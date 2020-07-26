Советские мотострелки в Афганистане. Вспоминает Андрей Павлюков. Часть первая

...оборонительные порядки противника. Советские пушки начали обстрел ... / Георгий Зельма Как вспоминали очевидцы событий, 19 ноября...В частности, в Афганистане во время операции в...Тюльпан». Несколько подразделений мотострелков пытались уничтожить группу боевиков...
...планеты. В бывшей советской республике начались открытые ... опыт войны в Афганистане. Бойцы разведподразделения 149...Афганистана за плечами», — вспоминал генерал-майор Александр Чубаров,...расположения к спецназовцам и мотострелкам Чубаров объясняет резнёй,...
...планеты. В бывшей советской республике начались открытые ... опыт войны в Афганистане. Бойцы разведподразделения 149...Афганистана за плечами», — вспоминал генерал-майор Александр Чубаров,...расположения к спецназовцам и мотострелкам Чубаров объясняет резнёй,...