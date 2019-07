Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 июля 2019

С-400 — лишь предлог, — в Турции раскрыли причину конфликта с США

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş. Он заявил, что российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности, а США попросту не хотят развития и усиления Турции и заинтересованы лишь в усилении Израиля. «Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда. Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, С-400 — это лишь небольшая их часть», — приводит издание слова экс-военного. Кроме того, он добавил, что если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, то США предъявят Турции новые требования. В частности, по мнению Сайгуна, Соединенные Штаты потребуют прекратить контакты с Ираном, создадут курдское государство в Сирии и запретят добывать ресурсы на Кипре, при этом не считаясь с мнением Турции. «То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой», — считает бывший военный. Читайте также: Турция обсудила с США поставки F-35 и С-400 Сайгун также добавил, что заявления США о том, что Россия получит секретные сведения о самолетах F-35, не оправданы, поскольку секреты этих истребителей уже давно известны Москве. По его словам, американские власти еще десять лет назад обсуждали исключение Турции из программы F-35. Если Анкара получит эти самолеты, то на Ближнем Востоке изменится баланс сил, и Израиль утратит превосходство в воздухе, а США не могут это допустить, поскольку потеряют контроль над энергоресурсами в регионе, сказал Сайгун. Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Читайте также: Сенсация: Малайзия сорвала наступление НАТО на Донбассе и атаку на Крым после крушения «Боинга»

«ВКС приносят ужас»: террористы и французы вместе «атакуют» армию России (ФОТО)

Еще вчера во вторник министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что российские ВКС нанесли удар по рынку в занятом террористами городе Маарет-эн-Нууман в Сирии. Ранее об этом сообщалось во многих западных СМИ, а в соцсетях эту новость подхватили с воодушевлением — еще один повод обвинить Россию в агрессии. В оборонном ведомстве заявили, что ВКС России не наносили ударов по мирным объектам в сирийской провинции Идлиб. А информация «о нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Маарет-эн-Нууман — фейк». Интересно, кто же распространяет ложную информацию, фактически не подкрепленную какими-то бы ни было доказательствами? Первыми начало писать об этом пропагандистское крыло террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*). Интересно, что сами исламисты путались в показаниях: в начале они заявили, что удары нанесла авиация ВВС Сирии, а не ВКС РФ. Затем традиционно подключились и скандальные «Белые каски» со своими постановочными видео- и фотоматериалами с мест «преступления» российских ВКС. Но не только боевики и «Белые каски» проявили на этот раз тягу к созданию фейковых новостей. У представителей этой неправительственной организации, спонсируемой американскими и британскими властями, появились единомышленники и партнеры. Одно из ведущих информационных агентств Франции — «Франс Пресс» начало вброс графических, фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих об авиаударе российских ВКС в Маарет-эн-Нууман еще 22 июля. Десятки «подтверждений» этого «факта» публикуются до сих пор. Причем каждое фото обязательно дополнено информацией о том, что все ужасы, какие бы ни были на них запечатлены — это дело рук российских ВКС. На последних снимках все чаще встречаются представители пресловутых «Белых касок», спасающих сирийских мирных жителей от последствий авиаударов России. Может быть ввиду того, что авторитет у организации «Белые каски» мягко сказать снизился, и мировое сообщество уже не верит свято всем заготовкам этой компании по созданию фейков, кто-то ищет другие пути информационных вбросов? И выдает желаемое за действительное через достаточно уважаемые информационные агентства. Печально, что читателю приходится теперь перепроверять информацию, опубликованную в СМИ, которым, казалось бы, можно было доверять. Читайте также: 360 выстрелов по курсу самолётов ВКС РФ: узел в Азии завязался очень крутой (ВИДЕО) Сирийский военно-политический эксперт Хасан Исса, специально для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ экстремистская организация

Империя в упадке не будет вести себя цивилизованно

Взгляд на перспективы большой войны на Ближнем Восткое через призму интересов шиитской оси Сопротивления.То, что известно как «Запад» наступал сапогом на шею Ближнего Востока и Северной Африки больше двух веков. Иногда сапог убирали, но никогда добровольно, только когда Запад больше не мог удержать его там. Например – недобровольное отступление Франции из Сирии в 1946 или из Алжира в 1962, и окончательную потерю Великобританией контроля над Египтом после провала трехсторонней агрессии в 1956, она же «Суэцкая война».Сионисты, придя в Палестину, изображали из себя защитников бастиона цивилизации против варваров. Поскольку «Западная цивилизация» всегда была абсолютно не цивилизована в обращении с чернокожими и смуглыми народами, сионисты стояли на бастионах западного варварства.Похоже, что в истории Ближнего Востока приближается судьбоносный момент. Так называемый Запад господствовал в регионе и Северной Африке с тех пор, как Наполеон высадил французскую армию в Египте в 1798. С тех пор, мало какая земля избежала вторжения, оккупации, подрывных действий и свержения правительств.Этот список не прерывался, включая разрушение Ирака, Ливии и Сирии, и нынешнее противостояние с Ираном. Всё ужесточающиеся санкции, введенные с революции 1979 года нацелены на подрыв страны изнутри, при этом США и Израиль постоянно угрожают войной.До тех пор, пока этот долгий исторический цикл насилия в регионе не остановят, Ближний Восток обречен испытывать его бесконечные повторения. Однако, на нынешнем перекрестке истории, Запад уже не тот, и больше не способен навязать свою волю на Ближнем Востоке, иначе как огромной ценой для себя.Бывшие колониальные хозяева – Англия и Франция – теперь не больше, чем сатрапы США – единственную сверхдержаву, которая переживает заметный упадок. Цена этой войны колоссальна. С 2001 года по оценкам США потратили 5,6 триллиона долларов на войны на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также не войну против «терроризма» в других регионах.Это те деньги, которые, как знают американцы – и как сказал Трамп в 2016 году, он тоже знал – которые нужны для благоустройства городов и обновления сломанной инфраструктуры и на социальное обеспечение в стране. Более того, публика в США по горло сыта войнами на Ближнем Востоке.В то же время, как империя приходит в упадок и приближается к точке истощения, решимость Сопротивления усиливается. Оно резко отвечает Западу и Израилю тем же языком, который те всегда использовали – то есть, языком силы. В империалистических СМИ это называют «вызывающим», а не тем, что это на самом деле – решимостью народов Ближнего Востока самим решать свою судьбу и наконец сбросить оковы иноземного господства. Иран и Хезбалла ясно дают понять, что если Запад и/или Израиль осмелятся напасть, они к этому готовы.И это не пустые слова. Хасан Насралла – генсек Хезбаллы – всегда говорит то, что хочет сказать. Никто не следит за его заявлениями внимательнее и не принимает их серьезнее, чем командование израильской армии. Он враг, который заставил с собой считаться.В июне КСИР сбили беспилотник США ценой больше 200 миллионов долларов, самый большой и навороченный. Хотя США только недавно объявили КСИР «иностранной террористической организацией», и хотя США утверждали (лживо), что беспилотник был над международными водами, они не отомстили. Трамп заявил, что отменил атаку, когда узнал, что она привела бы к 150 жертвам среди мирного населения. На самом деле, реальной причиной, похоже, было то, что Иран через посредников передал, что если США нападут, то Иран немедленно атакует цели, принадлежащие США в Персидском заливе.Болтон и Нетаньяху изо всех сил добивались войны, но правительство США не соглашалось. Если бы они своего добились, Иран предупредил, что закроет Орму́зский проли́в для всех судов и ответит по военным базам США и другим целям. И война, начатая в заливе, быстро распространится по региону, включая Израиль. И любая война, начатая Израилем против Ливана и Хезбаллы, быстро дойдет до Персидского залива.Результат ощутит весь мир, и мировая экономика пострадает куда сильнее, чем во время энергетического кризиса после войны 1973 года, когда Израиль захватили врасплох на оккупированном Синае, и он потерпел бы поражение, если бы не предательство Садатом Хафеза Ассада, и не срочные поставки вооружений из США прямо на Синай.Хасан Насралла выражает такую уверенность, что ясно он знает что-то об оружии Хезбаллы, чего мы не знаем, и, вероятно, не знает и Израиль. Очень возможно, это способность серьезно повредить ВВС Израиля. Над этим Иран и Хезбалла работали много лет, и это ключ к результатам любой будущей войны.Хезбалла куда сильнее сейчас, чем она была, когда унизила Израиль в 2006 году. Она может выпустить одновременно достаточно ракет, чтобы система ПРО Израиля не выдержала. Они могут достать до любой точки на вражеской территории. Если Хезбалла также может сбивать самолеты, Израилю предстоит начать еще одну войну, в которой он не может победить, с куда худшими последствиями, чем когда-то в его истории.Израиль одержал одну значительную победу с 1948 года. В 1967 году он напал на Египет и Сирию, и, уничтожив их ВВС, сделал бессильными их наземные войска, прежде чем оккупировать Голанские высоты и остальную часть Палестины. Эта война породила миф о непобедимости Израиля, хотя уже всего через 6 лет египетские войска пересекли Суэцкий канал и разгромили силы оккупантов.Война Израиля 1982 года была нападением на беззащитное мирное население, прелюдия к бойням в Газе. Около 20 000 человек, в большинстве мирных жителей, были убиты в Ливане, прежде чем война кончилась. Учитывая сочетание ВВС, артиллерии, бронетанковых войск и пехоты (от 80 до 100 тысяч), Израиль просто смахнул легко вооруженное сопротивление палестинцев и Сирии.Израильская оккупация Южного Ливана продолжалась больше двух десятилетий, прежде чем Хезбалла покончила с ней в 2000 году. С 1985 года Хезбалла значительно увеличила свои возможности на всех уровнях, включая электронную войну, что позволило ей перехватывать связь израильских оккупантов, устраивать на них засады и уничтожать даже элитные части. Неспособные победить Хезбаллу, израильские власти были вынуждены также антивоенными настроениями решиться на то, чобы бросить все и бежать, практически за одну ночь.Разозленный, Израиль напал снова в 2006 году, только для того, чтобы снова потерпеть еще более унизительное поражение. Резервисты имели такую низкую дисциплину, что командиры не решались послать их в бой, но даже элитные части как бригада Голани, потерпели поражение от ополчения Хезбаллы. Даже с полным господством в воздухе Израиль оказался неспособен захватить и удержать территорию всего в нескольких километров к северу от линии перемирия. Пришлось им забыть даже мысли о наступлении через реку Литани, и о нападении на профессиональное ядро вооруженных сил Хезбаллы.США держали дверь открытой для Израиля неделю за неделей, давая время, которое, как Израиль сказал, было ему нужно для уничтожения Хезбаллы. Но терпя одну неудачу за другой, Израиль не мог этого сделать. Через 34 дня он был сыт по горло и отступил, оставив обломки десятков единиц бронетехники, включая якобы неуязвимый танк Меркава, разрушенный противотанковыми ракетами Хезбаллы «Сагер». Хезбалла также перенесла войну на море, поразив израильский военный корабль, очевидно, ракетой.Невыносимая правда для израильских командиров оказалась в том, что их солдат переиграла и победила первая линия обороны Хезбаллы на юге Ливана. Даже со всей мощью ВВС, США оказался неспособен продвинуться дальше.В годы после 1982 года, когда слабость, скрытая мифом о «непобедимости» израильской армии постепенно становилась все яснее видна, враги, которых Израиль так часто клялся уничтожить, усиливались, дойдя до такого уровня силы, когда Насралла говорит, что Израиль слишком испуган, чтобы напасть снова.Он высмеял израильтян, что им потребовалось 13 лет, чтобы найти тоннели, которые Хезбалла выкопала из Ливана. В недавнем интервью ТВ Аль-Манар в 13-ю годовщину войны 2006 года, он дразнил Израиль, показав карту всех стратегических целей, которые Хезбалла поразит вдоль побережья, если Израиль осмелиться снова начать войну. Цели включают международный аэропорт Бен Гурион, нефтехимические заводы, склады оружия и порты Тель-Авива и Ашдода(палестинцы называют Исдуд).Насралла сослался на «меняющие правила игры» виды наступательного вооружения, которые могут привести Израиль «на грань исчезновения». Это беспилотники и точные ракеты, но, когда его спросили, есть ли у Хезбаллы противовоздушные ракеты, он отказался отвечать, только сказал, что есть политика «конструктивной неоднозначности».Хезбалла утверждает, что может достичь любой части Израиля своими ракетами, и способна нанести серьезные разрушения военным и невоенным целям. Вторжение по суше также планируется, Насралла сказал, что Хезбалла имеет «несколько планов» вторжения в Галилею.С 2006 года Израиль постоянно угрожал уничтожить Ливан в следующую войну. Образцом будет Дахия, пригород Бейрута, населенный по большей части шиитами, который Израиль пытался уничтожить бомбежками в 2006 году. Военные, спецслужбы и политики все угрожали, что в следующий раз «стратегия Дахии» будет применена к всему Ливану. Один израильский «представитель сил обороны» сказал, что в следующей войне Ливан «испытает» уровень разрушения, невиданный со Второй мировой войны. «…Мы разрушим его и размелем в пыль».(David Kenner, ‘Why Israel fears Iran’s presence in Syria,’ The Atlantic, July 22, 2018).Тем не менее, за всей этой похвальбой и угрозами лежит страх. Никто, кроме Хезбаллы, и , возможно, Ирана, на самом деле знает размеры и возможности арсенала ракет Хезбаллы, но США и Израиль оценивают их в 100 000-130 000. Хезбалла способна выпустить 1200-1500 ракет в день. В последние годы израильским кошмаром стало то, что этих ракет может быть запущено достаточное количество и достаточно точно, чтобы разрушить военную и гражданскую инфраструктуру и парализовать нормальную жизнь. В самом деле, судя по уверенным словам Насраллы, похоже, что до этого уже дошло.Не только Хезбалла готова к следующей войне, но и Иран. Жертва европейского вмешательства и интриг с 19 века, Ирану угрожают и подвергают экономическим санкциям, убийствами и подрывной деятельностью, с тех пор, как Иран осмелился взять судьбу в свои руки в 1979. И США Израиль постоянно угрожают уничтожить Иран.Ученый Саед Мухамед Маранди написал статью про Иран перед лицом постоянных угроз (‘Iran faces US aggression and European hypocrisy but this time it’s ready,’ Middle East Eye, July 12, 2019). Речь о том, что Ирану надоело. Как пишет профессор Маранди: «Постоянные угрозы атомного холокоста и геноцида со стороны израильского ПМ Нетаньяху и Трампа заложены в многовековой традиции западной цивилизации -колониализме, бойнях и бесстыдстве».Учитывая такую историю Запада, «нет причины ожидать, что империя в упадке и в отчаянии будет сейчас вести себя цивилизованно». Приготовления Ирана включают создание мощного арсенала ракет, получение оружия необходимого для войны на море в заливе, и создания подземных военных сооружений.Ответка от Ирана будет включать разрушение нефте- и газо-добычи, как и нефтяных танкеров и других кораблей по обоим берегам Орму́зского проли́ва. Наконец, «западные политики и журналисты как будто получают особое удовольствие от вбомбливание народов в каменный век. Но имейте в виду, что если начнется война, на этот раз Иран и его союзники покажут, что они больше не будут терпеть».Как профессор Маранди, как президент Рухани и аятолла Хаменени ясно дали понять, и как ясно дал понять Насралла, эти мишени Запада готовы дать ответ всем оружием, которое у них есть. Это не вопрос «наказания» иранского правительства или Хезбаллы, но их уничтожения, однако, Запад – во главе с США – никогда не был так слаб, не в силах навязать свою волю без того, чтобы заплатить огромную военную и экономическую цену.Если Болтон и Нетаньяху получат войну, которой они так хотят, Иран и Хезбалла, зная, что цель войны – уничтожить их, ответят со всей силы с первого дня. Разрушения у обеих сторон будут огромными, с возможным использованием атомного оружия. Переломный момент в истории Ближнего Востока, возможно, приближается все быстрей.преподавал в университетах Мельбурна, Стамбула и Анкары современную историю Ближнего Востока.Перевод с английского, оригинал: https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/3319-iran-hezbollah-ready-for-war.html

