» была создана…

СУТЬ дела в том, что о чём бы мы ни говорили – о «расах», о «народах», о «перемещении народов», об «истории», о «группах языков», об «африканской праматери» (см. стр. 39) – но на Земле НА САМОМ ДЕЛЕ из всего многообразия и разнообразия «письменностей» только наши цифры и только наш алфавит не просто полностью «объяснимы» (с точки зрения их создания), но и чётко привязаны к своему «языку говорения»!!!

Утверждаю, что та система письма (тот «алфавит»), о которой (о котором) пойдёт речь ниже, была создана осознанно (а не методом тыка!), и создавалась – как и цифры – гениями (или: Богами), поскольку при работе над нею (над ним) был использован самый верный способ передачи речи а именно, полное соответствие знаков / букв звукам (своего) «языка говорения» (примеров чего в истории больше нет!).

Я не зря называю создателей (Создателя?) цифр и пра – алфавита «гениями» – он/ – и не только создал/ – и «объяснимые» знаки И для передачи количества (предметов), И для передачи звучания (слов) на письме, но и чётко классифицировал/ – и сами звуки по месту их образования (во рту).

Это помогло им/Ему создать знаки / буквы для передачи (на письме) тех звуков, «изобразить» (нарисовать) которые видимых возможностей (якобы) не было.

– На мой взгляд, Человек обрёл письменность вместе с речью (для более полной реализации возможности передачи информации) – и «письменность» эта (сразу же!) представляла собой (буквенный) АЛФАВИТ, созданный для передачи звуков и (соответственно) слов очень конкретного языка (поскольку именно его слова́ она и передавала!);

– Я уверен и в том, что «План Создателя» (исходим из того, что Он есть …) включал в себя передачу «Человеку» не только языка (с последующим переходом языка в речь), но и готовой системы письма, ПРИВЯЗАННОЙ (именно) к этой речи. То есть в нашем случае можно говорить о первой в мире «полной и упорядоченной СИСТЕМЕ письма» – о первом в мире «алфавите», созданном именно для данного (то есть для нашего!) «языка говорения»…

ПЕРВАЯ ГРУППА



ПЕРВАЯ группа «звуковых знаков» (= букв) –– «изобразительный принцип» (6 знаков: 1 согласная: «Θ» и 5 гласных: «А», «О», «У», «Э», «Ъ»). Причём, обратите внимание: при произнесении первой согласной («Θ») и первых 4 гласных звуков («А», «О», «У», «Э») ВИДНА артикуляция (рта) – поэтому эти звуки можно было «нарисовать» (что и было сделано).

Прошу также отметить, что гласные, входящие в данную «Первую» группу звуков, являются неотъемлемой составляющей некоего (полного и выполняющего свою функцию!) целого, называемого «АЛФАВИТОМ» – без гласных, повторяю, любой алфавит неполон и нефункционален!

ВТОРАЯ ГРУППА:



ВТОРАЯ группа «звуковых знаков» (= букв) – «иероглифический принцип» (9 знаков = буквы «Г», «Д», «Ж», «З», «К», «Л», «Н», «Р», «Х»).

«Нарисовать произношение» этих звуков (то есть «положение органов рта при их произнесении») невозможно, поэтому в данном случае при создании знаков («букв») была использована гениальная и уникальная техника, на 1000% привязывающая «алфавит» к своему «начальному языку говорения», отталкивающаяся от него!

Можно смело сказать, что эта группа «звуковых знаков» (букв) является «упрощёнными иероглифами / идеограммами».

Поскольку передать рисунком «положение органов рта при произнесении данных звуков» невозможно (так как органы рта при этом не видны), то здесь «знаки / рисунки» передают первые согласные названий изображаемых предметов – то есть звуки, с которых названия этих предметов начинаются.

Думаю, что и поздняя «греческолатинская» буква “Z” является одним из вариантов написания нашей «З» – « меи´».

ТРЕТЬЯ ГРУППА







И здесь техника создания звуковых знаков (букв) проста и гениальна (при этом положения органов рта при произнесении звука также не видно).

В данном случае каждый знак / рисунок представляет собой определённое количество «точек», соединённых линией, проведённой одним (максимум двумя) движением кисти / пера / руки.

ЛЮБОЕ расположение 5 «опорных точек» даёт «губно-губные» и/ – ли «губно-зубные» согласные:

ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА

«звуковых знаков» – «составная» или «лигатуры».

Это – 7 «знаков» / букв, передающих 6 «двойных» звуков + знак для звука «Ы». Данные знаки были получены путём сложения / слияния уже имевшихся знаков, передающих звуки, из которых дан – Диакритический знак «» является, по моему́ мнению, просто «реминисценцией» точки, которую всё равно куда-то (тогда ещё) нужно было ставить:

«двойной» звук состоит:

«Е», «Й», «Ы», «Ц», «Щ», «Ю» и «Я».

Всё чрезвычайно просто и логично:

Буква «Е» (произносится как слитное «йэ») является явной скорописной лигатурой букв «I» и «Э» («IЭ») – при этом от «э» остались 3 горизонтальные палочки, но при слитном скорописании потерялась её правая «спинка».

«I+Э» «IЭ» «Е».



















А ВОТ → и СВОДНАЯ ТАБЛИЦА русского АЛФАВИТА – ВСЕ 33 буквы которого имеют ОБЪЯСНИМОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ и составляют цельную и единую СИСТЕМУ:

РЕЗЮМЕ 1

Данный АЛФАВИТ является единственным на Земле видом письменности, происхождение которой может быть полностью объяснено (с позиций только русского языка!), и которая представляет собой единую, объяснимую и прослеживаемую СИСТЕМУ, передающую на письме ВСЕ звуки языка, для которого

эта письменность и была создана..;

«Разговоры» («рассуждения» и болтология) обо всех остальных «системах письменности» (эт-русская письменность, германские и славянские «руны», кельтский «огам»*, албанские алфавиты и пр.) являются темой «какой-нибудь другой» книги (другого автора!), поскольку раз эти системы письменности (якобы!) «произошли от греческого / латинского алфавита», а греческий / латинский алфавиты произошли (от русского, то здесь и говорить больше не́ о чем (кроме как о «ша – гах развития» и пр. – а для этого гениальность не нужна!) … Я же дошёл до «самого начала»..!

РЕЗЮМЕ 2

Я выявил факт (и предъявил его миру) наличия в мире единственной «пошагово-объяснимой», восстановляемой и целостной «системы количе-ственных и звуковых знаков» (то есть «цифр» и «букв»), которая не могла быть составлена «по кусочкам» или «надёргана» из других (более поздних) систем, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ К ТОМУ ЖЕ «СИСТЕМОЙ» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ…

«Истина начинает торжествовать над мифами лишь при условии, что поколеблена прочность базы, на которой эти мифы были созданы». М. К. Залесская, «Рихард Вагнер».

КАРДИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

(общемирового значения):

МОГ ЛИ «ФИНИКИЙСКИЙ АЛФАВИТ» БЫТЬ «ПРАРОДИТЕЛЕМ» ДРУГИХ АЛФАВИТОВ?

Этрусский / венетский алфавит:

О «латинском» алфавите…

«Латинский алфавит», думаю, был создан на базе греческого алфавита, хотя буква «F» (5 – точечная «»), например, была взята из этрусского (вместо «5—то – чечной» же русско-греческой «Ф» – «»).

То, что латинский алфавит был создан на базе греческого, а не этрусского алфавита, доказывает форма латинских букв (идентичная именно буквам греческим).

Некоторые «греческие» буквы, став «латинскими», сохранили и своё написание, и своё чтение:

Русские (пра-алфавит): А Е З I М О Т

Греческие: A Е Z I М O T Латинские: A E Z I M O T,

тогда как об остальных «греческо-латинских» буквах нужно поговорить особо…

В греческом буквы «Б» нет (звук «б» передаётся при помощи буквосочетания «мп» / «mπ»). В то же время в некоторых романских диалектах (например, в испанском, на базе которого могла быть создана «латынь») буква «V» передаёт звук, являющийся чем – то средним между «б» и «в».



Возможно, именно поэтому (с одной стороны – похожесть звучания и написания [«Б» и «В»], с другой – чтобы избежать путаницы) для передачи звука «б» создателями «латинского» алфавита и была взята «греческая» буква «В» (кстати, эта буква в звучании «Б» есть уже и в этрусской надписи из Сондрио).



Тем более, что конкретная буква «V», передающая соответствующий звук (см. далее), уже была.

Буква «C ” в ранней латыни во всех положениях читалась как «К», поэтому можно было бы (но см. стр. 70) предположить и то, что она является урезанным (скорописным?) вариантом буквы «К» (»» → «» → «»). Кстати, и она (ещё в форме “ <») имеется в эт-русской надписи из Сонрио.



О том, что данная буква сначала не читалась как «С», свидетельствует тот факт, что в латинском была и конкретная буква «S», произошедшая от «Σ» (которая сама произошла от русской «»).

Буква «D» является одной из форм написания (скорописания) буквы “∆», точно так же как и «d», являющаяся формой рукописного «д».

Буква «E», которая в рамках нашего языка была когда-то создана как лигатура («слияние») букв «I» и

«Э» (стр. 182), ещё в греческом чуть изменила своё произношение – и из слитного («йотированного») звука «IЭ» превратилась в простое «Э».

Буква «F», повторяю, (видимо, из «патриотическо-италийских» соображений) была взята из этрусского алфавита (вместо русско-греческой «Ф»).

Вглядитесь в букву «G» … «G» – это звонкое «C ” (то есть озвончённое «К»).

Александр Николаевич Драгункин



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