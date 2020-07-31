Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 июля 2020

На днях в сирийском Тартусе состоялся морской парад по случаю Дня Российского Военно-Морского Флота с участием военной авиации с авиабазы Хмеймим.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В параде приняли участие девять боевых кораблей, подводные лодки, боевые катера и суда обеспечения ВМФ. В небо поднялись самолёты и вертолёты ВКС России. У берега прошёл современный высокоскоростной патрульный катер проекта 03160 «Раптор», над которым развивался государственный флаг Сирии.

В военно-морском параде принял участие министр обороны САР Али Айюб и высшие офицеры Сирийской арабской армии.

В рамках масштабного празднования был организован концерт, на котором выступили российские и сирийские артисты. Также зрителей из разных стран порадовали показательными выступлениями военнослужащие морской пехоты и ВДВ.

Военкорам «Русской Весны» удалось пообщаться с сирийцами и гражданами других стран, находившихся в портовом городе и наблюдавших за праздничным мероприятием. Они рассказали, что впечатлены размахом и военной техникой Вооружённых сил РФ.

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