Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами её отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку.

И конечно, в год 75-летия Победы особые слова признательности и благодарности — героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне.

Убеждён, вы никогда не подведёте, будете твёрдо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооружённых сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», — сказано в поздравлении главы государства.

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