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В Севастополе открывается Матросский бульвар

23:45. 31 июля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Завтра в Севастополе после длительной реконструкции вновь открывается Матросский бульвар.
По сравнению с тем что было, он конечно очень сильно изменился, некоторые вещи пока выглядят непривычно.




А вот как бульвар выглядел до начала реконструкции. Видео 2017-го года.








Львы крутые.


Подвиг брига Меркурий в миниатюре. Это годная идея.


В летний кинотеатр надо будет хотя бы разок наведаться заценить.




Нормальных столиков под шахматы к сожалению не завезли. На старом бульваре на этом месте в свое время был сыграно очень-очень много партий.

Официальное открытие завтра в 17-00. Кто отдыхает в Севастополе, рекомендую сходить, бульвар был закрыт для посещения несколько лет, а во время конфликта Овсянникова с Чалым работы на нем и вовсе встали. Но за последний год его наконец доделали.

PS. Теперь на очереди другой многострадальный долгострой – реконструкция Исторического бульвара, где старый подрядчик про…л все полимеры.



Будем надеятся, что и его в ближайший год доделают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6063061.html

Метки: Видео, крым, севастополь

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