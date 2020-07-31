Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Первая плавучая атомная электростанция. Что это означает для РФ и мира. Б. Марцинкевич. А. Анпилогов

10:03. 31 июля 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c8PyGQzJJkI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Передвижные АЭС созданные в СССР и России
... в Санкт-Петербурге была заложена первая мире плавучая атомная электростанция. Росатом на этот проект... Балтийском заводе началась сборка первой в мире плавучей атомной электростанции. Плавучий энергоблок, построенный в Петербурге...
Федеральная резервная система против Гольфстрима или никто не хотел замерзать!
...по мощности одному миллиону атомных электростанций, которые столетиями обогревают Европу... Россия начала строить первую в мире Плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС), на Балтийском...для начала семь ПАЭС (плавучих атомных электростанций) для будущего обогрева ...
«Академик Ломоносов» и перспективы малых АЭС
... место своего базирования будет отправлена первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов».Этот проект... ЛЭП от имеющихся на Урале электростанций нецелесообразно, специалисты «Лекс Электа» считают...
Первый поход ПАТЭС «Академик Ломоносов»
...строительства, проект ПАТЭС (плавучей атомной тепловой электростанции) «Ломоносов» подчиняется какой...Академике Ломоносове» – первая в мире плавучая АЭС соответствует всем самым...за головным проектом плавучей атомной тепловой электростанции должны последовать ...
ФРС против Гольфстрима
... Россия начала строить первую в мире Плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС), на Балтийском...на «зелёных» начали строить атомные электростанции в Финляндии (новый блок...поручено произвести 7 ПАЭС (плавучих атомных электростанций) для будущего обогрева городов ...
Последняя распродажа России
... по мощности одному миллиону атомных электростанций, которые столетиями обогревают Европу... Россия начала строить первую в мире Плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС) на Балтийском... «зелёных», начали строить атомные электростанции в Финляндии (новый блок...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)