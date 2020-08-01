Открытие Матросского бульвара в Севастополе
22:16. 1 августа 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня в Севастополе официально открыли реконструированный Матросский бульвар.
Про саму реконструкцию смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6063061.html
Плюс документальный фильм "Время защищать камни", в котором показана вся эпопея с реконструкцией Матросского бульвара.
https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/matrosskiy-bul-var-posle-rekonstrukcii-otkryt-v-sevastopole – еще фото тут
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6064445.html