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Открытым текстом 05.02.2021

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Ненадолго, увы…

Второго февраля в жизни знаменитого организатора массовых беспорядков с участием несовершеннолетних начался новый этап. Куда он по этапу побредёт — пока неведомо. Но известно, что ненадолго, увы.

Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Анатольевича Навального виновным в многократном нарушении правил отбывания условного лишения свободы на три с половиной года и заменил его реальным заключением в колонии общего режима на два года восемь месяцев: остальное он отбыл под домашним арестом во время следствия.

На суде открытым текстом сообщено: мошенник, осуждённый за хищение вместе с братом почти тридцати миллионов рублей у российского отделения французской фирмы «Ив Роше», совершил шестьдесят нарушений. В том числе в 2020 году шесть раз пропускал обязательный, раз в две недели, заход в полицейский участок по месту жительства, еще до поездки в Томск, где его свалил приступ панкреатита.

Как говорится, кому мало — прокурор добавит. Открытым текстом сообщаю: в прошлом году в Российской Федерации восемнадцати тысячам человек условное заключение заменено реальным за нарушения правил или совершение новых правонарушений. Навальный ухитрился совершить новое уголовное преступление во время испытательного срока за предыдущее — и его даже тогда не отправили за решётку. Два условных срока! При том, что второе нарушение закона автоматически превращает и первый, и второй срок в реальные!

Открытым текстом спрашиваю: за что его так миловали? Он же сам, ожидая в «Матросской тишине» суда, сказал по Скайпу журналистам: на него многие законы РФ не распространяются. А уж за нарушения порядка отбывания испытательного срока ему всего лишь этот срок продлевали.

Теперь, похоже, испытание закончено. И не помогли ему в ходе судебного заседания ни оскорбления в адрес обвинителя и судьи, ни попытки сослаться на решения Европейского суда по правам человека: тот как раз признал дело «Ив Роше» никоим образом не политическим, а вполне уголовным.

Украл — в тюрьму. Всё по закону, наконец. Надеюсь, теперь начнутся испытания и для тех, кто всё это время крышевал Навального, позволяя ему вовлекать в противоправные деяния многие тысячи несовершенноумных.

Как выглядят иностранные агенты

Полтора десятилетия назад Федеральная служба безопасности огласила новый способ связи британских разведчиков с их агентами в Москве: камень, начинённый радиостанцией с системой записи, — подойдёшь к нему достаточно близко и можешь передать туда накопленное или получить то, что записал другой.

Рукопожатные неполживцы всполошились: что вы нам липу впариваете — неужто в наш век Интернета возможен такой примитив?

А ещё лет через пять начальник канцелярии бывшего британского премьера подтвердил: был такой камень. Открытым текстом спрашиваю: думаете, кто-то из хорошелицых извинился? Ага, щаззз!

Вот и новые сведения ФСБ с видеозаписью, где подельник Навального предлагает иностранному шпиону свою родину на продажу, ни наша либерота, ни называющие себя независимыми западные журналисты не заметили от слова совсем. «Демократия», «свобода мнений» во всей красе.

1 февраля опубликована видеозапись беседы в 2014 году исполнительного директора «Фонда борьбы с коррупцией», за всю свою историю не вскрывшего ни единого случая подлинной коррупции, Владимира Львовича Ашуркова со вторым секретарём по политическим вопросам посольства Британии в Москве.

Ашурков просил компромат на крупных деловых людей — прежде всего банкиров, чьи услуги мешают британским коллегам вторгаться на рынок РФ — и работников системы государственного управления, а также десять-двадцать миллионов долларов на распространение таких сведений через ФБК. Дипломат посоветовал обратиться к организациям, уже финансируемым Британией, — например, «Международная прозрачность», распространяющей сведения о том, как в разных странах опасаются коррупции.

Открытым текстом сообщаю: второй секретарь по политическим вопросам, помимо прочего, руководит разведкой в стране своего пребывания. Ашурков не мог этого не знать. Да и просил материалы, собираемые обычно разведкой. Не зря вскоре после встречи Ашурков эмигрировал в Британию.

Открытым текстом спрашиваю: понимаете, почему неизбежна очередная порция санкций против нас — за возвращение в тюрьму не просто организатора массовых беспорядков, а ещё и открытого агента натовских разведок?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-02-2021/
Метки: навальный, открытым текстом, ФБК
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