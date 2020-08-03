Калифорния пылает: эвакуированы тысячи людей (ФОТО, ВИДЕО)
В США штат Калифорния с пятницы, 31 июля, охвачен огнем, из зоны бедствия эвакуировали почти восемь тысяч людей. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что лесной пожар распространился на площадь около пяти гектаров. К ликвидации стихийного бедствия привлечены 375 спасателей, вертолеты и бульдозеры.
При этом тушение пожара усложняется сильным ветром и жарой — днем температура в штате поднимается до 41 градуса. Однако о пострадавших пока не сообщалось.
Как уверяют местные власти, эвакуационные центры, созданные для граждан, вынужденных покинуть свои дома, работают с соблюдением карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596426033
Фото впечатляют!