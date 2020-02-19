Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2020
- 10:51 Представитель ЛНР о продолжении обмена всех на всех и фантазиях Зеленского.
- 09:28 Экс-офицер СБУ рассказал, как киевский режим может скрыть военные преступления.
- 07:31 На Украине пояснили, почему война будет продолжаться.
- 06:00 Жёсткий ответ молодёжи Донбасса на «Национальную платформу примирения Украины» (ВИДЕО).
- 01:33 MH-17. Документы Ван дер Верффа.
- 01:05 Соратница Порошенко и пророссийский блогер.
- 00:59 Волкер сравнил Донбасс с Боснией и заявил, что не верит в возможность выборов.
- Вчера 21:11 Люди просто хотели в Европу.
Представитель ЛНР о продолжении обмена всех на всех и фантазиях Зеленского
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Экс-офицер СБУ рассказал, как киевский режим может скрыть военные преступления
Строительство военных баз в Мариуполе и Северодонецке сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.
«Надо признать, что мариупольский аэропорт идеально подходит для размещения военной базы — огромная территория, готовые взлетно-посадочные полосы, налаженная с мая 2014 года система оборонительных позиций. И, конечно, это (создание баз) — отличный повод на долгие годы закрыть доступ на территорию, где массово совершались преступления против гражданского населения, против человечности… Проводить какие-либо расследования деятельности секретных тюрем там станет невозможно», — заявил Прозоров РИА Новости.
Он предположил, что в Северодонецке для строительства базы также будет выбрана территория, «на которой могла быть расположена аналогичная „библиотека“ (тайная тюрьма на сленге, — ред.)».
«Военные умеют ограждать свою территорию, объясняя это проблемами сохранения гостайны», — отметил Прозоров.
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Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-«библиотеки», где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014–2015 году совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М» «АТО».
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Свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках уже были обнародованы. Эти показания подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе.
Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
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Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению бодро рапортовали о задержании опасных «террористов», однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания. Все это время задержанный находился «в тени» украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
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На Украине пояснили, почему война будет продолжаться
Украинские политики открыто заявляют, что не намерены выполнять Минские соглашения. Поскольку этим соглашениям нет альтернативы, ожидать подвижек в мирном процессе в ближайшее время не приходится. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожий.
— Андрей, случайно ли нынешнее обострение ситуации на Донбассе, или же это сознательная попытка затормозить или совсем сорвать мирный процесс? Обострение произошло как раз там, где ранее производили развод сил…
— Мы видим, что после последней встречи в «Нормандском формате», после не очень-то удачного развода войск, поскольку он сопровождался массой скандалов, провокаций, попыток срыва, политическая жизнь шла по пути обострения ситуации на Донбассе. В команде Владимира Зеленского постоянно звучали заявления, что Минские соглашения надо менять, что их никто выполнять не будет.
А теперь самый, на данный момент, влиятельный человек в стране (глава МВД Украины — Ред.) Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах, и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки.
Это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения. Мы видим, что слова Авакова расходятся с мнением Зеленского, по крайней мере, ранее озвученным. Но я более склонен доверять словам Авакова.
— Почему?
— Президенты меняются, а Аваков остаётся. У нас уже третий (после Майдана — Ред.) глава государства, был Турчинов, был Порошенко, теперь Зеленский, а Аваков на своём месте остаётся и только укрепляется. Поэтому его словам верится больше.
Нынешнее обострение ситуации на Донбассе — следствие всей этой политики, поскольку буржуазии и колониальной администрации война выгодна. Поэтому война будет продолжаться.
— Нет совсем надежд на какие-то подвижки в мирном процессе?
— Если правящая элита и правительство заявляют о том, что не собираются выполнять Минские соглашения, а альтернативы им нет, о чём говорят и мировые лидеры, то какие могут быть подвижки. Конечно, их не приходится ожидать.
— Мы говорим о настрое украинской элиты. Может быть, внешнее давление способно сделать её более миролюбивой? На Мюнхенской конференции даже предлагался — со скандалом, правда — очередной мирный план…
— Мюнхенская конференция обнажила нарастающее мировое противостояние, показала, скажем так, перестановку акцентов. Например, Германия стала проявлять недружественную политику по отношению к Российской Федерации, на конференции министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия «гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства — от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии…»
Подобные заявления стали звучать после того, как Дональд Трамп прозрачно намекнул, что, мол, торговый баланс у нас (у США — Ред.) с Германией не в пользу Штатов, и надо бы как-то это дело равнять, и неплохо было бы равнять покупкой энергоресурсов в США. Вот Германии и приходится теперь резко менять свою политику.
При этом второй крупный игрок в Европе, Франция, наоборот, стала заявлять, что с Россией надо бы мириться, участвовать в урегулировании конфликта и искать точки соприкосновения. Видим такой неожиданный поворот. То есть, крупные игроки в глобальных вопросах разошлись в разные стороны.
Поэтому сомнительно, что кто-то будет оказывать давление на Киев, принуждая идти по пути к миру. Опять дороги у всех разошлись, у всех свои интересы. Экономика вышла на первый план, не до Украины.
Зеленский же никакой внятной позиции продемонстрировать не смог и продолжает своё сидение на трёх стульях. Он не то что не может повлиять на какие-то политические процессы, а не способен это сделать. Даже своё правительство и свою фракцию он не может в одно русло повернуть. Поэтому я очень сомневаюсь в возможности быстрого решения конфликта.
— Зато мы видим, что и фракция «Слуга народа», и правительство действуют в одном русле, когда речь идёт о продаже земли, о продаже и сдаче в концессию стратегических предприятий. Прозвучало заявление, что даже больницы и университеты хорошо бы отдать в концессию… Здесь полное единство. Как оцениваете ситуацию вокруг законопроекта о продаже земли — будут продавливать?
— Конечно, будет продавливание. Раз Украине уготована роль аграрно-сырьевого придатка, то должен быть агрессивный, минимально зарегулированный рынок земли, создание кластеров, латифундий, огромных корпораций. Что и происходит.
При этом мы видим абсолютно наплевательское отношение власти к общественному мнению. Это ещё один яркий маркер, указывающий на присутствие здесь всё-таки колониальной администрации. Потому что украинский финансово-промышленный олигархат, который правил страной до этого, всё-таки реагировал на народное мнение, и очень болезненные вопросы откладывал.
Теперь же мы видим, что пришла группа людей, которые не имеют никаких ни политических, ни исторических амбиций, они пришли сделать грязную работу, и они её сделают в любом случае.
Задача сейчас поставлена очень простая: уничтожение остатков финансово-промышленного олигархата — того, что правил страной последние тридцать лет. И перевод Украины в статус просто колониально-сырьевого придатка. Понятно, что при этом происходит ревизия невыгодных для компрадорской буржуазии отраслей — в частности, в это список попадают система охраны здоровья и система образования.
Богатые могут и в Европу поехать поучиться, а бедным образование не нужно. Отдать в концессию университеты — мы же понимаем, что это означает их уничтожение. А ведь университеты выполняют большую культурную и социальную функцию, являются центрами науки и развития… Кроме того, это всегда были рассадники свободомыслия. Колониальной администрации этого не нужно. Если что, можно будет выучить кого-то и в метрополии.
— На согласительном совете руководителей парламентских фракций 17 февраля сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию для поездки в Москву на Парад Победы 9 мая. Насколько это реально в нынешних условиях? Предложение депутата вызвало волну возмущения у патриотов — в кавычках.
— В Великой Отечественной войне воевал советский народ против немецко-фашистских захватчиков, ублюдков и преступников. И каждый себя может в исторической перспективе ассоциировать либо с одной стороной, либо с другой. Понятно, что те, кто проиграл в этой войне, им праздновать нечего. И им, конечно, не хочется, чтобы их, сторонников той идеологии, потомков носителей этой идеологии, тыкали носом в эти вещи.
Хорошо, конечно, что Вадим Рабинович внёс такое предложение. Это отличный политический ход, чтобы привлечь внимание общества. Но, я думаю, этого не надо было делать, а надо просто каждому, кто считает это необходимым, просто поехать на парад.
— Рабинович сказал, что они — я так понимаю, представители ОПЗЖ — поедут на празднование 75-летия Победы в Москву в любом случае.
— И правильно сделают. Вадим Рабинович представляет ту национальность, которая очень сильно пострадала от действий фашистов. Хорошо бы, чтобы он и Зеленскому рассказал о том, благодаря чьим солдатам их нация вообще смогла продолжить существование. И о том, благодаря какой стране было создано государство Израиль, и кто его сохранил. Неплохо было бы освежить это в памяти.
— Наверное, дело всё же не в национальностях…
— Конечно. Великая Отечественная война не была войной национальностей. И к нам не одни немцы пришли, и освобождали Европу не только мы. Это была война ценностей. Эта борьба продолжается и сегодня.
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Андрей Лубенский, «Украина.ру»
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Жёсткий ответ молодёжи Донбасса на «Национальную платформу примирения Украины» (ВИДЕО)
Украинские комики Сивохо и Зеленский анонсировали запуск некоей «Национальной платформы примирения Украины». По мнению Патриотической ассоциации Донбасса, такая позиция украинских политиков-юмористов является лицемерием. Сивохо стремится занять роль «доброго полицейского» в кровавой практике украинских карателей.
Инициатива «примирения Украины с Донбассом» выглядит особенно циничной после массированного обстрела посёлков в ЛНР 18 февраля. Да и системная политика украинской власти по отношению и к Донбассу, и к собственному народу не изменилась ни на йоту.
Какое может быть примирение без покаяния?
Какое может быть примирение без прекращения обстрелов мирных поселков Донбасса?
Какое может быть примирение без справедливого расследования политических убийств на Украине?
Какое может быть примирение без прекращения репрессий против русского языка?
«Примирение по-украински» — это продолжение обстрелов мирных городов, геноцид собственного народа и репрессии по отношению к инакомыслящим. Донбасс сыт по горло украинскими «шутками»!
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Алексей Селиванов, специально для «Русской Весны»
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MH-17. Документы Ван дер Верффа
В нагрузку к истории с документами о том, что малазийский "Боинг" не попадал в зону действия каких-либо "Буков".
Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский Boeing, потерпевший крушение под Донецком в 2014 году. Об этом в статье под названием "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" рассказывает журналист и автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф.
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Так, в тексте говорится об 11 точках, где в июне и июле 2014-го, когда произошла трагедия, располагались украинские ЗРК "Бук" (восемь локаций) и российские (три локации). По данным разведки, все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса были на территории России.
"Исходя из приведенных в таблице данных, становится очевидным, что рейс MH17 пролетал вне досягаемости от всех украинских и российских точек, где были развернуты комплексы "Бук", — говорится в письме.
По мнению Ван дер Верффа, поразителен сам факт того, что нидерландские военные "располагают подробной информацией о позициях российских мобильных комплексов "Бук" (которые не размещены на основных базах), в то время как большинство украинских "Буков" указаны на их стационарных позициях на военных базах". Далее автор задается вопросом, можно ли утверждать, что Киев содержал "Буки" на базах и ни разу во время операции в Донбассе не перемещал свои средства ПВО.
NB! Странный вопрос, с учетом того, что передвижения украинских ЗРК на Донбассе фиксировались еще с весны 2014 года.
"Насколько это вероятно, учитывая тот факт, что 12 июля 2014 года (за несколько дней до крушения самолета. — Прим. ред.) силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность?" — пишет журналист.
Кроме того, отмечает Ван дер Верфф, в документе, адресованном прокуратуре, сказано: "Ввиду местоположения идентифицированных систем и скорости, с которой они могут быть перемещены, <…> маловероятно, что ракетный комплекс "Бук-М1", принадлежащий украинским Вооруженным силам, мог быть перемещен в такое время, чтобы рейс MH17 попал в зону его поражения".
Далее в письме говорится, что разведка "изучила другие наземные системы ПВО, присутствовавшие в регионе в июле 2014 года и которые с точки зрения оперативной развертываемости, технических характеристик и местоположения могли сбить самолет MH17". Согласно документу, речь идет об украинских ЗРК С-300ПС "Волхов М-6", а также системе С-300ПМ2 "Фаворит", находящейся на вооружении у России.
По поводу этого журналист приводит следующую цитату из письма: "Все идентифицированные украинские С-300ПС "Волхов-М6" находились на расстоянии не менее 250 километров от точки поражения МН17. Система С-300ПС "Волхов-М6" имеет максимальную дальность 75 километров. На основании этого MIVD делает вывод, что система С-300ПС "Волхов-М6" не использовалась для того, чтобы сбить MH17".
Далее в документе отмечается, что единственный идентифицированный комплекс, "имеющий достаточно широкий диапазон", чтобы сбить этот самолет, — две системы С-300ПМ2 "Фаворит" ВС России, расположенные недалеко от Ростова-на-Дону.
"У MIVD есть информация (от партнеров), которая указала бы на использование РЛС управления огнем 36N8 <…> для наведения и/или запуска ракеты класса "земля — воздух" из серии 48NS 17 июля 2014 года. <…> Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привел бы к сообщениям в социальных сетях или других СМИ. MIVD ничего не известно о таких публикациях", — цитирует журналист текст письма.
Сам Ван дер Верфф, анализируя перечисленные факты, заключает, что "Служба военной разведки и безопасности Нидерландов 21 сентября 2016 года (за неделю до пресс-конференции следственной группы) не получила информации от того или иного надежного источника о том, что какой-либо российский комплекс "Бук-М1" пересекал границу с Украиной в течение конфликта".
"Это возвращает нас к вопросу, который мы задали в начале этой статьи: проводилось ли расследование по MH17 должным образом..? Исходя из анализа, проведенного мной за эти годы, у меня появились сомнения, и содержание новой информации из этих четырех документов только усиливает мои сомнения", — подытожил Ван дер Верфф.
https://ria.ru/20200218/1564907715.html – цинк
Опасные вопросы задает Ван дер Верфф, за такое можно и партбилет на стол положить.
Резонно возникает вопрос, если это не "Буки" и не "С-300", как утверждают документы голландской разведки, то как именно был сбит "Боинг". И тут мы снова возвращаемся к свидетелям, видевшим украинские боевые самолеты в районе катастрофы малазийского "Боинга".
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Соратница Порошенко и пророссийский блогер
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Волкер сравнил Донбасс с Боснией и заявил, что не верит в возможность выборов
Бывший спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность в 2020 году провести местные выборы на Донбассе.
По его мнению, «невозможно провести демократические выборы, когда эту территорию контролируют Россия и сепаратисты».
«Поскольку очень сомнительно, что они отдадут контроль, то и не будет возможности, чтобы провести выборы», — заявил Волкер в интервью. При этом бывший спецпредставитель подчеркивает, что в этом отношении команда Зеленского «более открыта».
«Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по Донбассу, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов», — сказал он.
По его словам, это может быть спровоцировано тем, что нынешняя украинская власть уже продемонстрировала, что умеет очень уверенно побеждать на выборах.
«Впрочем, ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то хотя бы рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией», — отметил Курт Волкер.
Он также подчеркнул, что война на Донбассе не первый такой конфликт в мире. По его словам, например, в Боснии аналогичные попытки провести выборы ни к чему хорошему не привели.
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Люди просто хотели в Европу
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