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Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО)

06:45. 3 августа 2020 71 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В США штат Калифорния с пятницы, 31 июля, охвачен огнем, из зоны бедствия эвакуировали почти восемь тысяч людей. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что лесной пожар распространился на площадь около пяти гектаров. К ликвидации стихийного бедствия привлечены 375 спасателей, вертолеты и бульдозеры.

При этом тушение пожара усложняется сильным ветром и жарой — днем температура в штате поднимается до 41 градуса. Однако о пострадавших пока не сообщалось.

Как уверяют местные власти, эвакуационные центры, созданные для граждан, вынужденных покинуть свои дома, работают с соблюдением карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.

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Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1596426033

Метки: Новости

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