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Советские мотострелки в Афганистане. Вспоминает Андрей Павлюков. Часть вторая

22:18. 29 июля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tH6gbOGO5dE

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