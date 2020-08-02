600 единиц нового и модернизированного вооружения для ВДВ на 90-летие

Воздушно-десантным войскам в воскресенье исполняется 90 лет. До конца текущего года они получат более 15 тыс. комплектов средств десантирования, свыше 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортёры, средства радиоэлектронной борьбы, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения», — сообщил Сердюков в интервью, которое опубликовала газета «Красная звезда».

По словам командующего, в ВДВ 1 января 2021 года планируется «достичь уровня обеспеченности современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) более 70 процентов».

В конце декабря прошлого года Сердюков сообщал, что доля современной техники в ВДВ превысила 63%.

«Доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники на сегодня составляет более 63%, воздушно-десантной техники — 95%», — доложил Сердюков 27 декабря на селекторном совещании в Минобороны.

Между тем, в феврале командующий сообщал, что уровень современных ВВСТ в ВДВ России к концу года составит почти 68%.

«Выполнение заданий государственного оборонного заказа позволит к исходу 2019 года довести уровень современной техники и вооружения в ВДВ до 67,9%», — сообщил Сердюков 22 февраля в интервью газете «Красная звезда».

ВДВ — род войск Вооружённых сил РФ, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВДВ способны решать задачи любой сложности.

«Сегодня Воздушно-десантные войска — это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности», — отметил Шойгу в субботу на военно-спортивном празднике, который прошёл на подмосковном полигоне «Алабино» в связи с 90-летием ВДВ.

В последние годы ВДВ существенно наращивали боевой потенциал.

В частности, в ноябре 2018 года военные сообщили о решении усилить войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале прошлого года Сердюков сообщил, что в 2018 году численность ВДВ была увеличена.

В апреле 2019 года Минобороны РФ информировало, что две дивизии и одна бригада ВДВ усилены танковыми батальонами. Ранее в ВДВ танков не было.

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