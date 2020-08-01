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Открытие Матросского бульвара в Севастополе

22:16. 1 августа 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в Севастополе официально открыли реконструированный Матросский бульвар.
Про саму реконструкцию смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6063061.html





Плюс документальный фильм "Время защищать камни", в котором показана вся эпопея с реконструкцией Матросского бульвара.















https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/matrosskiy-bul-var-posle-rekonstrukcii-otkryt-v-sevastopole – еще фото тут

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6064445.html

Метки: Видео, крым, севастополь, фотографии

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