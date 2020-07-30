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Посольство РФ в Белоруссии о задержанных сотрудниках ЧВК

18:33. 30 июля 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Посольство РФ в Белоруссии выпустило официальное разъяснение по поводу ситуации с задержанными ЧВКшниками.
Официальная позиция, у них был официальный контракт, к событиям в самой Белоруссии они никакого отношения не имеют.
Из Белоруссии они должны были вылететь в Турцию для работы в "третьей стране" (ранее уже говорилось про возможный контракт с ПНС Ливии).
Контракт на работу этих людей быз заключен через белорусскую фирму и у посольства есть данные о ней.

«Трактовка рядом средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси.

Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси. Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм (Посольство располагает данными о ней), которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор.

По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси.

30 июля в ходе встречи с Министром иностранных дел В.В.Макеем я подчеркнул, что Посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства Республики.

Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля.

Полагаем, что журналисты воздержатся от представления возникших обстоятельств в той форме, которая может нанести ущерб союзническим отношениям наших стран, также исключат использование непроверенных фактов, как и не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации.

Необходимо понимать, что масштаб, историческая значимость двухсторонних отношений, совместная нацеленность на расширение сотрудничества по многим и многим направлениям, важность Союзного договора — это непреходящие ценности для наших братских народов, и ставить это под сомнение недопустимо, тем более, ссылаясь на возникший эпизод, который требует при этом совместного тщательного анализа и проверки».

PS. Отвечая на один из завершающих вопросов корреспондентов, дипломат отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, “неготовность” поднять “добрую чарку” за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

https://belarus.mid.ru/ru/press-centre/news/kommentariy_dmitriya_mezentseva_v_svyazi_s_situatsiey_vokrug_zaderzhaniya_grazhdan_rossii_v_belarusi/ – цинк

PS. Кстати, задержанным изменили статью. Вместо обвинений в "терроризме" их теперь обвиняют в попытке "организации массовых беспорядков".
Каких либо доказательств их вины пока не представлено.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6059359.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, Россия, ЧВК

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