Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 июля 2020
- 13:48 Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии.
- 12:22 ЧВК в Белоруссии: Документ о поездке в Зувару.
- 05:00 Мощь кораблей и авиации: ВМФ и ВКС России впечатлили иностранцев в Сирии (ВИДЕО).
Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии
Причесанный машинный перевод текста контракта, который заключили задержанные в Белоруссии ЧВКшники с Национальной Нефтяной Корпорацией Ливии действующей на территории подконтрольной ПНС Ливии.
От ЧВКшников документ подписал некий Миляев Артем Викторович.
Оригинал на арабском выложен тут https://colonelcassad.livejournal.com/6061004.html
Контракт ЧВОК "Мар" с ННК ПНС Ливии
Контракт на обеспечение безопасности портов Зувара и нефтегазовых месторождений, а также объектов, связанных с Национальной нефтяной корпорацией, которые ………….. соответствуют ……………. в городе Стамбул
Была достигнута договоренность между Национальной нефтяной корпорацией, базирующейся в городе Триполи и представленной г-ном / Мустафой Абдуллой Санхаллой в качестве Председателя Совета директоров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему на законных основаниях, и упомянутыми в настоящем контракте в качестве первой стороны.
2 Страховая компания (?) «Мар», в лице Милаева Артема Викторовича, упоминается в настоящем договоре второй стороной.
Предисловие, поскольку первая сторона желает воспользоваться услугами второй стороны в области безопасности, обеспечивая безопасность на объектах, портах и нефтегазовых месторождениях ее и ее сотрудников, поскольку вторая сторона является компанией, специализирующейся в этой области, и обладает опытом и материальными возможностями, которые ее квалифицируют
Для осуществления этих действий в порядке, предусмотренном соглашением сторон в соответствии со статьей (1), преамбула является неотъемлемой частью настоящего договора.
Статья (2)
Вторая сторона обязана обеспечить наивысший уровень безопасности для всех участков, портов и нефтегазовых месторождений, принадлежащих первой стороне, и для достижения этого она определяет методы, механизм и планы для защиты этих участков и месторождений.
Статья (3)
Вторая сторона обязуется честно выполнять порученную ей работу без какой-либо халатности или небрежности.
Статья (4)
Вторая сторона должна быть в контакте с охраной учреждения, особенно в случае необходимости помощи в выполнении условий этого контракта под наблюдением первой стороны.
Статья (5)
Первая сторона обязана содействовать действиям второй стороны, включая информирование всех присутствующих на портовых сооружениях, чтобы они следовали процедурам второй стороны, чтобы обеспечить безопасность наилучшим образом.
Статья (6)
Вторая сторона обязана обеспечить безопасность для всех районов, окружающих порты и месторождения нефти и газа на участках первой стороны, с достаточным пространством, чтобы избежать террористических атак любого рода, включая взрывы и дистанционный огонь.
Статья (7)
Вторая сторона обязана представить отчет о любом инциденте безопасности первой стороне с указанием описания аварии и всех потерь, если таковые имеются, и первая сторона имеет право расследовать этот инцидент так, как она считает целесообразным, для определения ответственности.
Статья (8)
Вторая сторона обязуется заявить обо всех принадлежащих ей сотрудников первой стороне, в которой упомянуты все их квалификации, и первая сторона имеет право требовать изменения любого сотрудника, если его квалификация или опыт недостаточны или нежелательны по обоснованным причинам.
Статья (9)
В целях обеспечения безопасности Первая сторона обязана предоставить второй стороне все необходимые данные обо всех ресурсах, которыми владеет первая сторона, а также предоставить необходимые данные о зданиях, машинах и оборудовании.
Статья (10)
Вторая сторона обязана обеспечивать целостность входов в портовые сооружения первой стороны, а также предоставлять необходимых сотрудников и оборудование для защиты
Статья (11)
Вторая сторона обязана предоставить сотрудников безопасности во всех портовых средствах, принадлежащих первой стороне, за исключением случаев чрезвычайной ситуации, когда он привержен обеспечению элементов безопасности за пределами работы первой стороны для обеспечения защиты и обеспечения безопасности
Статья (12)
Первая сторона обязана сообщить второй стороне имена всех лиц, которые имеют право на регулярный въезд в портовые сооружения, принадлежащие первой стороне, и их транспортные средства. Найдите одного из людей с постоянным доступом, а вторая сторона должна быть уведомлена об их именах за 24 часа.
Статья (13)
Вторая сторона обязана запретить въезд любого оборудования, транспортных средств или людей, которые не были уведомлены в письменной форме за 24 часа до достижения объекта.
Статья (14)
Вторая сторона обязана представить план эвакуации с площадки в случаях обеспечения безопасности и безопасности, связанной с чрезвычайными ситуациями, без добавления механизма его реализации.
Статья (15)
Вторая сторона обязана поддерживать свои сайты во время эвакуации. Он также обязуется принять все возможные меры для сохранения жизни первоклассных работников и имущества.
Статья (16)
Первая сторона обязана приостановить производственную и экспортную деятельность, а также эвакуировать работников в соответствии с инструкциями второй стороны в случае угрозы террористических актов », о которых вторая сторона сообщает первой стороне.
Статья (17)
Вторая сторона несет полную ответственность за любой ущерб, нанесенный первой стороне или одному из ее сотрудников в результате невыполнения второй стороной или невыполнения одним из ее сотрудников своих обязанностей, и первая сторона должна предоставить доказательства размера ущерба второй стороне для компенсации второй стороне.
Статья (18)
Первая сторона несет полную ответственность в случае нарушения процедур безопасности, применяемых второй стороной.
Статья (19)
Если одно из портовых сооружений повреждено и оно принадлежит первой стороне. Первая сторона имеет право сформировать комиссию по расследованию со специалистами для определения ответственности.
Статья (20)
Срок действия этого контракта составляет один год, начиная с даты подписания
Статья (21)
Первая сторона обязана выплатить все взносы в соответствии с положениями дополнения, подписанного между двумя сторонами.
Статья (22)
Вторая сторона обязана обеспечить все участки, которые ей нужны, и предоставить все оборудование, необходимое для предоставления услуг безопасности и защиты, и первая сторона не имеет никаких обязательств в этом отношении.
Статья (23)
Вся информация, касающаяся этого договора, его содержания и процедур для его выполнения, считается строго конфиденциальной.
Статья (24)
Любая поправка или дополнение к этому договору должно быть сделано с одобрения и подписи обеих сторон.
Статья (25)
Первая сторона имеет право прекратить действие настоящего Соглашения. Контракт в случае, если вторая сторона нарушает условия этого контракта или если этого требуют общественные интересы, при этом вторая сторона не возвращает первой стороне компенсации, поскольку вторая сторона не имеет права переуступать этот контракт другой стороне.
Статья (26)
Если иное не упомянуто в этом контракте, оно регулируется законами и правилами ливийского государства
Статья (27)
В случае спора между двумя сторонами, урегулирование будет иметь место За этим следуют дружественные методы, и в случае, если это невозможно, ливийская судебная система является компетентным органом для урегулирования спора.
Статья (28)
Этот контракт был выпущен в двух идентичных экземплярах для каждой стороны на арабском языке, поскольку это язык, утвержденный в ливийском государстве. Первая сторона, вторая сторона, стр. М 2, Миляев Артем Викторович
PS. При переводе разумеется могли быть какие-то неточности (если есть уточнения по переводу, пишите, поправлю), но примерная суть обязательств "МАРа" перед Национальной Нефтяной Корпорацией Ливии достаточно ясна.
PS2. Подписавший этот контракт Миляев Артем Викторович был среди задержанных в Белоруссии.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ЧВК в Белоруссии: Документ о поездке в Зувару
В сети появился текст документа, согласно которому задержанные в Белоруссии ЧВКники должны были через Турцию отправиться в ливийский портовый город Зувара для охраны нефтяной инфраструктуры.
Прицепом к этому документу сообщается, что ЧВКшников хотели разыграть в темную, арестовать на территории Ливии и объявить их членами ЧВК "Вагнер".
Кто силен в арабском, переведите, хотя бы основные моменты – добавлю в пост.
Источник появления документа – "Срочные ливийские новости" – https://twitter.com/AkhbarAjila_/status/1288723160582574080
Если судить по содержанию канала, он в основном занимается критикой Турции и ПНС Ливии. К ЛНА и Хафтару отношение скорее комплиментарное.
Общая ситуация в Ливии на конец июля.
Для тех кто не в курсе, где эта Зувара – город на побережье западной Триполитании, недалеко от границы с Тунисом. Через него на экспорт идет та нефть, которая добывается на территориях подконтрольных ПНС Ливии и Турции. Экспорт возобновился лишь недавно, после того как наступление Турции и ПНС Ливии привело к отступлению ЛНА Хафтара с авиабазы Аль-Ватия, Тархуны и южных районов Триполи. Значительная часть месторождений нефти в западной Ливии так и не попала в руки Турции и ПНС, так как другие ЧВКшники заняли эти месторождения и не пускают туда ПНС Ливии и турок.
Африканское командование армии США обвиняет Россию https://colonelcassad.livejournal.com/6043722.html в том, что ЧВК там действуют не автономно и за чужие деньги (как ранее говорил Путин https://www.rbc.ru/politics/11/01/2020/5e19ec739a7947935050700d), а при поддержке МО РФ, ссылаясь на то, что на спутниковых фотографиях в районах действий ЧВК отмечаются МиГ-29, Су-24, ЗРПК "Панцирь С-1" и прочая военная техника имеющая российское происхождение. Россия эти обвинения отвергает (тем более, что многие участники конфликта ранее закупали российские вооружения, в частности ОАЭ активно использует в Ливии купленные у России в 2009-2011 годах ЗРПК "Панцирь С-1" на шасси МАН). Кто именно оплачивает контракт ЧВК работающей в интересах Хафтара, на текущий момент информации нет. Если предполагать, то я бы поставил на то, что платят эмиратчики.
Видео от 28 июля, колонна ЧВКшников из Аль-Джуфры движется в направлении Сирта.
Разумеется, если одни ЧВКники (пусть даже их контракт и оплачен трететьй страной) работают в интересах ЛНА и Хафтара, а другие работают на ПНС Ливии (пускай и в роли охранников), то налицо определенный конфликт интересов.
О развитии событий в районе Сирта тут:
Почти два месяца назад дела у Турции в Ливии шли в гору. Эффектное наступление в западной Триполитании с взятием авиабазы Аль-Ватыя, тактическое отступление Ливийской Национальной Армии из южных районов Триполи, взятие Каср бен Гашира и международного аэропорта Триполи, овладение районом Тархуны, который являлся одним из основных опорных пунктов Хафтара в северо-западной Ливии, переход части местных племен на сторону ПНС Ливии. Казалось, инерция этого наката будет достаточной, чтобы распространиться не только к югу от Триполи, но и овладеть прибрежными городами и нефтяными терминалами вплоть до Аджабии и Бенгази.
Войска ПНС Ливии при поддержке турецких военных, сирийских боевиков и ЧВК «Садат» в конце мая — начале июня начали наступление на Сирт с целью овладения городом, что должно было распахнуть для ПНС Ливии и Турции ворота к нефтяным полям Восточной Ливии. И инерция предшествующего успеха сквозила в заявлениях оперативной комнаты войск ПНС действовавших в районе Абу-Грейна, а также представителей правительства Сарраджа и спикеров турецкого руководства.
Поэтому на волне успеха, очевидно, ставилась задача на плечах отступающей ЛНА ворваться и закрепиться в Сирте, который можно в дальнейшем использовать как плацдарм для наступления вдоль побережья к Рас-Лануфу и Эль-Бреге, а также к нефтяным полям восточной Ливии. Попутно предполагалось накатом взять и авиабазу Аль-Джуфра, где ЛНА нарастила авиагруппу, которая могла внести свои коррективы в планы Турции и ПНС Ливии.
После того, как ЛНА была оттеснена от Абу-Грейна, легкая пехота ПНС Ливии при поддержке сирийских боевиков и турецких ударных БПЛА начала продвигаться вдоль побережья к Сирту. Наибольшие усилия были приложены 5–6 июня, когда авангард наступающих войск подошел на 3–4 километра к окраинам Сирта, а также к авиабазе Гарадабия, откуда войска ЛНА уже начали отходить. Но после этого у Турции и ПНС Ливии начались проблемы.
За счет наращивания авиаударов ВВС ЛНА по войскам ПНС Ливии и сирийским боевикам к западу от Сирта, а также китайских ударных БПЛА, закупленных для нужд ЛНА ОАЭ, подкрепления, переброшенные Хафтаром из Бенгази, смогли отодвинуть линию фронта от города и взять под прочный контроль авиабазу Гарадабия. После этого, в последующую неделю, используя воздушный зонтик, войска ПНС Ливии и сирийские боевики были отброшены на 40–50 километров от Сирта. Наращиванию группировки в районе Абу-Грейна начали мешать систематические авиаудары по дороге из Мисураты, по которой шла переброска подкреплений на побережье к Сирту.
Удары турецких дронов наносили определенный ущерб ЛНА, но не смогли обеспечить необходимые условия для продвижения наземных сил к Сирту. К середине июня ввиду больших потерь в людях и материальной части, а также недостатка сил для штурма города наступательная активность Турции и ПНС Ливии в районе Сирта практически сошла на нет, ограничившись продолжением действий ударных БПЛА, вступивших в очередное противоборство с новыми ЗРПК «Панцирь С-1», переброшенных из ОАЭ.
Попытки наступления на авиабазу Аль-Джуфра закончились идентично — после нескольких авиаударов по двигавшимся на юго-восток колоннам, наступление также остановилось, ограничившись занятием нескольких малозначимых поселков. В таком состоянии фронт пребывает вот уже два месяца.
Осознав, что наличных сил недостаточно для преодоления спешно созданной обороны Сирта, Турция начала наращивать свой военный контингент в Ливии, перебрасывая туда танки, САУ, РСЗО, ЗРК, системы РЭБ, а также подготавливая использование захваченной авиабазы Аль-Ватыя для действий своих истребителей F-16.
Но не сумев захватить Сирт наскоком, Турция столкнулась с более долгосрочным противодействием со стороны крупных игроков, которые, с одной стороны, усилили военную поддержку Хафтара, а с другой стороны, начали борьбу за реализацию необходимой ЛНА оперативной паузы, которую попытались реализовать через Каирскую декларацию, которую поддержали часть стран НАТО, Египет, Россия, США, монархии Персидского залива, Хафтар и парламент в Тобруке. Против выступали лишь Турция, Катар и ПНС Ливии, оставшись в явном меньшинстве. Турция, конечно, понимала, что время играет в пользу Хафтара, который получал как военную, так и дипломатическую поддержку (несмотря на сомнения части спонсоров на его счет), которая в значительной степени угрожала турецким амбициям, связанным с закреплением привилегированного положения в Ливии. Ясным сигналом к тому, что игра изменилась, стал удар «неопознанных самолетов» по авиабазе Аль-Ватыя, где были уничтожены турецкие ЗРК и пострадал турецкий персонал. Помимо этого, племена заблокировали часть месторождений нефти в западной Ливии и помешали планам ПНС Ливии и Турции по использованию этих ресурсов в своих целях.
Турция показала, что ее позиции в Ливии уязвимы, и если она не будет учитывать интересы других игроков, цена этого игнорирования будет чрезмерной. Особенно активно это старалась донести Франция, которую подозревали в причастности к ударам по турецким военным на авиабазе Аль-Ватыя. Вкупе с инцидентом в Средиземном море, когда турецкие корабли отгоняли от судов с оружием греческие и французские патрульные судна, налицо был рост напряженности внутри НАТО, что привело к тому, что Франция вышла из морской миссии НАТО в Средиземном море, а также обвинила Турцию в агрессии против Ливии, поставив крест на попытках Турции привлечь НАТО на своей стороне. США всячески пытались потушить этот конфликт, поэтому и пытались заставить Турцию и ПНС Ливии принять Каирскую декларацию, но пока что это к успеху не привело.
И как вишенка на торте — пока Эрдоган пытался спешно морем и воздухом нарастить армейскую группировку для штурма Сирта и авиабазы Аль-Джуфра, в ситуацию активно втянулся Египет, который прямо заявил, что наступление на Сирт угрожает безопасности Египта, и это будет та «красная линия», пересечение которой вовлечет Египет в войну. Позднее эта позиция была юридически закреплена приглашением Египту ввести войска Ливию со стороны парламента в Тобруке, а также решением парламента Египта, который разрешил Ас-Сиси задействовать египетскую армию в Ливии.
В итоге первоначальная тактическая неудача с броском на Сирт обернулась роковой для Турции потерей времени, так как наращивание турецких группировок в Ливии уравновешивалось наращиванием группировки Хафтара в районе Сирта. ЛНА по-прежнему удерживает превосходство в воздухе и наносит достаточно болезненные потери ПНС Ливии и сирийским боевикам. Кроме того, международная обстановка для Турции стала менее благоприятной, в том числе и в силу обострения конфликта с союзниками по НАТО, а также позиции большинства заинтересованных участников ливийской войны, которые ясно показали, что не примут «Турецкую Ливию». В текущих условиях у Турции есть чисто военные возможности начать наступление на Сирт (прикрываясь действиями ПНС Ливии и сирийских боевиков), но нет гарантии военного успеха, в том числе и в силу возможного вовлечения в эти бои других игроков — в первую очередь, Египта и Франции, которые ясно дали понять, что не допустят перехода Сирта под контроль Турции и угрозы нефтяным полям Восточной Ливии (что в случае с Францией связано с соглашениями Хафтара с нефтяной компанией Total).
Поэтому, несмотря на бравурные речи начала июня, спустя два месяца Сирт до сих пор под контролем Хафтара. А значит, первоначальный успех Эрдогана не получил желаемого развития. Турция до сих пор не согласилась с Каирской декларацией и до сих пор сохраняет возможность выбирать между миром и войной, но цена продолжения войны за два месяца несоизмеримо выросла и в дальнейшем будет лишь возрастать, так как стабилизировав положение Хафтара, его спонсоры и союзники будут заинтересованы в том, чтобы перейти к активным действиям, которые начнут прощупывать новые турецкие позиции в Ливии. И тогда Турции станет уже совсем не до Сирта, который был так близок, но остался недостижим, во всяком случае пока.
Специально для ФАН
https://riafan.ru/1297962-pochemu-erdogan-ne-smog-vzyat-sirt-kolonka-borisa-rozhina – полностью с фотографиями по ссылке
PS. На заглавной фотографии, сбор трупов беженцев, которых периодически выбрасывает на берег в районе Зувары, после того, как в Средиземном море переворачивается очередная лодка с людьми, которые пытается удрать из свободной и демократической Ливии.
PS2. В Кремле заявили на тему задержанных ЧВКшников:
Российской стороне до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан. Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан.
Безосновательное задержание российских граждан, причём 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений (с) Песков
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Мощь кораблей и авиации: ВМФ и ВКС России впечатлили иностранцев в Сирии (ВИДЕО)
На днях в сирийском Тартусе состоялся морской парад по случаю Дня Российского Военно-Морского Флота с участием военной авиации с авиабазы Хмеймим.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В параде приняли участие девять боевых кораблей, подводные лодки, боевые катера и суда обеспечения ВМФ. В небо поднялись самолёты и вертолёты ВКС России. У берега прошёл современный высокоскоростной патрульный катер проекта 03160 «Раптор», над которым развивался государственный флаг Сирии.
В военно-морском параде принял участие министр обороны САР Али Айюб и высшие офицеры Сирийской арабской армии.
В рамках масштабного празднования был организован концерт, на котором выступили российские и сирийские артисты. Также зрителей из разных стран порадовали показательными выступлениями военнослужащие морской пехоты и ВДВ.
Военкорам «Русской Весны» удалось пообщаться с сирийцами и гражданами других стран, находившихся в портовом городе и наблюдавших за праздничным мероприятием. Они рассказали, что впечатлены размахом и военной техникой Вооружённых сил РФ.
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