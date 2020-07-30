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«Народ сыт по горло»: Трамп грозит Amazon, Apple, Facebook и Google

01:27. 30 июля 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Народ сыт по горло»: Трамп грозит Amazon, Apple, Facebook и Google | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Конгресс не примет необходимые меры в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, он сделает это сам с помощью исполнительного указа. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter в среду, 29 июля.

«Если Конгресс не поступит справедливо в отношении больших технологических корпораций, что они должны были сделать уже много лет назад, я сделаю это сам с помощью исполнительного указа. В Вашингтоне в течение многих лет были одни лишь разговоры и никаких действий, и народ нашей страны уже сыт этим по горло», — подчеркнул американский лидер.

Как известно, в Штатах проходят слушания в рамках антимонопольного расследования, на которых должны выступить главы американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

Проверкой деятельности в отношении технологических гигантов летом прошлого года занялись Федеральная торговая комиссия США (изучает Amazon и Facebook) и Минюст (расследует Apple и Google).

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596061650

Метки: Новости

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